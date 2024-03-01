01 марта 2024, 19:53
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Пабло Эскобар, отец Русалочки и еще 9 ролей Хавьера Бардема
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Актер Хавьер Бардем на кинофестивале «Санденс», 203 год
«Море внутри» (2004)
Фильм Алехандро Аменабара основан на реальной истории парализованного галисийца Рамона Сампедро, который почти 30 лет боролся за право на собственную эвтаназию. В ленте, получившей «Оскар», «Золотой глобус» и другие награды, главного героя сыграл Бардем.
«Призраки Гойи» (2006)
В фильме режиссера Милоша Формана Бардем сыграл священника Лоренцо — друга знаменитого портретиста Франциско Гойи (Стеллан Скарсгард). По сюжету инквизиция бросает музу художника Инес (Натали Портман) в темницу, и он просит Лоренцо о помощи.
«Старикам тут не место» (2007)
Эта картина братьев Коэн стала четырехкратным лауреатом «Оскара» — в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая мужская роль второго плана» (статуэтку в последней категории получил Бардем). Он сыграл Антона Чигура — жуткого наемника наркоторговцев и главного антагониста истории. В фильме он преследует работягу, который обнаружил в пустыне гору трупов, грузовик с наркотиками и $2 млн.
«Вики Кристина Барселона» (2008)
В романтической комедии Вуди Аллена Бардем снялся вместе со своей женой Пенелопой Крус — они сыграли испанского художника и его экс-супругу. По сюжету в романтическую историю с ними попадают две американки (их воплотили на экране Скарлетт Йоханссон и Ребекка Холл). За работу в ленте Крус удостоилась «Оскара» как актриса второго плана.
«Бьютифул» (2010)
Философская драма будущего автора «Бердмэна» и «Выжившего»
Алехандро Гонсалеса Иньярриту, за которую Бардем получил номинацию на «Оскар» (в общей сложности их у актера четыре). В ленте он сыграл разведенного отца двоих детей, который узнает, что неизлечимо болен раком.
«Ешь, молись, люби» (2010)
Главную роль в экранизации одноименного автобиографического романа Элизабет Гилберт сыграла Джулия Робертс, а Бардем воплотил образ ее возлюбленного Фелипе. Фильм высоко дебютировал в прокате и в общей сложности собрал по всему миру $205 млн. Однако отзывы у ленты были в основном негативные — критики посчитали ее скучной.
«Эскобар» (2017)
В экранизации романа-автобиографии Вирхинии Вальехо «Loving Pablo, Hating Escobar» Бардем сыграл колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Роль журналистки Вальехо в картине исполнила Пенелопа Крус.
«Мама!» (2017)
По сюжету психологического хоррора Даррена Аронофски отношения молодых супругов (Бардем и Дженнифер Лоуренс) оказываются под угрозой, когда в их доме появляются незваные гости — мужчина (Эд Харрис) и его супруга (Мишель Пфайффер).
«Лабиринты прошлого» (2018)
Этот фильм также известен под названием «Все знают». По сюжету испанка Лаура (Пенелопа Крус) приезжает с детьми из Буэнос-Айреса в родной город недалеко от Мадрида. Там она встречает бывшего возлюбленного Пако (Бардем) — и это меняет жизнь обоих.
«В роли Рикардо» (2021)
Драма Аарона Соркина рассказывает историю отношений двух звезд американского послевоенного телевидения Люсиль Болл (Николь Кидман) и Дези Арназа (Бардем), создавших ситком «Я люблю Люси». Действие ленты происходит в течение недели во время производства шоу, когда его создатели сталкиваются с серьезным кризисом.
«Русалочка» (2023)
В музыкальном романтическом фэнтези режиссера Роба Маршалла Бардем сыграл царя Тритона — отца Русалочки. Фильм является одноименной адаптацией анимации 1989 года, снятой по сказке Ганса Христиана Андерсена. В прокате картина собрала более $500 млн и получила смешанные отзывы из-за кастинга — в том числе по той причине, что Русалочку сыграла темнокожая Хэлли Бэйли.
Супруги Хавьер Бардем и Пенелопа Крус на Каннском кинофестивале, 2018 год
Испанский актер Хавьер Бардем родился 1 марта 1969 года на Канарских островах в семье актрисы и бизнесмена. Вскоре после рождения сына родители развелись, и его воспитывала одна мать. Помимо кино, Бардем интересовался живописью и регби — в этом виде спорта он был членом национальной сборной.
Впервые он снялся в кино в 20 лет, чтобы заработать деньги для оплаты обучения. Актер начал свою карьеру с небольшой роли в фильме «Возрасты Лулу» и понравился режиссеру, который пригласил его сыграть главного героя в мелодраме «Ветчина, ветчина». После первых успехов Бардем начал активно сниматься: сейчас его фильмография насчитывает более 70 картин. В 2008 году актер получил премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в детективном фильме «Старикам тут не место». С 2010 года Бардем женат на коллеге по многим фильмам Пенелопе Крус, они воспитывают сына и дочь.
В честь юбилея Хавьера Бардема «Газета.Ru» вспоминает об 11 наиболее заметных его ролях.