Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство поддержало увеличение штрафов за отсутствие детских кресел

Кабмин РФ поддержал увеличение штрафов за перевозку детей без детских кресел
close
Freepik.com

Правительство РФ поддержало законопроект о почти двукратном увеличении штрафов за перевозку детей в транспорте без специальных кресел или бустеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий отзыв.

Законопроект, предложенный сенаторами Андреем Кутеповым и Игорем Тресковым, предполагает увеличение штрафов: для водителей — с трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч рублей.

В отзыве правительства РФ указано, что пояснительную записку к законопроекту нужно дополнить обоснованием выбора предлагаемого размера административного штрафа. Кабмин поддерживает законопроект с учетом этого замечания.

4 марта сообщалось, что группа депутатов Госдумы, возглавляемая первым заместителем руководителя фракции »Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым, инициировала законопроект, обязывающий водителей такси иметь в машине два детских удерживающих устройства (бустера) для детей в возрасте от 7 до 11 лет. Как отметили в пресс-службе Гусева, цель законопроекта — повысить доступность услуг такси для семей с детьми. Предлагаемые изменения вносятся в Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

Ранее водителям объяснили, как реагировать на провокации ГАИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами