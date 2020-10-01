Добры и веселы: где в мире есть министерства счастья

На Камчатке создадут министерство счастья: с предложением называть именно так новое ведомство в правительстве региона — Министерство социального благополучия и семейной политики – выступил сегодня губернатор Владимир Солодов, вступивший в должность 21 сентября. «Сокращенно это именно про счастье, — сказал он о новом министерстве. — Мне важно этот переход осуществить, уйти от «министерства обиженных и обездоленных». Он объяснил, что его сотрудники будут заниматься проблемами людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, однако не хочет, чтобы ведомство ассоциировалось с бедами и несчастьями.

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«Нужно их сделать благополучными, счастливыми, заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными», — объяснил Солодов.

Идея губернатора Камчатки не слишком нова – министерства счастья есть уже в нескольких государствах в мире.

Самое известное из них – Бутан, маленькое королевство, расположенное в Гималаях, где исповедуют тантрический буддизм, основанный на медитации и саморазвитии. Несмотря на то, что Бутан до сих пор остается аграрным государством и входит в число наименее развитых стран мира, это первая страна, где появилось Министерство счастья.

В Бутане нет, таких привычных вещей, как светофоры на пешеходных улицах, но качество жизни здесь определяется балансом между материальными и духовными ценностями, поэтому вместо валового внутреннего продукта (ВВП) в стране замеряют уровень валового национального счастья (ВНС). Удовлетворенность жизнью граждан занимает одну из ключевых позиций в национальной политике – насколько люди счастливы, в стране регулярно проверяют, в том числе, задавая соответствующий вопрос при переписи населения.

В 2013 году попытку создать такое же ведомство предприняли в Венесуэле – о создании Министерства высшего общественного счастья объявил тогда вступивший в должность президента страны Николас Мадуро. Он рассказал, что новый государственный орган будет заниматься выполнением программ его предшественника Уго Чавеса, направленных на борьбу с бедностью, однако с тех пор о деятельности ведомства ничего не было слышно, а уровень жизни в стране, уже в 2013-м страдавшей от гиперинфляции и дефицита продуктов и средств гигиены, продолжил падать.

Еще одной страной, где решились создать ведомство, делающее людей счастливыми – ОАЭ: там в 2016 году о создании министерства, которое будет заботиться о «создании социального блага и удовольствия», объявил премьер-министр Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум. На пост министра счастья была выбрана 22- летняя женщина Охуд аль Руми — Рашидом аль Мактумом было заранее оговорено, что ведомство должно возглавляться только молодыми людьми, так как обществу необходим альтернативный взгляд на проблемы государства, которые бы министерство могло бы решить.

Обязанности Охуд аль Руми были весьма абстрактными и размытыми. Но уже тогда было понятно, что ее главной задачей будет надзор за другими ведомствами на предмет соответствия критериям, которые она сама же должна будет придумать.

«Некоторые люди могут смеяться над идеей воспитания счастья, считая ее глупой. Уверяю вас, это наука. Она затрагивает медицину, здравоохранение, социальные науки. Мы пытаемся воплотить ее в повседневной практике в нашем обществе в нашем правительстве'' – объясняла свою задачу сама Охуд аль Руми.

С тех пор ей не раз приходилось сталкиваться с обвинениями в лицемерии, из-за ограничения гражданских свобод в ОАЭ, но Руми не отчаивалась: в частности, на международном форуме '' Глобальный диалог о счастье'' заявляла, что смена культурных парадигм — продолжительный процесс и нужно набраться терпения.

В 2016 году министерство счастья было создано в отдельном индийском штате — Мадхья-Прадеш. Инициировал это глава одного из беднейших регионов страны Сиврай Сингх Чухан, который прежде, чем заняться политической карьерой, изучал философию. Приверженец йогического учения, он решил, что новое ведомство должно заниматься «разработкой инструментов счастья» и создать «экосистему, которая даст людям возможность реализовать собственную способность испытывать внутреннее ощущение благополучия».

Однако в 2017-м глава вновь созданного министерства Лал Сингх Арья стал фигурантом уголовного дела – он был обвинен в убийстве своего политического оппонента во время предвыборной кампании в 2009 году.

После обвинения Арья больше года скрывался от правоохранительных органов до тех пор, пока его не нашли.

В Нигерии в 2017-м глава штата Имо — Рошас Окороча – объявил о создании Министерства счастья и исполнения замыслов, возглавлять которое поручил своей младшей сестре Огечи Ололо. Предполагалось, что ведомство будет оценивать работу других властных структур по обеспечению жителей и давать рекомендации по поводу того, как заботиться об их благополучии. Однако работа нового властного органа быстро встретилась с критикой, поскольку никаких ощутимых результатов она не приносила. К самому Окороче у жителей штата накопилось множество претензий — в частности, к заведенной им практике придумывать для родственников новые должности в органах управления и его непомерным тратам бюджетных средств на рождественские украшения. В необходимости нового ведомства, заведующего счастьем, у людей, живущих в Имо, также были большие сомнения.