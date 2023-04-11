Выбор детского автокресла: как найти подходящее и правильно установить его

О том, какие правила использования детских удерживающих устройств в автомобилях действуют в России, как выбрать для ребенка самое безопасное и удобное автокресло и установить его в транспорте без ошибок, «Газете.Ru» рассказали специалист по подбору детских автокресел, юрист и автомобильный мастер-консультант.

Что говорит закон о детских удерживающих устройствах в автомобилях

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин сообщает, что правила перевозки детей урегулированы п. 22.7 ПДД РФ:

«В автомобиле, конструкцией которого предусмотрены ремни безопасности или система ISOFIX, перевозка детей младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка – это может быть люлька, бустер, кресло и прочее. Дети в возрасте от 7 до 12 лет могут быть лишь пристегнуты ремнем безопасности, но только на заднем кресле, а на переднем сиденье легкового автомобиля обязательно должно использоваться детское удерживающее устройство».

Дмитрий Безделин предупреждает, что штраф за невыполнение указанных требований будет наложен по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ: «Это влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц – 25 тысяч рублей, на юридических лиц – 100 тысяч рублей».

Группы детских автокресел по весу и возрасту

Выбор детского автокресла зависит от веса и возраста ребенка, комментирует мастер-консультант АвтоСпецЦентр Химки Александр Благодатских:

«Если ребенку меньше года и он весит до 10 кг, то ему подойдет автолюлька. Этот тип кресла относится к «группе 0». На заднем сидении люльку следует закрепить специальными крепежными ремнями. Следующая группа кресел – «0+», это так называемые «бэби-коконы. Их рекомендуется использовать только в том случае, если поездки с малышом будут ограничены полутора часами. Такие кресла подходят для детей до полутора лет, вес которых не превышает 13 кг. Устанавливать «бэби-коконы» нужно против хода движения автомобиля, чтобы избежать травмирования головы и шеи ребенка в случае резкого торможения».

Если ребенку от 1 до 4 лет, а его вес составляет 9-18 кг, эксперт рекомендует рассмотреть автокресла с вкладышами из «группы 1»: «Этот тип кресел разрешается устанавливать как против, так и по ходу движения – все зависит от того, насколько окреп позвоночник ребенка».

Как выбрать детское автокресло для детей старшего возраста? Александр Благодатских отвечает, что для возраста от 3 до 7 лет (вес 15-25 кг) подойдут автокресла из «группы 2»: «Такие кресла позволяют постепенно перейти от использования внутренних ремней кресла к автомобильным. Устанавливать их следует исключительно по ходу движения на заднем сиденье».

Эксперт упомянул и о «группе 3» – это сиденья-подкладки, на которые можно перейти, если ребенку уже исполнилось 6-7 лет и его вес составляет от 22 до 36 кг. В этом случае фиксация происходит при помощи стандартных автомобильных ремней.

«Есть также более универсальные типы автокресел. Например, «группа 0+1» или «группа 1-2-3». Они подходят сразу для нескольких возрастных категорий и их можно подстраивать под детей», – уточняет эксперт.

По словам Александра Благодатских, чтобы подобрать подходящую и функциональную модель, важно учесть не только возраст и вес ребенка, но и характеристики автокресла и автомобиля.

Как выбрать подходящий тип кресла для вашего ребенка по росту

Специалист по подбору детских автокресел в магазине Boan baby Юрий Боев считает, что сегодня перед покупкой лучше ориентироваться не на вес и возраст ребенка, а на его рост:

«Большинство родителей до сих пор выбирают автокресла по старинке – по весу и возрасту ребенка. Такой выбор автокресла предполагает стандарт безопасности ЕСЕ 44/04, который в Европе уже заканчивает свое действие. Новый стандарт безопасности R129 (i-Size) рассматривает рост ребенка как основной критерий выбора автокресла. В России параллельно действуют оба стандарта, но безопасней именно стандарт R129 (i-Size)».

Как выбрать самое безопасное детское автокресло? Юрий Боев объяснил, что в зависимости от роста ребенка выделяют несколько групп автокресел, и рассказал об особенности каждого типа детских автокресел:

— Автолюльки. Рост от 40 до 83 см, что соответствует новорожденному до 15 месяцев или 13 кг. Автолюльки легкие, их можно установить на раму прогулочной коляски, анатомически самое правильное решение с рождения.

— Группа 0-1. Рост от 40 до 105 см (с рождения до 18 кг или 4 лет). Это универсальное автокресло, его лучше начать использовать, когда ребенку будет уже несколько месяцев.

— Группа 0-1-2. Рост от 40 до 125 см (с рождения до 25 кг или 7 лет). Универсальное автокресло, которое лучше использовать с нескольких месяцев и примерно до семи лет.

— Группа 0-1-2-3. Рост от 40 до 150 см (с рождения до 36 кг или 12 лет). Универсальное автокресло, оно может прослужить долго, так как его можно использовать до 12 лет.

— Группа 1. Рост от 61 до 105 см (от 15 месяцев до 18 кг). Очень редкая группа кресел, подходит с 15 месяцев и примерно до 4 лет.

— Группа 1-2-3. Рост от 61 до 150 см (от 15 месяцев до 36 кг). Универсальное автокресло, которое лучше использовать с 15 месяцев и примерно до 12 лет.

— Группа 2-3. Рост от 105 до 150 см (от 15 до 36 кг). Легкое и безопасное автокресло для детей в возрасте от 4 до 12 лет.

— Бустеры. Рост от 125 до 150 см (от 22 до 36 кг). Не является автокреслом, почти не дает безопасности пассажиру. Его используют для детей ростом ниже 150 см, чтобы поднять ребенка выше и дать автомобильному ремню пройти через плечо пассажира.

Критерии выбора детского автокресла

Юрий Боев предупреждает, что дети часто страдают и погибают в ДТП из-за неправильно подобранного или неверно установленного кресла:

«Сначала нужно выбрать правильное автокресло, далее внимательно прочитать инструкцию и потом строго по ней пользоваться автокреслом. Лучше выбирать кресла, сделанные по более строгому стандарту R129. А еще лучше – прошедшие независимые краш-тесты. Помните, что на кресле должна быть специальная оранжевая наклейка, где указан его стандарт безопасности, рост ребенка, номер испытания, страна происхождения и другая информация производителя».

Эксперт отмечает, что кресло должно быть безопасное и удобное. Что касается комфорта для ребенка, то эксперт рекомендует выбирать автокресло с наклоном чаши, мягкой обивкой и дышащей тканью.

Удобство использования для родителей, по словам специалиста, обеспечат такие функции: поворот чаши для удобства посадки и высадки, удобный способ крепления, простой способ снятия текстиля для стирки, держатели ремня для удобной посадки ребенка.

Как правильно установить детское автокресло

Александр Благодатских объясняет, что безопаснее всего расположить автокресло на центральном заднем сиденье:

«Если же необходимо установить кресло на переднее пассажирское сиденье, то следует в обязательном порядке отключить фронтальную подушку безопасности. Перед каждой поездкой нужно проверять направление дефлекторов кондиционера, проследить, чтобы холодный воздух не попадал на ребенка».

По словам Юрия Боева, правила установки детского автокресла зависят от конкретной модели:

«Инструкция по установке всегда есть на боковине кресла. Обязательно всегда внимательно читайте инструкцию. Два основных способа крепления – база isofix и ремнями автомобиля. Система Isofix лучше с упором в пол (ногой), а не с якорным ремнем. Она упрощает установку кресла, благодаря индикаторам подсказывает, если кресло установлено неверно. Крепление ремнем не позволяет на ходу менять наклон кресла, зато такое кресло легче и можно ставить на переднее сиденье автомобиля».

Как правильно пристегнуть ребенка в автокресло и каких ошибок нужно избегать при установке кресла

Вне зависимости от типа кресла необходимо правильно затянуть ремни безопасности, говорит Александр Благодатских:

«Важно, чтобы ремни проходили через все ключевые точки, поэтому настоятельно рекомендуем прочитать руководство по эксплуатации, чтобы не совершать ошибок. Также не забывайте регулировать положение плечевых лямок, они не должны быть на уровне шеи ребенка».

Специалист по подбору детских автокресел Боев предупреждает, что запрещено возить ребенка в зимней одежде, даже зимой. По словам эксперта, необходимо помнить о частых ошибках, которые нужно избегать при установке кресла:

1.Ремни проходят не в правильных местах, плохо натянуты и закреплены (между ремнем и телом ребенка должен быть один сантиметр, то есть может пролезть палец родителя).

2. Кресло не закреплено на якорный ремень, а только на конвекторы isofix.

Советы по уходу за детским автокреслом

По словам Юрия Боева, чистить детское автокресло, если в этом нет необходимости, не нужно:

«Только если кресло испачкалось. Если загрязнение небольшое, то чаще всего достаточно протереть влажной салфеткой. Если салфетка не помогла, тогда потребуется снять верхний текстиль с пластиковой основы. Обязательно запомните, как проходили ремни, – вам это потом собирать обратно. Чаще всего верхняя обивка кресла делается из полиэстера, рекомендуется стирать в ручном режиме при температуре не более 30 градусов».

На вопрос «Как хранить детское автокресло?» эксперт отвечает, что условия обычные – при комнатной температуре: «При экстремально низких и высоких температурах срок службы может сокращаться. Не оставляйте кресло под прямыми солнечными лучами – обивка выгорит».