В России призвали запретить продажу неправильных детских кресел

Детей следует перевозить строго в специальных креслах, причем они должны быть правильными. На рынке появилось много подделок, которые только имитируют защищенные кресла, но по факту в случае попадания машины в ДТП они просто «перемалывают кости» ребенка, предупредил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире НСН.

По словам эксперта, вместе с депутатами он продвигает необходимость ввести запрет на различные заглушки и устройства, которые имитируют ремни безопасности, детские кресла и так далее.

«Сейчас на рынке есть такие «косынки», которые используют в качестве детских кресел, а на самом деле в случае ДТП они просто переламывают кости ребенка, — заявил он. — Нынешний размер штрафов за перевозку детей без кресла не объясняет нарушителям базовую вещь – ребенок должен перевозиться в правильном кресле, которое его не убьет».

Шапарин призвал увеличить штрафы за ненадлежащую перевозку детей, сделав его выше, чем стоимость кресла, — в этом случае, по его мнению, вероятность получить наказание перевесит, и россияне перестанут возить детей без специальных устройств.

Напомним, правительство РФ до этого поддержало законопроект о почти двукратном увеличении штрафов за перевозку детей в транспорте без специальных кресел или бустеров. Так, штрафные санкции предлагается увеличить для физлиц с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц с 25 тыс. до 50 тыс. рублей и для юрлиц — со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме посоветовали россиянам ездить на такси с ребенком со своим детским креслом.