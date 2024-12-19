На видео попало, как водитель катал детей, зацепив их на бампере автомобиля в Благовещенске

В Благовещенске к ответственности привлекли 23-летнего водителя, который катал несовершеннолетних, зацепив их за бампер автомобиля. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

«По данному видео сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Благовещенскому району провели проверку и установили личность водителя ВАЗ-2107. Им оказался 23-летний мужчина. Он пытался убедить инспекторов, будто катал своих знакомых на небольшой скорости, не подвергая их опасности. Сотрудники полиции разъяснили ему опасные последствия таких развлечений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что видео опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как двое подростков держатся за автомобиль и скользят ногами по дороге. Один из несовершеннолетних отпускает машину и убегает, а второй – держится за автомобиль до самой его остановки.

Сообщается, что в отношении водителя сотрудники правоохранительных органов составили административный материал за нарушение правил перевозки людей, а также за отсутствие страхового полиса на транспортное средство.

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