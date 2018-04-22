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«В Дубае штрафуют даже за жвачку»

Читательница «Газеты.Ru» рассказала о переезде в Дубай

Depositphotos
С каждым годом Дубай становится все более привлекательным городом для эмигрантов. Хорошие условия работы и развитая инфраструктура притягивают наших соотечественников, мечтающих жить в тепле. О каких особенностях жизни в эмирате стоит знать заранее, чтобы не попасть в ловушку, во сколько обходится жизнь в городе, и как выстраиваются отношения между местными жителями и эмигрантами — в материале «Газеты.Ru».

Мой переезд в Дубай был связан с желанием сделать карьеру в отельном бизнесе. Сейчас я работаю на ресепшене в одном из пятизвездочных отелей эмирата. Зарплата здесь не облагается налогом, а без отрицательных анализов на СПИД, гепатит, сифилис и туберкулез и справки об отсутствии судимости здесь не выдают рабочую визу.

Если сравнивать условия труда здесь и в Санкт-Петербурге (на аналогичных позициях), то Дубай в разы опережает нашу Северную столицу.

Например, компания полностью оплачивает аренду квартиры, питание, коммунальные счета, транспорт до работы и обратно, чистку униформы. В Санкт-Петербурге же, кроме химчистки и питания, других бонусов не было.

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Рабочий день в Дубае длится девять часов с обеденным перерывом на час, а вот выходной предоставляется только один раз в неделю. Зато за переработки копятся часы, которые затем компенсируются в виде выходных.

Я приехала в ОАЭ по туристической визе, которую россиянам бесплатно ставят в аэропорту на 30 дней. Как только я нашла работу, моя компания подала документы на получение резидентской визы, то есть вида на жительство, длительностью три года.

Be aware that in the UAE couples who  stay together but not married and single pregnant women have a great risk to get fined, arrested and deported forever In a data base there are eye-scans taken upon arrival, thus by no means a person will pass a passport control and cross the UAE's boarders anymore . Would you like to know more about laws in Dubai Очень важно знать, что в ОАЭ неженатым парам, живущим вместе, и одиноким беременным женщинам сулят штрафы, тюремное заключение и пожизненная депортация В базе данных хранятся сканы сетчатки глаза, снятые при въезде, поэтому человек наверняка никогда больше не сможет пройти паспортный контроль и пересечь границы ОАЭ. Хотите знать больше о законах в Дубае#Dubai #lifeindubai #movetodubai #mydubai #workinhoteldubai #Dubailaw #russiansindubai #переездвдубай #работавдубае #жизньвдубае #дубай #работавотеледубай #мойдубай #русскиевдубае #дубайзакон #дубайзаконы

Публикация от Liliya Nagrimanova (@liliya_nagrim)

Работу я нашла в первую же неделю после переезда — мне предложили сотрудничество сразу три отеля. Я заходила к потенциальным работодателям на ресепшн и оставляла свое резюме. Несмотря на то, что от сотрудников я регулярно слышала, что так не принято делать и сначала необходимо заполнять резюме на сайте, каждый раз мои документы принимали.

Правда, оформление документов заняло три недели, вместо вместо обещанных 7-9 дней. У нас международный коллектив: есть коллеги из ОАЭ, Германии, Италии, Узбекистана, Киргизии, Египта, Индии.

Существует мнение, что местные жители купаются в деньгах и вообще не работают. Это не так: среди моих коллег немало граждан ОАЭ. Учитывая, что аренду жилья сотрудникам оплачивает компания, большинство местных живут в том же жилом фонде, что и эмигранты — они так же ходят на работу с 8 до 17, снимают квартиру, ждут отпуска и откладывают деньги на новую машину или дом. Так откуда же мифы? Дело в том, что

в поддержку браков внутри страны правительство выплачивает пособия на жилье и образование для детей молодым семьям только в одном случае — если и жених, и невеста — граждане ОАЭ.

Местное же население составляет лишь 15% от общего количества проживающих, поэтому выбор у эмиратцев невелик, а мужчины, женясь на иностранках, ставят девушек своей страны в безвыходное положение.

В ОАЭ неженатым парам, живущим вместе, и одиноким беременным женщинам грозят штрафы, тюремное заключение и пожизненная депортация. В базе данных хранятся сканы сетчатки глаза, снятые при въезде, поэтому человек никогда больше не сможет пройти паспортный контроль и пересечь границы ОАЭ.

В общественных местах здесь не разрешено обниматься, держаться за руки и уж тем более целоваться.

Местный паспорт выдается приезжим с большими сложностями. Даже если гражданство ОАЭ было одобрено, в графе «Национальность» прописывается страна происхождения, и государство в таком случае все равно не предоставляет избирательного права, льгот и выплат, которые полагаются местным жителям. К тому же,

для получения паспорта ОАЭ необходимо отказаться от гражданства своей страны.

В ОАЭ достаточно много запретов и правил, которых нет в России. Например, в вагонах метро нельзя жевать жвачку, есть и пить. Несмотря на то, что в вагонах повсюду расклеены баннеры о запретах, я о них даже не подозревала.

Однажды спокойно достала жвачку из своей сумочки, положила ее в рот и не прошло и двух минут, как ко мне подошел сотрудник метро и потребовал документы. Пришлось заплатить $30 за нарушение. Вместе со мной оштрафовали и туристов за проезд в женском вагоне. Это еще одно правило передвижения в местном метро: мужчинам нельзя заходить в розовые вагоны – они только для женщин и детей.

Для покупки алкоголя в магазинах здесь нужно покупать лицензию за $40, но ее не выдают туристам и мусульманам. Для туристов алкоголь доступен только в отелях и барах.

Во время священного поста Рамадан днем не работают ни кафе, ни рестораны.

Дубай очень плохо приспособлен для пешеходов. Если дорога из пункта А в пункт Б на машине занимает 10-15 минут, то на общественном транспорте — целый час, а то и больше. Так что приходится выбирать, платить ли $10 за такси, либо ждать свой автобус, ехать с несколькими пересадками, но заплатить в три раза меньше.

На те деньги, что в России можно пообедать в хорошем ресторане, в Дубае придется довольствоваться недорогой забегаловкой. Например, обед из риса, курицы и чая/кофе в среднем стоит от $8. Сотовая связь в Эмиратах дороже, чем в России раза в 3-4. Например, туристу предложат подключить пакет на 2 недели за $30 с 1-2 ГБ интернета и 100 минутами для звонков по стране. Аренда квартиры в Дубае обходится как минимум $2 тыс. в месяц, но если найти соседей, можно уложиться и в $800 на человека.

ОАЭ – страна миллиардеров и инвесторов, самые амбициозные проекты и идеи здесь реализуются очень легко, будь то ультраскоростной поезд или насыпной остров посреди моря. Приезжают сюда, однако не только за деньгами, но и из-за безопасности и стабильности. К тому же, многие мусульмане находят отдушину в Арабских Эмиратах, потому что жить по шариату здесь намного легче, чем в России.