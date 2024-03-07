17 марта 2024, 11:46
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Извержение «черной горы»: как отпраздновали Масленицу в Никола-Ленивце
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Сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Участники празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Участники празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Участники празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Участница празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Участники празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Участники празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Участница празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Участница празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Участница празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Участники празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Участники празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Участник празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Участница празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Участники празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Участник празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
Сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» Калужской области, 16 марта 2024 года
16 марта в парке Никола-Ленивец в Калужской области прошло традиционное празднование Масленицы. Этот праздник там отмечают уже 20 лет, и каждый раз сжигают грандиозный арт-объект. В этом году его прообразом впервые стал природный объект — грозная огнедышащая гора или вулкан.
В течение дня на «черную гору» поднимались посетители. Авторы проекта возвели ее таким образом, что забраться на вершину и полюбоваться полями парка можно было как с внутренней, так и с внешней стороны. Отдельное внимание уделили тому, чтобы сожжение действительно напоминало извержение вулкана с черным дымом из жерла и сходом огненной лавины.
Как проводили зиму в Никола-Ленивце — в галерее «Газеты.Ru».