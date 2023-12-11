«Попадают в созависимые отношения»: почему не надо заставлять ребенка делиться игрушками

Часто родители считают хорошим воспитанием умение ребенка делиться со сверстниками игрушками и сладостями. Поэтому учат детей не жадничать — иногда против их воли. Чем полезна щедрость навыка и почему нельзя формировать ее насильно, «Газете.Ru» рассказали психологи.

Ребенок должен понимать, что быть щедрым — это приятно

Екатерина Маденко, детский психолог:

— Если научить ребенка быть щедрым с другими детьми, а также со взрослыми, то это поможет развить у него эмоциональный интеллект, социальные навыки и способность выстраивать здоровые и взаимовыгодные отношения. Это именно то, в чем нуждаются наши дети сегодня.

Как правило, прививать подобные навыки можно с двух-трех лет. Однако сам процесс зависит от индивидуальных особенностей каждого ребенка. Например, вы можете использовать игрушки или конфеты, чтобы продемонстрировать, как приятно поделиться тем, что есть у тебя, с другими. Пусть ребенок попробует сам — это поможет ему выстроить общение со сверстниками.

Если же ребенок в ответ на ваши просьбы начинает злиться, то важно сохранять спокойствие и объяснить ему, почему иногда важно почувствовать себя щедрым. Однако заставлять против воли нельзя, иначе это вызовет у ребенка негативные эмоции — он запомнит это действие как нечто, что вызывает тревогу и страх.

Навязанная щедрость может грозить ребенку созависимыми отношениями в будущем

Ольга Романив, семейный психолог:

— В нашем детстве считалось, что делиться любой вещью нужно обязательно, иначе с тобой никто не будет играть. Но тогда и слова «эгоист» и «собственник» были настоящим ругательством. Сегодня же отношение к этой ситуации несколько изменилось. Мы уже понимаем, ребенок должен уметь отстаивать свои границы (в том числе свои игрушки).

Если же с детства приучить его беспрекословно, не раздумывая, отдавать первому встречному свои вещи, то у ребенка так и не появится понимание, где свое, где чужое.

Во взрослом возрасте такие люди чаще других попадают в созависимые отношения, причем сами спокойно нарушают чужие границы (например, когда жена не видит ничего страшного в том, что копается в мобильном телефоне своего мужа или изучает содержимое его карманов).

Щедрость должна стать для ребенка нормой, но в некоторых ситуациях стоит дать ему право выбора. Например, в случае, если он особенно ценит свои личные вещи (любимую игрушку или книгу), ребенок может сам решить, делиться ими или нет. А родителям следует уважать его решение. То есть угостить ребят на детской площадке конфетами, которые он ест сам, — это нормально. Отказаться дать незнакомой девочке любимого мишку — тоже нормально. Необоснованные требования могут вызвать у ребенка стресс, чувство потери или раздражение.

У детей должны быть свои вещи, которые они имеют право никому не отдавать. И задача родителей — научить сына или дочь мягко, но решительно отказывать.

Научить ребенка не жадничать — это найти баланс между уважением к личным границам ребенка и необходимостью сформировать социальные навыки.

Нежелание делиться может говорить о неготовности к общению

Лилия Шувалова, психолог, преподаватель кафедры киберспорта Университета «Синергия»:

— Игры со сверстниками — это способ взаимодействия с миром и обществом. Когда ребенок решает «Делиться игрушкой или нет?», он начинает осмысливать свои чувства и желания, формировать и отстаивать личные границы.

Все эти качества, умения и способности очень важны в социуме, необходимы для формирования в дальнейшем профессиональных навыков и личности в целом.

Почему одни дети охотно делятся игрушками со сверстниками, а другие категорически не хотят этого делать? Дело в том, что один ребенок уже готов психологически вступать в коммуникацию, а другой — пока нет. И не следует давить на него, пока эта готовность не придет. Кроме того, не стоит недооценивать эмоции ребенка, которые возникают при контакте со сверстником. Дочери или сыну может не нравиться сосед по песочнице, поэтому и не возникает никого желания взаимодействовать с ним, тем более делиться любимой вещью.

К слову, очень часто дети считывают эмоциональный настрой значимого взрослого по отношению к другому человеку. Например, если маме не нравятся какие-то люди, то и ребенок может на них соответствующим образом реагировать.

В любом случае ребенок имеет право на личные вещи, которыми он ни с кем не делится. А чтобы избежать неловких ситуаций в детском коллективе, берите с собой только те игрушки, которые ребенок готов уступить на время игры.