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Умер Александр Ширвиндт

Президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни

Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт ушел из жизни в возрасте 89 лет.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю», – сообщил худрук театра Сергей Газаров.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве в семье скрипача и актрисы. В 1956-м после окончания театрального училища был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола, в том же году впервые сыграл в кино – исполнил роль эстрадного певца Вадима Ухова в картине «Она вас любит!».

В Театр сатиры Ширвиндт перешел в 1970 году, через 30 лет стал его худруком, а в 2021-м – президентом. При этом сам в интервью признавался, что не любит слово «сатира», «потому что сатира подразумевает какое-то зло», а к должности президента относился скептически:

«Я сказал: президент театра — это мистика. Что значит президент театра? Президентом подземного перехода я могу быть с таким же успехом».

За свою карьеру Ширвиндт исполнил более 60 ролей в театре и более 50 – на экране. В кино он сыграл одного из друзей Жени Лукашина, Павлика, в культовом фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (и вернулся к роли в продолжении картины 2007 года), одноглазого шахматиста в комедии «12 стульев», сэра Самуэля Харриса в двухсерийном фильме «Трое в лодке, не считая собаки», Аркадия в «Самой обаятельной и привлекательной».

В театре играл в постановках «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Ревизор», «Горе от ума» и многих других. Также выступал в качестве режиссера и автора сценария, преподавал актерское мастерство в Театральном училище им. Б.В. Щукина.

Сам Ширвиндт в 2023 году шутил, что планирует дожить до 117 лет:

«117 лет! Это у меня запланировано — ни шагу ни туда ни сюда. 118 мне много, 116 — маловато. Так что пусть все запишут».

Причина смерти актера не раскрывается, время и место прощания пока не объявлены.

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