Работала на заводе, обманула Говорухина: Ларисе Лужиной — 85

Лариса Лужина родилась 4 марта 1939 года в Ленинграде, где вместе с матерью пережила блокаду — семья покинула город по «дороге жизни», когда будущей актрисе было пять лет.

Лужина с детства увлекалась актерским мастерством, свои навыки она оттачивала в школьном драмкружке, где вместе с ней обучались будущие звезды Виталий Коняев и Владимир Коренев — последнего в кружок привела именно Лужина.

В театральный вуз Лариса поступила не сразу: первая попытка пройти в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского оказалась безуспешной, после провала на экзаменах она работала на фармацевтическом заводе и кондитерской фабрике в Таллине, а также была секретарем министра здравоохранения Эстонской ССР и манекенщицей в местном модельном доме.

В 20 лет Лужина получила эпизодическую роль певицы кабаре в фильме «Незваные гости», после чего наконец смогла поступить на актерский факультет ВГИКа.

За свою карьеру актриса снялась в более чем 130 фильмах и сериалах. Лужина прославилась благодаря роли Светланы Ивашовой в военной драме «На семи ветрах», которую даже представили на Каннском кинофестивале.

Широкую известность принес актрисе и фильм «Вертикаль» Станислава Говорухина про альпинистов, покоряющих гору Ор-Тау. В нем Лужина сыграла врача Ларису — интересно, что имена практически всех героев совпадали с именами актеров, исполнявших роли.

В одном из интервью Лужина рассказала, как вместе с Владимиром Высоким обманула Говорухина: при подготовке к съемкам актеры должны были подняться на высоту 2800 метров и спустить с нее записку с фамилиями предыдущих путешественников, чтобы получить значок «Альпинист СССР». Однако актеры выбились из сил и до вершины не дошли — вместо них до записки добралась сопровождавшая их заслуженный мастер спорта.

«Мы спустились вниз и вручили все это Станиславу Сергеевичу. Он такой был гордый! Говорил: «У меня такие артисты! Вершину взяли!» И мы ничего ему не сказали, все держали язык за зубами», — вспоминала артистка. По ее словам, правду Говорухину раскрыли только через 25 лет.

В день своего 85-летия Лужина рассказала ТАСС, что отметит юбилей в кругу семьи и близких друзей в Пушкино, так как там когда-то жила ее мать.

«С годами день рождения уже не доставляет такого удовольствия, как раньше. Поэтому иногда я стараюсь куда-нибудь уехать», — пояснила она.