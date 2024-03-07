18 марта 2024, 19:14
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«Леон», «Пятый элемент» и еще 8 лучших фильмов Люка Бессона
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Режиссер Люк Бессон и актриса Мила Йовович на премьере фильма «Пятый элемент» в Каннах, 1997 год
«Подземка» (1985)
По сюжету триллера «Подземка» взломщик сейфов Фред (Кристофер Ламберт) скрывается от своих преследователей в метро — и знакомится со странной субкультурой живущих там людей. Фильм получил девять номинаций на премию «Сезар» 1986 года и выиграл в двух — «Лучший фильм» и «Лучший актер» (Ламберт).
«Голубая бездна» (1988)
В драме, снятой по мотивам биографии двух пионеров фридайвинга — Жака Майоля и Энцо Майорки, — Жан Рено сыграл второго (персонажа переименовали в Энцо Молинари). Одним из операторов подводной съемки стал сам Бессон — параллельно он собирал кадры, впоследствии вошедшие в его фильм «Атлантис».
«Никита» (1990)
Следующей совместной работой Рено и Бессона стал профеминистский триллер про юную наркоманку по имени Никита (Анн Парийо), из которой делают спецагента правительства Франции. Рено сыграл в фильме небольшую, но важную роль роль «чистильщика» Виктора, ближе к финалу присланного на помощь главной героине.
Ленту прохладно встретили критики, зато полюбили все остальные: она уверенно выступила в прокате. Картина породила три ремейка (гонконгский, голливудский и болливудский) и несколько сериалов (канадский «Ее звали Никита», американская «Никита» и российская «Надежда»).
«Атлантис» (1991)
На сегодняшний день «Атлантис» — единственная документалка в фильмографии Бессона. Главными героями в картине, посвященной стихии воды, стали морские жители — пятнистый дельфин, гигантский осьминог, китовая акула и другие. Закадровый голос присутствует только в прологе, затем фоном звучит музыка постоянного композитора Бессона Эрика Серры. Одним из операторов подводной съемки был сам Бессон, кадры собирали в течение трех лет.
«Леон» (1994)
Криминальная драма «Леон» — кандидат на звание лучшей работы и Рено, и Бессона. Это трогательная история о дружбе киллера со своей 12-летней соседкой, чью семью жестоко убивают по приказу коррумпированного полицейского. Есть версия, что картина была вдохновлена отношениями Бессона с его второй женой Майвенн — 31-летний постановщик начал встречаться с девушкой, когда ей было всего 15 лет.
«Пятый элемент» (1997)
Действие «Пятого элемента» происходит в XXIII веке, когда таксист и экс-спецназовец Корбен Даллас (Брюс Уиллис) вместе с девушкой Лилу (Милла Йовович) ищут четыре мистических камня, необходимых для защиты Земли от смертоносной космической сущности.
На съемках фильма 38-летний Бессон начал встречаться с 22-летней Йовович — они поженились 14 декабря 1997-го и расстались через два года. В международном прокате «Пятый элемент» был самым кассовым французским фильмом до выхода «1+1» в 2011 году.
«Жанна д'Арк» (1999)
Изначально Бессон должен был стать исполнительным продюсером «Жанны д'Арк», а Кэтрин Бигелоу — режиссером. Она уже давно вынашивала идею фильма и видела в главной роли Клэр Дэйнс. Но Бессон настоял, чтобы Жанну д'Арк сыграла Йовович, которая на тот момент была его женой, а Бигелоу была против — и в итоге уступила ему режиссерское кресло.
«Ангел-А» (2005)
Черно-белая сказка «Ангел-А» рассказывает о 28-летнем Андре, который из-за долгов бандитам хочет свести счеты с жизнью. На мосту он видит красотку, планирующую прыгнуть в Сену, спасает ее и сам решает остаться в живых. Девушка начинает предлагать Андре способы заработать денег, чтобы закрыть долги, и он задумывается, с какой целью она это делает.
«Малавита» (2013)
Криминальную комедию «Малавита» Бессон снял по одноименному роману Тонино Бенаквисты. В центре сюжета — бывший мафиози (Роберт де Ниро) и его семья, которые скрываются от старых друзей из преступного мира. Они поселяются в небольшом городке, где мафиози представляется писателем, собирающим материал для книги, — но по вине близких его тайна раскрывается.
Одним из исполнительных продюсеров фильма стал Мартин Скорсезе.
«Догмен» (2023)
Догмен — это инвалид-колясочник Дуглас (Калеб Лэндри Джонс), который расправляется с врагами с помощью стаи псов. Полиция обнаруживает в его фургоне много разнопородных собак, а в его районе — несколько трупов. В беседе с психиатром-криминалистом Дуглас рассказывает, что отец-тиран запирал его в вольере с собаками, в результате чего у него развилась тесная эмоциональная связь с этими животными.
Режиссер Люк Бессон и его жена, продюсер Вирджини Силла. Пара в браке с 28 августа 2004 года, у них трое детей: дочери Талия и Сатин, а также сын Мао.
Французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон родился 18 марта 1959 года в Париже. Его родители были инструкторами по подводному плаванию, сам Бессон тоже тяготел к водной стихии — плавал и увлекался подводной съемкой. Он мечтал стать морским биологом и изучать дельфинов, но в 17 лет во время погружения на глубину едва не ослеп из-за разницы давления. Нырять Бессону запретили. Он начал выбирать занятие по душе — и остановился на кино.
Пересмотрев много фильмов и набравшись опыта на съемочных площадках, Бессон выпустил короткометражку «Предпоследний» (1981) с начинающим актером Жаном Рено — позднее режиссер снял его в «Голубой бездне», «Леоне» и других фильмах. В качестве продюсера и сценариста Бессон также работал над пятью частями культовой серии «Такси».
К 65-летию Люка Бессона «Газета.Ru» рассказывает о десяти его лучших режиссерских работах.