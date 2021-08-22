Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Захарова рассказала, почему за Меркель могли не поставить флаг ЕС 19:01
Известный футболист лишился водительских прав за вождение в нетрезвом виде 18:57
Актер Майкл Кейн пытался не моргать восемь лет 18:55
В бомбардирской гонке РПЛ новый лидер 18:41
Меркель отреагировала на слова журналиста, обвинившего ее в стремлении угодить... 18:41
В Великобритании заявили, что Байден должен предстать перед военным трибуналом 18:33
Путин отметил важность исторической памяти для любого народа 18:26
«Локомотив» одержал победу над «Краснодаром» благодаря дублю Смолова 18:19
Глава «Нафтогаза» объяснил ситуацию с транзитом газа из России 18:11
Меркель: Европа не будет зависеть от российского газа через 25 лет 18:10
Стиль

«Были в Лондоне и Париже, здесь намного лучше». За что арабские туристы полюбили Россию

Поток туристов из арабских стран в Россию вырос втрое

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»
В этому году в Россию прибыли уже 8,8 тыс. туристов из арабских стран — втрое больше, чем в 2019 году. «Газета.Ru» вместе с экспертами по туризму выяснила, чем именно российские города привлекают арабов и какую выгоду это сулит.

«Мы приехали в Москву всей семьей впервые. Мы в восторге. Нам очень нравится сервис в России и то, что все знают английский язык — не как в Германии», — говорит «Газете.Ru» туристка из Катара Халида.

Ее семья отказалась от привычного отдыха в Европе. «Мы много раз были в Лондоне и Париже, здесь намного лучше — в центре нет бездомных, и все очень дружелюбные», — делится впечатлениями Халида.

Если выйти вечером на центральные улицы Москвы, то можно встретить огромное количество туристов из арабских стран. Их любимые места — Никольская улица и улица Кузнецкий мост. Там туристы прогуливаются семьями, обедают в ресторанах и делают покупки в люксовых бутиках.

С Лондона на Россию

«Если говорить о въездном туризме, который сократился в 31 раз по сравнению с 2019 годом, те немногочисленные группы туристов, посещающие Россию, как раз приезжают из арабских стран», — сообщает «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По статистике АТОР, в этому году в Россию прибыли уже 8,8 тыс. туристов из арабских стран. За тот же период 2019 года в страну въехали всего 2,9 тыс.

«Они любят путешествовать летом, потому что в этот период в их стране особенно жарко, — объясняет Дмитрий Горин. — И если раньше туристы выбирали Лондон или Париж, то пока эти страны закрыты для массового туризма, многие переключились на Россию и посещают в нашей стране Москву, Санкт-Петербург, Сочи».

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в качестве еще одного направления называет Казань. Эксперт отмечает, что туристы из арабских стран заинтересовались Россией после Чемпионата мира по футболу в 2018 году, и «динамика остается положительной до сих пор».

На повышение пассажиропотока из стран арабского мира также влияют наличие прямых рейсов и безвизовый режим. Наибольшая доля трафика зафиксирована из ОАЭ — 60%, на втором месте Египет — 17%, далее Катар — 10% и Марокко — 2%, сообщили «Газете.Ru» в московском аэропорте «Домодедово».

close
100%
Гавриил Григоров/ТАСС

По высшему разряду

По словам Дмитрия Горина, России выгодно принимать туристов из арабских стран, потому что «их средний чек поездки гораздо выше». Они выбирают премиальный сервис (отели, рестораны, такси, шопинг).

Этот факт подтверждают в пятизвездочных отелях столицы. Так, в Ararat Park Hyatt «Газете.Ru» рассказали, что арабские туристы бронируют просторные номера, которые стоят 37-44 тыс. рублей за ночь, среднее время пребывания в отеле — 7-8 дней. «Интересный факт: много гостей из ОАЭ и Катара вернулись в Москву второй раз за сезон», — добавили в пресс-службе.

Отель Four Seasons Hotel также принимает много гостей с Ближнего Востока, где они любят выбирать панорамные номера с видом на Кремль. «Так как гости в большинстве случаев путешествуют с семьей, важным моментом при выборе категории является именно площадь номеров и возможность забронировать соединяющиеся комнаты», — сообщила Юлия Селюкова, управляющий директор отеля. Она уточнила, что, как правило, в поездку двое родителей отправляются с тремя детьми и няней.

Еда — привычная

Традиционная еда в странах арабского мира — это мясные блюда со специями, лепешки с овощами, блюда из нута и сладости с орехами. Приезжая в Россию, туристы не спешат пробовать российские блюда, а заказывают то, к чему привыкли на родине.

Владимир Чистяков, шеф-повар ресторана BURO.TSUM и GRACE Bistro, рассказывает, что туристы обожают морепродукты и сладости, а еще всегда берут чай.

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

«Арабские туристы тихие и спокойные, как и любые туристы. Совершенно обычные люди. Очень странно, что все заостряют на этом внимание. Думаю, когда мы приезжаем в ОАЭ, они не смотрят на нас с таким же изумлением и не пытаются рассмотреть, что мы там едим», — говорит Чистяков.

Популярен у туристов из Катара и ОАЭ столичный ресторан «Большой», расположенный рядом с ЦУМом — здесь специально сделали вкладки в меню на арабском языке. Как писал в своем Telegram-канале ресторатор Станислав Лисиченко, о «Большом» гости столицы узнали из справочников. «Мы вошли в какие-то дубайско-катарские ресторанные гиды», — рассказал ресторатору официант «Большого».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Лидер сопротивления в Афганистане отказался сдать Панджшер талибам*
«Давление на РФ должно сохраняться»: о чем Зеленский попросил Меркель
Меркель напомнила России о возможных санкциях из-за «Северного потока — 2»
Инфляция, выплаты, прививки: о чем говорил президент на встрече с «Единой Россией»
Путин поручил выплатить военным и пенсионерам по 15 и 10 тыс. руб.
Глава «Нафтогаза» объяснил ситуацию с транзитом газа из России
В Великобритании заявили, что Байден должен предстать перед военным трибуналом
Президент Чехии отказался считать Россию врагом НАТО
В подмосковном ТЦ произошел пожар
Новости и материалы
Захарова рассказала, почему за Меркель могли не поставить флаг ЕС
Известный футболист лишился водительских прав за вождение в нетрезвом виде
Актер Майкл Кейн пытался не моргать восемь лет
В бомбардирской гонке РПЛ новый лидер
Меркель отреагировала на слова журналиста, обвинившего ее в стремлении угодить РФ
Путин отметил важность исторической памяти для любого народа
«Локомотив» одержал победу над «Краснодаром» благодаря дублю Смолова
Меркель: Европа не будет зависеть от российского газа через 25 лет
Президент Чехии назвал ответственных за уход НАТО из Афганистана
В Казани люди полчаса висели вниз головой на сломавшемся аттракционе
Овечкин сравнил системы подготовки хоккеистов в России и США
Германия передумала отправлять главу МИД на «Крымскую платформу»
Президент Эстонии приехала на границу Украины с Крымом
Талибы* отправили батальон спецназначения «для наведения порядка» в аэропорту Кабула
Путин поддержал идею о введении в России Дня поисковика
Ковальчук ответил на вопрос о завершении карьеры
Тренер «Ливерпуля» заявил, что не может подписать игрока, потому что не знает его номера
Зеленский хочет создать флот, способный «разблокировать» Черноморский регион
Все новости
«Вопросы по поводу Дзержинского и Ленина лучше не поднимать. В стране хватает проблем»
Глава СПЧ призвал оставить в покое памятник Дзержинскому
«Унижение и позор»: что не понравилось украинской оппозиции в поздравлении США
В Верховной раде возмутились поздравлением США ко Дню независимости Украины
США нацелят «умную» ракету на Калининград
Новая американская противорадиолокационная ракета AARGM-ER начнет дуэль с «Бастионом» и «Искандером»
Tesla врезалась в Сенат США
Сенаторы США обвиняют Tesla в маркетинговом обмане
Рубль упал вслед за нефтью: как защитить свои деньги в такой ситуации
Эксперты дали прогноз по ценам на нефть и курсу рубля
«Одной клубникой сыт не будешь»: откажется ли «Талибан»* от производства наркотиков
Почему эксперты не верят, что «Талибан»* победит наркотрафик
Как в России отметили День государственного флага
Собака помочилась: новый поворот в деле «Тамам Шуд»
В деле Сомертонского человека появился новый свидетель
Что происходит в Кабуле спустя неделю после захвата талибами*
США закрыли аэропорт афганской столицы на двое суток
2 в 1: в России хотят создать одну вакцину от гриппа и коронавируса
Центр им. Гамалеи проведет испытания вакцины с несколькими штаммами вирусов
«Ограничения не помешали»: за чем иностранные туристы едут в Россию
Побывавшие в России в пандемию иностранные туристы поделились впечатлениями
Автомойка, королевство бомжей и супермаркет: в какие симуляторы стоит поиграть
Десять самых странных, но увлекательных игровых симуляторов
Трамп опасается восстановления влияния России в Афганистане
Экс-президент США призвал армию быть готовой к возвращению в Афганистан
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях