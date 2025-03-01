Жительница Волгограда прокатила детей на прицепленных к авто санках и попала на видео

В Волгограде девушка катала детей на прицепленных к машине санках

Жители Волгограда сняли детей, которых девушка катала на привязанных к машине санках. Об этом сообщает V1.ru.

Инцидент произошел на проспекте Металлургов. По словам очевидцев, водитель за рулем Kia Rio сначала катала одного ребенка, затем – второго. Пока один сидел на санках, второй снимал происходящее на телефон из машины, после чего они поменялись. Позже на санях оказались оба ребенка.

«Все это происходило минут 20–30 минут. Детей жалко, так как они периодически вылетали из санок рядом с другими машинами», – сообщается в публикации.

После публикаций в соцсетях на ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Полицейские задержали водителя, им оказалась 19-летняя местная жительница. Девушка уже созналась в содеянном и заявила, что больше подобное не повторится.

В отношении задержанной составили административные протоколы по статье о нарушении правил перевозки людей.

Ранее в Свердловской области отец посадил ребенка за руль машины, чтобы тот не капризничал.