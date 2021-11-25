Спрос на недвижимость в Дубае среди россиян за время пандемии вырос вдвое

За время пандемии россияне вдвое чаще стали покупать жилье в Дубае. Клиенты из России готовы потратить от $700 тыс. до $1,5 млн на квартиру на побережье Персидского залива. «Газета.Ru» пообщалась с соотечественниками, живущими в Дубае, и выяснила, довольны ли они жизнью в ОАЭ.

Дубай всегда пользовался спросом у российских туристов. Однако теперь наши соотечественники не только хотят приехать отдохнуть в ОАЭ, но и готовы приобрести там недвижимость. Как показывают данные группы компаний Metropolitan Premium Properties, поступившие в «Газету.Ru», на долю покупателей из России, Украины и Казахстана приходится 35-40% от общего объема продаж, и большая часть из них — именно россияне. За время пандемии спрос на недвижимость не только не снизился, а, наоборот, увеличился вдвое.

Наибольшей популярностью среди русскоговорящих покупателей пользуются дома в закрытых прибрежных комплексах с частной территорией, собственным пляжем и отельным обслуживанием. И если до распространения COVID-19 рынок делился поровну на тех, кто приобретал недвижимость с целью инвестирования, и тех, кто планировал пользоваться недвижимостью лично, то сейчас уже 75% клиентов покупают для себя.

Средняя стоимость жилья, приобретаемого россиянами и жителями стран СНГ, — от $700 тыс. до $1,5 млн. В люкс-сегменте недвижимость обходится в $2-7 млн. «Речь идет о прибрежных виллах, таунхаусах и пентхаусах на островах, которые пользуются большим спросом, — уточняет генеральный директор Metropolitan Premium Properties Никита Кузнецов. — Этот сегмент выигрывает по цене у многих мегаполисов, ведь Дубай предлагает роскошную недвижимость в два-три раза дешевле, чем, к примеру, Лондон или Москва».

Приобрести недвижимость в ОАЭ может гражданин любой страны, однако территория покупки жилья ограничена. Оно должно входить в так называемые freehold-зоны, где возможно безусловное владение собственностью для иностранцев, а, например, не долгосрочная аренда с максимальным сроком 99 лет. Самыми популярными районами в Дубае считаются: Dubai Marina, Business Bay, Jumeirah Village Circle, Jumeirah Lake Towers, Mohammed Bin Rashid City.

После покупки жилья в Дубае собственник не выплачивает ежегодный налог на недвижимость, а делает единоразовый регистрационный сбор в Земельный департамент Дубая (4% от стоимости сделки). Если сумма сделки выше 15-20 млн руб., то покупатель имеет право запросить вид на жительство в ОАЭ.

По словам Анны К., агента по недвижимости в Дубае, в среднем цены за квадратный метр в элитном районе колеблются в районе 300 тыс. руб. «Тенденции к снижению цен не ожидается, как раз наоборот, — говорит «Газете.Ru» эксперт. — Дубай имеет госплан «Дубай 2040», согласно которому подразумевается увеличение населения города в два раза и обеспечение людей новыми домами на ближайшие 20 лет».

Законодательство в области недвижимости в ОАЭ устроено таким образом, что строительные компании обязаны достроить здания, поэтому покупать недвижимость безопасно. В число самых надежных застройщиков эксперт включила компании Emaar Properties, Meraas, Nakheel Properties, Select Group.

В числе россиян, которые выбрали для постоянного места жительства Дубай, Алина Крол. Она переехала в ОАЭ из Самары и уже больше девяти лет работает гидом в стране. К плюсам жизни в Дубае Алина отнесла безопасность; быструю доставку продуктов, которая появилась раньше, чем в Москве; огромное количество дорог и небольшие пробки в сравнении с ситуацией в России; наличие в каждом доме своего спортзала и бассейна.

«Но по статистике цены в Дубае на 30% выше, чем цены в Москве. Это касается не только еды и ресторанов, но и цен на одежду», — предупреждает Алина. Отношение к экспатам, по словам гида, позитивное, потому что большую часть жителей города составляют именно они.

Другая собеседница «Газеты.Ru» Кристина К., которая несколько лет живет в Дубае, также в число плюсов жизни именно в этом городе относит безопасность. А еще — чистоту на улицах и красивые виды. Однако большое количество трудовых мигрантов из Пакистана и Индии несколько омрачают картину в ее глазах. Вдобавок они, по ее словам, «ведут себя невоспитанно и порой даже дико». Также Кристину отталкивает тот факт, что в ОАЭ практически невозможно получить гражданство.

Сложности могут возникнуть, и если вступить в конфликт с местными жителями. «Даже если он не прав, то проблемы будут у тебя, потому что они считают себя «царями». У некоторых даже образования нет… Они ведут себя очень грубо, не все, конечно, но есть те, которые тебя ни во что не ставят», — говорит девушка.

Больше всего в Дубае Кристине К. не нравится погода. По ее словам, в городе можно гулять и дышать можно только три месяца в году — в декабре, январе и феврале. В остальное время столбик термометра держится на отметке 50 градусов. «Когда выходишь на улицу, моментально нагреваешься, а потом заходишь в помещение с кондиционерами, а там уже 18 градусов тепла. По итогу ты всегда простужаешься из-за перепада температуры, и, можно сказать, половину года болеешь», — сетует студентка.

Кристина К. живет в престижном районе города Dubai Marina, в среднем за аренду двухкомнатной квартиры в год уходит $35 тыс.

Индустрия развлечений в Дубае весьма развита и особенно ориентирована на девушек, рассказывает Кристина: для них есть много бонусов — например, бесплатный вход на вечеринки, бесплатные напитки и особые предложения. Средний чек на человека ресторане выходит около 3-4 тыс. руб.

Блогер Ульяна Новикова живет в Дубае с 2006 года, работает в индустрии туризма и ведет страницу в Instagram о жизни в ОАЭ. Она рассказала «Газете.Ru» о главном — ценах на продукты, которые, как и в России, зависят от уровня магазина.

«Литр молока стоит 6 дирхам (122 руб.), 1 кг картофеля и сахара от 3 дирхам (61 руб.), 1 кг яблок от 5 дирхам (101 руб.), — говорит Ульяна. — В кафе и в ресторанах цены тоже разные, есть более доступные, есть дорогие. Например, кофе в Starbucks от 15 дирхам (305 руб.)».

К числу тех отраслей, которые не отличаются качеством услуг, блогер относит медицину, которая вдобавок еще и дорогая, и салоны красоты, часто не имеющие хороших специалистов.

«И такой житейский момент: иногда раздражает их (сотрудников салонов красоты — «Газета.Ru) медлительность и обещания… Если сказали завтра, это может значить когда-нибудь или никогда», — жалуется Ульяна.

Обучение в школах тоже дорогое, и часто стоимость обучения не соответствует его качеству. «Но детей здесь очень любят, это отмечают даже туристы», — обращает внимание блогер.