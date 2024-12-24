На сколько вырастет МРОТ в 2025 году и как это отразится на зарплатах и пособиях

Как изменится минимальный размер оплаты труда в регионах России с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года в России почти на 17% вырастет минимальный размер оплаты труда. МРОТ составит 22 440 рублей. Это минимальная граница официальной заработной платы за месяц, она обязательна для всех работодателей страны. Однако регионы могут вводить дополнительные коэффициенты и надбавки. Что такое МРОТ, на что он влияет и как изменятся льготы и зарплаты в связи с его повышением — в материале «Газеты.Ru».

Что такое МРОТ и как он изменится в 2025 году

МРОТ — это минимальный размер оплаты труда. Говоря простыми словами, это та минимальная зарплата, которую обязаны платить организации и предприятия страны своим сотрудникам, работающим восемь часов в день на полной ставке, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

МРОТ еще называют нижней границей официальной зарплаты или «минималкой».

Размер МРОТ определяет государство. В конце октября 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому с 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17% и составит 22 440 рублей.

Это увеличение затронет около 4,2 млн работающих граждан.

22 440 рублей составит МРОТ в 2025 году в России

В 2024 году федеральный минимальный размер оплаты труда был 19 242 рубля. Соответственно рост показателя в 2025 году составит 3 198 рублей или 16,6%.

Если сравнивать ставку индексации с ожидаемой годовой инфляцией (9%+), то получается, что темп роста МРОТ обгонит повышение цен в 1,8 раза. Ирина Андриевская директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру»

Эксперт обращает внимание, что государство ежегодно устанавливает МРОТ в сумме, которая включает налог на доходы физлиц 13% (НДФЛ). То есть минимальная зарплата «на руки» будет скромнее — 19 522,8 руб. (22 440 – 13% = 19522,8).

«Организации и бизнес могут платить меньше уровня МРОТ, но только сотрудникам, которые работают неполный рабочий день или по совместительству. Однако и здесь действует правило: если человек трудится на полставки, то и получать он должен минимум половину МРОТ», — добавила Ирина Андриевская.

В чем отличие федерального МРОТ от регионального

Федеральный МРОТ устанавливается на уровне всей страны. Это минимальный уровень оплаты труда, ниже которого работодатель не имеет права платить своим сотрудникам за полностью отработанный месяц при полной занятости.

«Однако каждый регион РФ вправе устанавливать свой собственный региональный МРОТ, который может быть выше федерального, если это экономически обосновано и поддерживается местными властями. Но при этом региональный МРОТ не может быть ниже федерального!» — рассказала «Газете.Ru» генеральный директор Платформы для самозанятых «Наниматель» Ольга Бужина.

С 2007 года регионы могут его увеличивать за счет собственных ресурсов, чтобы дотянуть размер зарплат бюджетников до среднего уровня на предприятиях региона. Не секрет, что в России средний уровень доходов населения сильно отличается не только от региона к региону, но и внутри субъекта. Чтобы сгладить внутрирегиональный разрыв, местные власти, работодатели и профсоюзы заключают трехстороннее соглашение по увеличению МРОТ на основании ст. 133 ТК РФ. Ирина Андриевская директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру»

Ведущий юрист «Европейской Юридической Службы» Оксана Красовская обращает внимание, что в состав минимальной заработной платы в субъекте РФ не включаются районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (Постановление Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П).

Какие факторы влияют на МРОТ

Уровень инфляции. Рост цен на товары и услуги вынуждает повышать МРОТ, чтобы сохранить реальную покупательскую способность граждан, отмечает Ольга Бужина.



Рост цен на товары и услуги вынуждает повышать МРОТ, чтобы сохранить реальную покупательскую способность граждан, отмечает Ольга Бужина. Изменения на рынке труда , например, возникновение дефицита специалистов в определенных областях или повышение уровня безработицы.



, например, возникновение дефицита специалистов в определенных областях или повышение уровня безработицы. Средняя заработная плата по стране . Увеличение средней зарплаты ведет к росту МРОТ, так как он должен отражать изменения на рынке труда.



. Увеличение средней зарплаты ведет к росту МРОТ, так как он должен отражать изменения на рынке труда. Экономическая ситуация в стране. «Экономический спад или кризис могут замедлить повышение МРОТ, тогда как стабильное развитие экономики способствует его увеличению», — поясняет Ольга Бужина.

В каких субъектах РФ региональный МРОТ выше федерального

В 2025 году количество регионов, в которых МРОТ выше стандартного, не так много. Ирина Андриевская рассказала, что размер этого показателя выше федерального уровня в обеих столицах.

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В Москве он составит 32 916 рублей, согласно трехстороннему соглашению на 2025–2027 годы между Правительством Москвы, объединениями профсоюзов и работодателей. Эксперт напоминает, что в 2024 году МРОТ в этом субъекте РФ был 29 389 рублей, то есть прибавка составила 12% (в деньгах плюс 3 527 рублей).



32 916 рублей, согласно трехстороннему соглашению на 2025–2027 годы между Правительством Москвы, объединениями профсоюзов и работодателей. Эксперт напоминает, что в 2024 году МРОТ в этом субъекте РФ был 29 389 рублей, то есть прибавка составила 12% (в деньгах плюс 3 527 рублей). В Санкт-Петербурге МРОТ вырастет до 28 750 рублей, что на 15% больше, чем в целом по стране.

Традиционно МРОТ выше в северных регионах. Здесь играют роль районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и местностях с особыми климатическими условиями. К примеру:

в Камчатском крае с учетом применения норм районного и окружного регулирования размер МРОТ составит от 58 344 до 67 320 рублей.



в Ямало-Ненецком округе МРОТ в 2025 году составит 56 тыс. рублей южнее Полярного круга и 58 тысяч рублей — севернее.

В чем разница между МРОТ и прожиточным минимумом

Прожиточный минимум — это установленная Правительством РФ сумма, которая должна покрывать самые необходимые для жизни человека затраты.

«По аналогии с МРОТ уровень прожиточного минимума субъекты РФ могут определять самостоятельно. Только в отличие от МРОТ уровень прожиточного минимума в регионах может быть ниже федерального», — рассказал «Газете.Ru» адвокат, член адвокатской палаты Москвы, член «Ассоциации юристов России» Артем Багдасарян.

Эксперт также отметил, что МРОТ — это фиксированный минимальный показатель дохода за работу, а прожиточный минимум — наименьший размер заработка, который потребуется для обеспечения минимальных потребностей человека.

close Павел Лисицын/РИА Новости

МРОТ прежде всего влияет на благосостояние населения, подчеркнул Артем Багдасарян. Повышение его уровня означает фактический рост минимальных заработных плат.

Ирина Андриевская обратила внимание, что прожиточный минимум — это расчетный показатель, который отражает минимальные ежемесячные расходы человека на жизнь в конкретном регионе. Он определяется властями для работающих граждан, детей и пенсионеров, и его размер варьируется в зависимости от того или иного региона.

«По сути, оба показателя можно считать дебетом и кредитом в личном балансе гражданина страны с минимальным доходом и предельно низкими расходами. Следовательно, федеральный МРОТ и региональные значения всегда должен быть больше прожиточного минимума. Иначе «баланс» не сойдется», — пояснила эксперт.

На что влияет МРОТ

МРОТ влияет на размер заработной платы, выплаты работникам, социальные пособия, а также налогооблагаемую базу.

Все аспекты, на которые влияет МРОТ, перечислила Ирина Андриевская:

Размер минимальной заработной платы.



Выплаты по больничному листу, пособия по по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет.



Пособие по безработице.



Выплаты, положенные работникам.

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«От повышения МРОТ выиграют те сотрудники, у которых работодатель привязал к нему оплату труда. По закону он обязан проиндексировать зарплату после повышения показателя. То же правило касается премий, которые зависят от МРОТ по трудовому соглашению», — пояснила эксперт.

Сумма налогов, которую государство собирает с работодателей, включая малый бизнес и предпринимателей. 13% от минимальной оплаты труда пополняют казну региона. Вот почему региональные чиновники всегда стоят на страже законодательно установленного минимума зарплат.

«Повышение МРОТ ляжет дополнительной нагрузкой на плечи малого и среднего бизнеса, который, как и вся экономика страны, переживает не лучшие времена», — комментирует собеседница «Газеты.Ru».

Отчисления страховых взносов. С 1 января 2025 года власти поменяют правила их расчета. Согласно ФЗ № 352 от 29.10.24 года, МСП смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в размере 15% в отношении выплат, превышающих полтора МРОТ.

Как пересчитать заработную плату после повышения МРОТ

Оксана Красовская напоминает, что при повышении МРОТ организации, которые устанавливают размер заработной платы исходя из этого показателя, должны пересчитать заработные платы и оформить дополнительные соглашения к трудовым договорам.

«Также, если работник уходит в отпуск с 01.01.2025 и если у него фактический средний заработок за расчетный период меньше МРОТ на 2025 год, то работодатель должен выплатить отпускные за три дня до начала отпуска и уже с учетом нового размера МРОТ — 22 440 рублей», — пояснила юрист.

close Мария Девахина/РИА Новости

Чтобы оформить доплату до МРОТ работодателю необходимо из действующего МРОТ вычесть сумму установленной работнику заработной платы.

К примеру, работнику установлен оклад 19 300 руб. и ежемесячные премии в размере 1 000 руб. Таким образом, его заработная плата составляет 20 300 рублей. Сотрудник работает на полной ставке, МРОТ на 2025 год — 22 440 рублей, в регионе МРОТ не установлен.

Чтобы проверить, соответствует ли уровню МРОТ доход работника, можно применить формулу: 22 440 руб. – 20 300 руб. = 2 140 рублей. Таким образом, зарплату работнику нужно будет увеличить на 2 140 рублей.

Основатель и управляющий партнер ГК «РосКо» Алена Талаш отмечает, что если у работодателя есть совместители, то их зарплата должна быть также не ниже пересчитанного дневного размера МРОТ.

Как учитывается МРОТ при расчете пособий

Размер МРОТ влияет на пособия, начисляемые по больничному листу, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, напомнила Алена Талаш.

Например, если в расчетном периоде у работника средний месячный заработок получился меньше МРОТ, то расчет дотягивают до уровня этого показателя.

Пример расчета выплаты по больничному листу с учетом нового МРОТ Работник проболел в феврале 2025 года 10 дней. У работника стаж — три года.



В расчетном периоде 2023–2024 гг. его заработок составил 150 тыс. рублей.



1. Определим среднедневной заработок:



150 000 руб. / 730 календарных дней = 205,48 руб.



2. Рассчитаем минимальный дневной МРОТ:



(22 440 руб. × 24 месяца) / 730 календарных дней = 737,75 руб.



3. Сравним начисления с МРОТ:



205,48 руб. < 737,75 руб.



Раз стаж работника три года, то корректируем пособие на 60%.



Дневное пособие, исходя из МРОТ, в феврале 2025 года составит:



22 440 руб.: 28 календарных дней = 801,43 руб.



Итоговое сравнение: 801,43 руб. > 442,65 руб., поэтому для расчета применяется дневное пособие из МРОТ.



4. Рассчитаем пособие за первые три дня, которые оплачивает работодатель:



801,43 руб. × 3 дня = 2 404,29 руб.

Важно знать, что в 2025 году минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней составит 103 285 рублей.