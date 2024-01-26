Дефиле под мостом и младенец из микросхем: как прошла неделя моды в Париже

В Париже закончилась Неделя высокой моды. Модные дома и приглашенные дизайнеры представили свои весенние коллекции. На показах гости увидели платья из материнских плат, кнопочных телефонов и калькуляторов от Schiaparelli. Звездой коллекции стал ребенок-робот, покрытый кристаллами Swarovski.

Жан-Поль Готье для создания кутюрной коллекции весна-лето 2024 пригласил Симону Роша – именно она превратила излюбленное Готье ирландское кружево в настоящий металлический сплав, корсеты превратила в целые платья и добавила моделям серьги, сделанные из волос.

Коллекцию для бренда Maison Martin Margiela создал дизайнер Джон Гальяно – она стала его первой работой после антисемитского скандала в 2011 году.

С 21 по 25 января на подиумы выходили модели в нарядах, которые мы в будущем увидим на красных дорожках крупных премий и фестивалей. Ручная работа, тонкая вышивка, золото, кристаллы, замысловатые плиссировки, органза и муар, игра с традициями старых французских Домов моды, новаторские идеи модельеров Европы и Азии, наконец, просто дивной красоты платья, не предназначенные для обычной жизни, — все это обычно наблюдают зрители на показах в рамках Недели. Этот сезон не стал исключением.