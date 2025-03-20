Правила перевозки детей в автомобиле в 2025 году: изменения и штрафы

В марте 2025 года в России заговорили об увеличении штрафов за нарушение правил перевозки детей в автомобиле. Какие правила действуют сейчас, на сколько могут вырасти штрафы, как правильно и безопасно перевозить детей в автомобиле и как грамотно подобрать автокресло — в материале «Газеты.Ru».

Что говорят ПДД о перевозке детей

Ребенком считается человек до 18 лет. ПДД делят юных пассажиров по возрасту на три группы:



до 7 лет;



от 7 до 11 лет;



12 или более лет.

Для каждой группы определены свои правила.

До 7 лет детей нужно перевозить в автокреслах или автолюльках, которые соответствуют весу и росту ребенка. И неважно, на каком сиденье легкового автомобиля они будут располагаться — требования одинаковые. Автокресла обязательно должны быть зафиксированы ремнями безопас­ности автомобиля или специаль­ными креплениями ISOFIX (о них ниже). Кроме случаев, когда автомобиль конструктивно не предусматривает ни ремней безопасности, ни ISOFIX.

С 7 до 11 лет детей можно перевозить без детского кресла, но только на задних сиденьях автомобиля и с использованием штатного ремня безопасности. На переднем сиденье автомобиля ребенок до 11 лет включительно должен находиться в автокресле или другом удерживающем устройстве.

С 12 лет дети могут ездить на переднем сиденье, как взрослые.

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Ответственность за нарушение правил перевозки детей

За нарушение требований перевозки детей предусмотрен штраф для водителей в размере 3000 рублей.

Для руководителя компании или другого работника, ответственного за выпуск транспортного средства на линию, штраф значительно выше — 25 000 рублей. А для компаний и ИП — 100 000 рублей.

Причем штраф действует независимо от того, был ли ребенок неправильно пристегнут или вовсе отсутствовало детское удерживающее устройство.

В 2025 году сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков предложили увеличить штрафы за неправильную перевозку детей. Законопроект предусматривает увеличение штрафов для водителей до 5000 рублей, для должностных лиц — до 50 000 рублей, для юридических лиц — до 200 000 рублей. Пока предложение находится на рассмотрении. Правительство уже одобрило инициативу, что повышает шансы того, что поправки примут.

Также с 2017 года ПДД запрещают оставлять ребенка младше 7 лет одного в салоне машины. За это грозит штраф. Если сотрудники ГИБДД выявят нарушение, это обойдется водителю в 500 рублей. В Москве или Санкт-Петербурге — в 2500 рублей.

Получить штраф за неправильную перевозку детей можно и в случаях, когда их катают на санках, «бубликах» или ледянках, прицепив трос к бамперу машины. Это смертельно опасно.

Так, в Благовещенске на видео попало, как мужчина тащил за своей машиной детей. На кадрах видно, как двое подростков держатся за автомобиль и скользят ногами по дороге. За рулем был 23-летний молодой человек, на него составили административный материал за нарушение правил перевозки людей. Похожая история произошла в Волгограде. Девушка катала детей на прицепленных к машине санках и была задержана полицией.

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Использование детских кресел

Главная задача автокресла — обеспечить безопасность маленького пассажира при дорожно-транспортном происшествии, экстренном торможении или резких маневрах.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, использование детских удерживающих устройств снижает смертность в случае аварии среди младенцев на 71%, а среди детей более старшего возраста — на 54%.

Типы детских автокресел

Детские кресла делятся на несколько категорий в зависимости от возраста ребенка, его веса и роста.

Группа 0 / До 10 кг / С рождения до 6 мес. Люлька, которая устанавливается на заднее сиденье перпендикулярно направлению движения. Напоминает верхнюю часть коляски, ребенок в ней полностью лежит.



Люлька, которая устанавливается на заднее сиденье перпендикулярно направлению движения. Напоминает верхнюю часть коляски, ребенок в ней полностью лежит. Группа 0+ / До 13 кг / С рождения до года. Чашеобразное кресло, имеет внутренние пятиточечные ремни (фиксируют плечи и область между ног ребенка), удобное для переноски благодаря ручке, устанавливается против хода движения.



Чашеобразное кресло, имеет внутренние пятиточечные ремни (фиксируют плечи и область между ног ребенка), удобное для переноски благодаря ручке, устанавливается против хода движения. Группа 1 / 9–18 кг / 1–4 года . Может устанавливаться лицом вперед или назад, оснащено пятиточечным ремнем безопасности, который надежно фиксирует ребенка. На многих моделях есть регулировка угла наклона для комфортного положения во время сна.



. Может устанавливаться лицом вперед или назад, оснащено пятиточечным ремнем безопасности, который надежно фиксирует ребенка. На многих моделях есть регулировка угла наклона для комфортного положения во время сна. Группа 2 / 15–25 кг / 3–7 лет . Ребенок фиксируется штатным ремнем безопасности автомобиля. Некоторые модели имеют регулируемый наклон для удобства отдыха, подлокотники для дополнительного комфорта. Конструкция приближена к взрослым автомобильным креслам.



. Ребенок фиксируется штатным ремнем безопасности автомобиля. Некоторые модели имеют регулируемый наклон для удобства отдыха, подлокотники для дополнительного комфорта. Конструкция приближена к взрослым автомобильным креслам. Группа 3 / От 22 кг / Старше 7 лет. Из принципиальных отличий от предыдущей группы — только размеры.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Еще к третьей группе относят бустеры. Это подушки без спинки, которые поднимают ребенка на нужную высоту, обеспечивая правильное положение ремня безопасности на грудной клетке. Бустеры компактны и удобны для транспортировки.

Существуют автокресла, совмещающие в себе функции сразу нескольких групп – например 0+/1 или 2/3. Но такие универсальные кресла хуже защищают ребенка, чем идеально подобранные по весу, росту и возрасту.

Как выбрать детское кресло

Главное, на что нужно ориентироваться — это рост, вес и возраст ребенка. Если автокресло будет слишком большим, оно не сможет надежно зафиксировать детское тело. В случае аварии ребенок просто выскользнет из него и может получить дополнительные травмы.

Если же кресло, наоборот, будет слишком маленьким, то его ремни в случае ДТП способны навредить — например, привести к повреждениям внутренних органов. Да и ездить в тесном кресле будет некомфортно.

Нельзя использовать различные заглушки и устройства, которые только имитируют ремни безопасности и детские кресла. Одно из таких приспособлений — «косынка». Она представляет собой треугольник, который фиксирует положение ремня безопасности и не дает ремню сдвинуться на шее ребенка в момент столкновения машины.

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Некоторые используют «косынку» как альтернативу автокреслу. Это опасно. В России даже призвали запретить их продажу. «В случае ДТП они просто переламывают кости ребенка», — предупредил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Предпочтение стоит отдавать проверенным и зарекомендовавшим себя на рынке фирмам по изготовлению детских автокресел. Среди них: OSANN, Britax Roemer, Cybex, Joie, Maxi-Cosi.

Помимо фирмы кресла, важно, чтобы оно соответствовало европейским стандартам ECE 44 (в соответствии с ним автокресло должно пройти тестирование в лобовом столкновении на скорости 50 км/ч и при ударе сзади на 30 км/ч) или R-129 (i-Size).

«В России параллельно действуют оба стандарта, но безопасней стандарт R129 (i-Size)», — рассказал специалист по подбору детских автокресел в магазине Boan baby Юрий Боев.

Эксперт рекомендует выбирать автокресло с наклоном чаши, мягкой обивкой и дышащей тканью. По его словам, поворот чаши обеспечит быструю и комфортную посадку и высадку ребенка, а тканевую обивку можно стирать и не переживать, что материал испортится.

Детское автокресло снижает вероятность смертельной травмы. Обязательное условие для этого — правильная установка автокресла в автомобиль.

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Как установить кресло

Для начала нужно ознакомиться с руководством по эксплуатации, которое идет в комплекте. Если возникли вопросы, то попросите продавца показать вам, как закрепить кресло в вашем автомобиле и как правильно пристегнуть ребенка.

Обычно автокресла групп 0, 0+ и 1 крепятся к сиденью ремнем автомобиля, а дети в них пристегиваются уже при помощи внутренних ремней на самом кресле. Автокресла групп 2 и 3 внутренних ремней не имеют, и дети пристегиваются в них только при помощи автомобильных ремней безопасности.

Как альтернативу можно использовать ISOFIX. Это система крепления детских автокресел, разработанная Международной организацией по стандартизации (ISO). Особенность системы в том, что для установки автокресла не нужно использовать ремни безопасности автомобиля. Кресло при помощи пары специальных встроенных замков на выдвижных полозьях крепится к металлическим петлям (анкерам), которые находятся в сидении автомобиля и жестко связаны с кузовом.

Самое безопасное место для установки детского кресла в автомобиле — среднее место на заднем сиденье. Потому лучше установить кресло туда.

Самое небезопасное — переднее пассажирское сиденье. Вперед автокресло ставится в крайнем случае при обязательно отключенной подушке безопасности пассажира.

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Правила поведения родителей и водителей в машине с детьми

Родители и водители несут ответственность за безопасность детей в дороге. Ниже — основные правила, которые помогут сделать поездку более безопасной и комфортной.

Подготовьте ребенка к поездке. Расскажите, что во время движения запрещено вставать, отстегивать ремни безопасности или ехать в неподходящих позах (например, поджав ноги под себя, вытянув их, или лежа). Также учите ребенка выходить из автомобиля необходимо со стороны тротуара, обычно он находится справа.

Если поездка длинная, лучше начать обсуждать детали предстоящего путешествия за несколько недель. Рассказать о месте, куда вы направляетесь, показать фотографии или видео. Обсудить, какие интересные занятия ждут малыша на отдыхе.

Обеспечьте полную безопасность. Родители и водители обязаны проследить, пристегнуты ли ремни безопасности, надежно ли закреплено детское кресло. Никогда не употребляйте алкоголь перед тем как сесть за руль (и это касается не только случаев, когда в машине дети). Перед любой поездкой водителю необходимо выспаться и быть сконцентрированным.

Также важно проверить состояние машины: уровни техжидкостей, давление в шинах, исправность световых приборов. Соблюдайте правила дорожного движения: держите дистанцию, не превышайте скорость, не подрезайте других водителей и минимизируйте опасные маневры, особенно это если это касается обгона.

Важно! Запрещается перевозить детей у себя на коленях или на руках. Если произойдет ДТП, то небольшой вес ребенка может «возрасти» до 30 раз в зависимости от скорости, и вы точно не сможете его удержать. Также никогда не пристегивайтесь одним ремнем с ребенком. В случае аварии вы раздавите его своим весом.



Придумайте развлечения. Дальние поездки — слишком монотонное занятие для детей. Подумайте о досуге и чем можно занять ребенка. Например, скачайте на планшет любимые мультфильмы или возьмите игрушки.

Частые остановки. Делайте остановки каждые 2 часа. Это позволит ребенку не устать в дороге. Во время остановки он может подвигаться, походить и сделать зарядку.