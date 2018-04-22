«В Дубае штрафуют даже за жвачку»

Мой переезд в Дубай был связан с желанием сделать карьеру в отельном бизнесе. Сейчас я работаю на ресепшене в одном из пятизвездочных отелей эмирата. Зарплата здесь не облагается налогом, а без отрицательных анализов на СПИД, гепатит, сифилис и туберкулез и справки об отсутствии судимости здесь не выдают рабочую визу.

Если сравнивать условия труда здесь и в Санкт-Петербурге (на аналогичных позициях), то Дубай в разы опережает нашу Северную столицу.

Например, компания полностью оплачивает аренду квартиры, питание, коммунальные счета, транспорт до работы и обратно, чистку униформы. В Санкт-Петербурге же, кроме химчистки и питания, других бонусов не было.

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Рабочий день в Дубае длится девять часов с обеденным перерывом на час, а вот выходной предоставляется только один раз в неделю. Зато за переработки копятся часы, которые затем компенсируются в виде выходных.

Я приехала в ОАЭ по туристической визе, которую россиянам бесплатно ставят в аэропорту на 30 дней. Как только я нашла работу, моя компания подала документы на получение резидентской визы, то есть вида на жительство, длительностью три года.

Работу я нашла в первую же неделю после переезда — мне предложили сотрудничество сразу три отеля. Я заходила к потенциальным работодателям на ресепшн и оставляла свое резюме. Несмотря на то, что от сотрудников я регулярно слышала, что так не принято делать и сначала необходимо заполнять резюме на сайте, каждый раз мои документы принимали.

Правда, оформление документов заняло три недели, вместо вместо обещанных 7-9 дней. У нас международный коллектив: есть коллеги из ОАЭ, Германии, Италии, Узбекистана, Киргизии, Египта, Индии.

Существует мнение, что местные жители купаются в деньгах и вообще не работают. Это не так: среди моих коллег немало граждан ОАЭ. Учитывая, что аренду жилья сотрудникам оплачивает компания, большинство местных живут в том же жилом фонде, что и эмигранты — они так же ходят на работу с 8 до 17, снимают квартиру, ждут отпуска и откладывают деньги на новую машину или дом. Так откуда же мифы? Дело в том, что

в поддержку браков внутри страны правительство выплачивает пособия на жилье и образование для детей молодым семьям только в одном случае — если и жених, и невеста — граждане ОАЭ.

Местное же население составляет лишь 15% от общего количества проживающих, поэтому выбор у эмиратцев невелик, а мужчины, женясь на иностранках, ставят девушек своей страны в безвыходное положение.

В ОАЭ неженатым парам, живущим вместе, и одиноким беременным женщинам грозят штрафы, тюремное заключение и пожизненная депортация. В базе данных хранятся сканы сетчатки глаза, снятые при въезде, поэтому человек никогда больше не сможет пройти паспортный контроль и пересечь границы ОАЭ.

В общественных местах здесь не разрешено обниматься, держаться за руки и уж тем более целоваться.

Местный паспорт выдается приезжим с большими сложностями. Даже если гражданство ОАЭ было одобрено, в графе «Национальность» прописывается страна происхождения, и государство в таком случае все равно не предоставляет избирательного права, льгот и выплат, которые полагаются местным жителям. К тому же,

для получения паспорта ОАЭ необходимо отказаться от гражданства своей страны.

В ОАЭ достаточно много запретов и правил, которых нет в России. Например, в вагонах метро нельзя жевать жвачку, есть и пить. Несмотря на то, что в вагонах повсюду расклеены баннеры о запретах, я о них даже не подозревала.

Однажды спокойно достала жвачку из своей сумочки, положила ее в рот и не прошло и двух минут, как ко мне подошел сотрудник метро и потребовал документы. Пришлось заплатить $30 за нарушение. Вместе со мной оштрафовали и туристов за проезд в женском вагоне. Это еще одно правило передвижения в местном метро: мужчинам нельзя заходить в розовые вагоны – они только для женщин и детей.

Для покупки алкоголя в магазинах здесь нужно покупать лицензию за $40, но ее не выдают туристам и мусульманам. Для туристов алкоголь доступен только в отелях и барах.

Во время священного поста Рамадан днем не работают ни кафе, ни рестораны.

Дубай очень плохо приспособлен для пешеходов. Если дорога из пункта А в пункт Б на машине занимает 10-15 минут, то на общественном транспорте — целый час, а то и больше. Так что приходится выбирать, платить ли $10 за такси, либо ждать свой автобус, ехать с несколькими пересадками, но заплатить в три раза меньше.

На те деньги, что в России можно пообедать в хорошем ресторане, в Дубае придется довольствоваться недорогой забегаловкой. Например, обед из риса, курицы и чая/кофе в среднем стоит от $8. Сотовая связь в Эмиратах дороже, чем в России раза в 3-4. Например, туристу предложат подключить пакет на 2 недели за $30 с 1-2 ГБ интернета и 100 минутами для звонков по стране. Аренда квартиры в Дубае обходится как минимум $2 тыс. в месяц, но если найти соседей, можно уложиться и в $800 на человека.

ОАЭ – страна миллиардеров и инвесторов, самые амбициозные проекты и идеи здесь реализуются очень легко, будь то ультраскоростной поезд или насыпной остров посреди моря. Приезжают сюда, однако не только за деньгами, но и из-за безопасности и стабильности. К тому же, многие мусульмане находят отдушину в Арабских Эмиратах, потому что жить по шариату здесь намного легче, чем в России.