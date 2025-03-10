Правительство поддержало увеличение штрафов за отсутствие детских кресел

Правительство РФ поддержало законопроект о почти двукратном увеличении штрафов за перевозку детей в транспорте без специальных кресел или бустеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий отзыв.

Законопроект, предложенный сенаторами Андреем Кутеповым и Игорем Тресковым, предполагает увеличение штрафов: для водителей — с трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч рублей.

В отзыве правительства РФ указано, что пояснительную записку к законопроекту нужно дополнить обоснованием выбора предлагаемого размера административного штрафа. Кабмин поддерживает законопроект с учетом этого замечания.

4 марта сообщалось, что группа депутатов Госдумы, возглавляемая первым заместителем руководителя фракции »Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым, инициировала законопроект, обязывающий водителей такси иметь в машине два детских удерживающих устройства (бустера) для детей в возрасте от 7 до 11 лет. Как отметили в пресс-службе Гусева, цель законопроекта — повысить доступность услуг такси для семей с детьми. Предлагаемые изменения вносятся в Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

Ранее водителям объяснили, как реагировать на провокации ГАИ.