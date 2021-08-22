«Были в Лондоне и Париже, здесь намного лучше». За что арабские туристы полюбили Россию

В этому году в Россию прибыли уже 8,8 тыс. туристов из арабских стран — втрое больше, чем в 2019 году. «Газета.Ru» вместе с экспертами по туризму выяснила, чем именно российские города привлекают арабов и какую выгоду это сулит.

«Мы приехали в Москву всей семьей впервые. Мы в восторге. Нам очень нравится сервис в России и то, что все знают английский язык — не как в Германии», — говорит «Газете.Ru» туристка из Катара Халида.

Ее семья отказалась от привычного отдыха в Европе. «Мы много раз были в Лондоне и Париже, здесь намного лучше — в центре нет бездомных, и все очень дружелюбные», — делится впечатлениями Халида.

Если выйти вечером на центральные улицы Москвы, то можно встретить огромное количество туристов из арабских стран. Их любимые места — Никольская улица и улица Кузнецкий мост. Там туристы прогуливаются семьями, обедают в ресторанах и делают покупки в люксовых бутиках.

С Лондона на Россию

«Если говорить о въездном туризме, который сократился в 31 раз по сравнению с 2019 годом, те немногочисленные группы туристов, посещающие Россию, как раз приезжают из арабских стран», — сообщает «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По статистике АТОР, в этому году в Россию прибыли уже 8,8 тыс. туристов из арабских стран. За тот же период 2019 года в страну въехали всего 2,9 тыс.

«Они любят путешествовать летом, потому что в этот период в их стране особенно жарко, — объясняет Дмитрий Горин. — И если раньше туристы выбирали Лондон или Париж, то пока эти страны закрыты для массового туризма, многие переключились на Россию и посещают в нашей стране Москву, Санкт-Петербург, Сочи».

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в качестве еще одного направления называет Казань. Эксперт отмечает, что туристы из арабских стран заинтересовались Россией после Чемпионата мира по футболу в 2018 году, и «динамика остается положительной до сих пор».

На повышение пассажиропотока из стран арабского мира также влияют наличие прямых рейсов и безвизовый режим. Наибольшая доля трафика зафиксирована из ОАЭ — 60%, на втором месте Египет — 17%, далее Катар — 10% и Марокко — 2%, сообщили «Газете.Ru» в московском аэропорте «Домодедово».

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По высшему разряду

По словам Дмитрия Горина, России выгодно принимать туристов из арабских стран, потому что «их средний чек поездки гораздо выше». Они выбирают премиальный сервис (отели, рестораны, такси, шопинг).

Этот факт подтверждают в пятизвездочных отелях столицы. Так, в Ararat Park Hyatt «Газете.Ru» рассказали, что арабские туристы бронируют просторные номера, которые стоят 37-44 тыс. рублей за ночь, среднее время пребывания в отеле — 7-8 дней. «Интересный факт: много гостей из ОАЭ и Катара вернулись в Москву второй раз за сезон», — добавили в пресс-службе.

Отель Four Seasons Hotel также принимает много гостей с Ближнего Востока, где они любят выбирать панорамные номера с видом на Кремль. «Так как гости в большинстве случаев путешествуют с семьей, важным моментом при выборе категории является именно площадь номеров и возможность забронировать соединяющиеся комнаты», — сообщила Юлия Селюкова, управляющий директор отеля. Она уточнила, что, как правило, в поездку двое родителей отправляются с тремя детьми и няней.

Еда — привычная

Традиционная еда в странах арабского мира — это мясные блюда со специями, лепешки с овощами, блюда из нута и сладости с орехами. Приезжая в Россию, туристы не спешат пробовать российские блюда, а заказывают то, к чему привыкли на родине.

Владимир Чистяков, шеф-повар ресторана BURO.TSUM и GRACE Bistro, рассказывает, что туристы обожают морепродукты и сладости, а еще всегда берут чай.

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«Арабские туристы тихие и спокойные, как и любые туристы. Совершенно обычные люди. Очень странно, что все заостряют на этом внимание. Думаю, когда мы приезжаем в ОАЭ, они не смотрят на нас с таким же изумлением и не пытаются рассмотреть, что мы там едим», — говорит Чистяков.

Популярен у туристов из Катара и ОАЭ столичный ресторан «Большой», расположенный рядом с ЦУМом — здесь специально сделали вкладки в меню на арабском языке. Как писал в своем Telegram-канале ресторатор Станислав Лисиченко, о «Большом» гости столицы узнали из справочников. «Мы вошли в какие-то дубайско-катарские ресторанные гиды», — рассказал ресторатору официант «Большого».