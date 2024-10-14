Декретный отпуск в 2024 году: как оформить, сколько он длится, как рассчитывается и оплачивается

По закону у каждой готовящейся стать матерью россиянки есть право уйти в декретный отпуск на 30-й неделе беременности и не выходить на работу до достижения ребенком трехлетнего возраста. При этом женщине положены от государства различные пособия. Как оформить декретный отпуск, каков размер пособия по беременности и родам в 2024 году, куда и как подавать заявление на отпуск — в материале «Газеты.Ru».

Что такое декретный отпуск

Декретным отпуском называют период, когда женщина временно не работает в связи с рождением ребенка. Говоря о декретном отпуске, многие обобщают сразу два периода в жизни женщины – подготовку к появлению ребенка на свет и уход за ним в первые годы жизни.

При этом в трудовом законодательстве РФ понятие «декретный отпуск» отсутствует. По закону существует два вида отпусков:

отпуск по беременности и родам;



по беременности и родам; отпуск по уходу за ребенком.

Отпуск по беременности и родам имеет право брать исключительно женщина, вынашивающая ребенка. Ни муж, ни родители, ни другие члены семьи права на него не имеют.

Женщина получает право на отпуск после оформления больничного листа.

Отпуск по беременности и родам оформляется:

На 30-й неделе беременности, если женщина готовится к появлению одного малыша;



На 28-й неделе беременности, если женщина вынашивает двух, трех или более детей.

Кстати Перед тем, как уйти в отпуск по беременности и родам сотрудница имеет право отгулять свой ежегодный оплачиваемый отпуск. Конечно, это возможно в том случае, если у нее накопились не отгулянные дни.

Второй вид отпуска — по уходу за ребенком — может варьироваться: по своему желанию женщина может оформить его до достижения малышом возраста полутора или трех лет.

Соответственно, и виды выплат в эти периоды разные. Вначале, еще до родов, женщина оформляет и получает пособие по беременности и родам. Когда ребенок появляется на свет, родителям положено единовременное пособие. А после окончания отпуска по беременности и родам женщина или иной родственник, ухаживающий за малышом, имеет право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

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Сколько длится декретный отпуск

Сначала будущая мама уходит в отпуск по беременности и родам . Его продолжительность может варьироваться.

Если женщина вынашивает одного ребенка, отпуск по беременности и родам составляет 140 дней. При этом 70 календарных дней ей положены до родов и 70 календарных дней — после появления ребенка на свет;



Если у женщины многоплодная беременность, ей положен увеличенный отпуск в размере 194 дней. При этом 84 дня отпуска предоставляются на работе до родов и 110 дней после родов;



В случае преждевременного появления ребенка на свет — в период с 22 до 30 недели беременности — женщина получает листок нетрудоспособности общим сроком на 156 календарных дней.

Важно знать, что при осложненных родах, например, в случае кесарева сечения, отпуск по беременности и родам можно продлить по листку нетрудоспособности.

Когда отпуск по беременности и родам подходит концу, женщина имеет право сразу взять отпуск по уходу за ребенком до полутора лет или до трехлетнего возраста.

Эту вторую, самую длительную часть декрета может оформить на себя отец ребенка, его бабушка, дедушка либо еще кто-то из родственников. Такое право закреплено статьей 256 Трудового кодекса РФ. Это отличный вариант, если маме нужно скорее вернуться к работе, а у отца или другого родственника есть возможность ухаживать за малышом.

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Как правильно оформить и получить декретные

Подробно о том, как оформить декретный отпуск, куда и какие необходимые документы нужно предоставить, «Газете.Ru» рассказала заместитель начальника Управления назначения и осуществления страховых выплат Объединенного социального фонда России (ОСФР) по г. Москве и Московской области Елена Ащеулова.

Для оформления пособия по беременности и родам сотрудница должна предоставить работодателю:

Заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам;



Решение суда об усыновлении ребенка — при усыновлении;



Заявление о замене расчетного периода — при необходимости.

«ОСФР по г. Москве и Московской области выплачивает пособие работнику за весь период отпуска в течение 10 рабочих дней с момента получения сведений от работодателя», --прокомментировала Ащеулова.

Для оформления ежемесячного пособия по уходу за ребенком необходимо предоставить работодателю:

Заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;



Заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;



Заявление о замене расчетного периода — при необходимости.

Это пособие также выплачивается работнику в течение 10 рабочих дней с момента получения сведений от работодателя.

При расчете пособий учитывается заработок за два предшествующих года. Если работник в это время был в декрете или в отпуске по уходу за ребенком, для увеличения размера пособия годы или год расчетного периода можно заменить. Елена Ащеулова заместитель начальника Управления назначения и осуществления страховых выплат ОСФР по г. Москве и Московской области

Сколько платят во время отпуска по беременности и родам

Сумма пособия по беременности и родам для работающих женщин рассчитывается исходя из 100% среднего заработка сотрудницы за последние два года. Средний дневной заработок умножается на количество положенных декретных дней: 140 или 194, в зависимости от количества детей, которых вынашивает женщина.

Порядок исчисления пособия указан в статье 14 федерального закона №255-ФЗ.

Минимальная сумма пособия

Если женщина за последние два года не имела заработка, если ее заработок в расчете за полный календарный месяц был ниже минимального размера оплаты труда или ее страховой стаж меньше шести месяцев, ее средний заработок принимается равным минимальному размеру оплаты труда.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц.

Сумма минимального декретного пособия не может быть ниже:

88 565 руб. за 140 дней отпуска;



98 687 руб. за 156 дней отпуска;



122 726 руб. за 194 дня отпуска.

Сумма максимального декретного пособия в 2024 году составляет:

565 562 руб. ― при одноплодной беременности за 140 дней отпуска;



630 197 руб. ― при осложненных родах за 156 дней отпуска;



783 707 руб. ― при многоплодной беременности за 194 дня отпуска.

Размер зависит от предельной величины базы для начисления страховых взносов. В 2022 году это 1 032 000 руб., в 2023-м ― 1 917 000 руб. Таким образом, совокупный доход для расчета пособия по беременности и родам составит 2 949 000 руб.

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Каков размер единовременного пособия при рождении ребенка

Всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей, положено единовременное пособие при рождении ребенка. На размер выплаты не влияет, оформлены ли родители по трудовому договору, являются ли они предпринимателями, фрилансерами или безработными.

Право на выплату имеют не только родители, но и лица, их замещающие, — усыновители, опекуны, приемные родители.

С 1 февраля 2024 г. пособие при рождении ребенка составляет 24 604,30 руб. Сумму ежегодно индексируют. Если в семье родилось сразу несколько детей, пособие выплатят на каждого из них.

Сколько платят во время отпуска по уходу за ребенком

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком регулирует статья 11.2 Федерального закона №255-ФЗ.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается в размере 40% среднего заработка застрахованного лица, но не менее минимального размера этого пособия. С 1 февраля 2024 года размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, рассчитанный из МРОТ, составляет 9 227 руб. Максимальный размер пособия в 2024 году — 49 123 руб.

Возможно, в 2025 году в России пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое выплачивается родителям в декретном отпуске, значительно вырастет. Поручение проработать этот вопрос профильным ведомствам дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По предварительным данным, в 2025 году пособие планируют увеличить до 50% от среднего заработка застрахованного лица. А с 2026 года пособие будет рассчитываться как 60% от среднего заработка.

Как получить декретные выплаты предпринимателям

Женщины, которые трудятся не в штате компаний, а оформлены как индивидуальные предприниматели, тоже имеют право на выплату пособия по беременности и родам. Однако для этого необходимо заранее зарегистрироваться в Фонде социального страхования и оплатить ежегодный взнос за год, предшествующий году наступления декретного отпуска.

Можно ли уволить женщину в декрете

По закону работодатель не имеет права по своей инициативе расторгнуть трудовой договор с беременной сотрудницей или с сотрудницей, воспитывающей ребенка до трех лет, за исключением случаев ликвидации организации.

Если женщина, находясь в декретном отпуске, сама пожелает покинуть компанию, работодатель вправе оформить увольнение.