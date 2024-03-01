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Пабло Эскобар, отец Русалочки и еще 9 ролей Хавьера Бардема

Актеру Хавьеру Бардему исполнилось 55 лет

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Испанский актер Хавьер Бардем родился 1 марта 1969 года на Канарских островах в семье актрисы и бизнесмена. Вскоре после рождения сына родители развелись, и его воспитывала одна мать. Помимо кино, Бардем интересовался живописью и регби — в этом виде спорта он был членом национальной сборной.

Впервые он снялся в кино в 20 лет, чтобы заработать деньги для оплаты обучения. Актер начал свою карьеру с небольшой роли в фильме «Возрасты Лулу» и понравился режиссеру, который пригласил его сыграть главного героя в мелодраме «Ветчина, ветчина». После первых успехов Бардем начал активно сниматься: сейчас его фильмография насчитывает более 70 картин. В 2008 году актер получил премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в детективном фильме «Старикам тут не место». С 2010 года Бардем женат на коллеге по многим фильмам Пенелопе Крус, они воспитывают сына и дочь.

В честь юбилея Хавьера Бардема «Газета.Ru» вспоминает об 11 наиболее заметных его ролях.

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