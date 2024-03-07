«Леон», «Пятый элемент» и еще 8 лучших фильмов Люка Бессона

Французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон родился 18 марта 1959 года в Париже. Его родители были инструкторами по подводному плаванию, сам Бессон тоже тяготел к водной стихии — плавал и увлекался подводной съемкой. Он мечтал стать морским биологом и изучать дельфинов, но в 17 лет во время погружения на глубину едва не ослеп из-за разницы давления. Нырять Бессону запретили. Он начал выбирать занятие по душе — и остановился на кино.

Пересмотрев много фильмов и набравшись опыта на съемочных площадках, Бессон выпустил короткометражку «Предпоследний» (1981) с начинающим актером Жаном Рено — позднее режиссер снял его в «Голубой бездне», «Леоне» и других фильмах. В качестве продюсера и сценариста Бессон также работал над пятью частями культовой серии «Такси».

К 65-летию Люка Бессона «Газета.Ru» рассказывает о десяти его лучших режиссерских работах.