«Никогда не смотрю свои фильмы»: Фанни Ардан — 75

Фанни Ардан родилась в 1949 году во французском городе Сомюр. Отец Ардан был кавалерийским офицером, из-за чего семья часто переезжала. Девочка успела пожить в разных странах Европы, в том числе в Монако. По настоянию родителей Фанни окончила факультет политических наук Сьянс По в Париже, но уже в университетские годы грезила карьерой актрисы.

Дебют Ардан состоялся в 1974 году — в постановке «Полиевкт» по трагедии Пьера Корнеля. Уже через два года девушка сыграла свою первую роль в кино. Но популярность к ней пришла только в 1979 году после телесериала «Женщины у моря» Нины Компанез. Именно в нем молодую актрису заметил именитый режиссер Франсуа Трюффо. Как потом признавался постановщик, его «поразила телевизионная любовь с первого взгляда». В конце 1979-го Трюффо пригласил Фанни на свою киностудию — так и завязались их отношения, не только рабочие, но и личные.

За свою карьеру Ардан снялась в более чем 70 картинах: «Соседка», «Любовь Свана», «Семейный совет», «Полковник Шабер», «Сабрина», «За облаками», «8 женщин» и других. За роль в фильме «Вечерний прикид» Габриэля Агиона актриса была удостоена премии «Сезар» в номинации «Лучшая женская роль». Однако в одном из интервью Фанни признавалась, что «никогда не смотрит свои фильмы».

Ардан считается одной из самых красивых, популярных и уважаемых европейских актрис. В свои годы она продолжает сниматься в кино и даже дебютировала в роли режиссера. Старости, как признается сама Ардан, она не боится, ведь все эти страхи и стереотипы женщинам навязывает общество.

«Старость, конечно, похожа на вынесение смертного приговора. Тут уж ничего не поделаешь. Но до своего эшафота я хочу дойти бодрой походкой, с улыбкой и бокалом вина в руке. А не плестись, увиливая и прикидываясь кем-то другим», — говорила актриса в одном из интервью.