Извержение «черной горы»: как отпраздновали Масленицу в Никола-Ленивце

16 марта в парке Никола-Ленивец в Калужской области прошло традиционное празднование Масленицы. Этот праздник там отмечают уже 20 лет, и каждый раз сжигают грандиозный арт-объект. В этом году его прообразом впервые стал природный объект — грозная огнедышащая гора или вулкан.

В течение дня на «черную гору» поднимались посетители. Авторы проекта возвели ее таким образом, что забраться на вершину и полюбоваться полями парка можно было как с внутренней, так и с внешней стороны. Отдельное внимание уделили тому, чтобы сожжение действительно напоминало извержение вулкана с черным дымом из жерла и сходом огненной лавины.

Как проводили зиму в Никола-Ленивце — в галерее «Газеты.Ru».