«Я была ледоколом в фигурном катании»: Ирине Слуцкой — 45

За свою карьеру в женском фигурном катании Ирина Слуцкая завоевала две олимпийские медали — серебро Солт-Лейк-Сити-2002 и бронзу Турина-2006. Второе место на Играх в США вышло скандальным, поскольку итог соревнований решил всего один судейский голос, отданный за американку Сару Хьюз. Многие тогда были не согласны с итогом. В России Слуцкой вручили специально изготовленную 700-граммовую копию олимпийской медали, которая, в отличие от оригинала, была полностью сделана из золота.

Слуцкая за свою карьеру дважды побеждала на чемпионате мира, стала рекордсменкой чемпионатов Европы, выиграв этот турнир семь раз. На ее счету четыре золотых медали на чемпионатах России.

В 2003 году Ирина заболела васкулитом (заболевание, при котором происходит воспаление сосудистой стенки). В 2022 году ей оформили инвалидность.

«Мне было 23 года, я тогда была уже чемпионкой Европы и мира, ледоколом в мире фигурного катания. <…> в один прекрасный момент, когда начинался сезон, у меня поднялась температура. Я тренировалась, потом поняла, что что-то не так, пришла к врачу, он сказал, что у меня большое сердце. <…> Оказалось, у меня скопилось много жидкости и без операции сердце могло остановиться. Я в один день поняла, что у меня нога в два раза шире фигурного конька», — рассказывала спортсменка.

В первом браке с бывшим боксером и учителем физкультуры Слуцкая родила двоих детей — Варвару и Артема. Во втором браке с предпринимателем фигуристка родила дочь Киру.

После спорта она была телеведущей, снималась в кино и сериалах, играла в спектаклях и выступала в ледовых шоу, открыла школу фигурного катания своего имени и была депутатом Московской областной Думы от «Единой России».