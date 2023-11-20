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Цивилизация
Семья и Дети

Тест: угадайте, как воспитывали детей в Средневековье

Знаете ли вы эти факты о детской жизни в Средние века?

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Прекрасные дамы и бесправные женщины. Величественные неприступные замки и вонь от нечистот на городских улицах. Воспевающие любовь трубадуры и плач во время эпидемии чумы. Средневековье способно показать разные стороны жизни в зависимости от века, региона и социального положения жителей. При этом в воспитании детей в те времена прослеживаются общие тенденции. С какого возраста дети начинали работать наравне со взрослыми и когда вступали в брак? Проверьте свои знания или интуицию в тесте «Газеты.Ru», который приурочен ко Всемирному дню ребенка.

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