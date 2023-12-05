Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по литературе за 10-й класс
Ответьте на несколько вопросов по литературе и узнайте свою оценку
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Издательство «Вентана-Граф»
Знаете, к каким направлениям относятся известные произведения русской литературы? А сможете отличить один жанр от другого? Попробуйте ответить на вопросы Ольги Богатовой, учителя русского языка и литературы Филипповской школы, с которыми справятся большинство старшеклассников. А в конце теста вы получите оценку, как на школьном уроке.
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