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«Гонка на лафетах»

Как хоронили генсеков в СССР

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В Раде заявили, что ВСУ противостоят российским войскам только своими силами
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Клубу КХЛ отказали в апелляции по снятию очков
Aston Martin представил обновленное купе Vantage
Глава турфирмы рассказала, что россияне не могли «вольно гулять» во время тура в КНДР
В Австрии заявили о необходимости разрыва договоров с «Газпромом»
Опубликованы фотографии отправленных на ремонт установок HIMARS
Ребенка с травмой головы забрали в реанимацию из дома-интерната в Ленобласти
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
Ученые выявили новый фактор риска инсульта у женщин
Neurology: воздействие радона может повышать риск инсульта у женщин
Голландский суд запретил экспорт запчастей для израильских истребителей
Блогерша Лерчек планирует заработать на своем имени
Звезда «Универа» повесила на холодильник свое фото в бикини для мотивации
Музеи Крыма подали иски в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине
Ксению Бородину раскритиковали из-за неудачного фотошопа
В Киеве заявили, что ВСУ воюют своими силами без помощи Запада
В Польше захотели получить ядерное оружие
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Депутат Соболев связал удаление проекта о предельном возрасте для контрактников с выборами
Роспотребнадзор оценил вероятность завоза выявленного на Аляске вируса в Россию
Петросяна экстренно госпитализировали после падения
Главе регионального минздрава грозит срок за незаконно добытую косулю
Названа причина отмены концерта группы «Би-2» в Дубае
Почему после 60 лет может неожиданно развиться эпилепсия и чем она опасна
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