«Анальгин может быть вреднее более сильного препарата»: интервью с алгологом

О таком направлении в медицине, как алгология, знают не все. Врачи-алгологи работают с болью: помогают пациентам понять ее причины и ищут способы облегчить жизнь. «Газета.ru» поговорила с неврологом-алгологом Анной Тереховой о том, почему нельзя терпеть боль и как на нее влияет психологическое состояние.

— Чем занимается врач-алголог?

— Если коротко, то алголог занимается хронической болью, то есть такой болью, которая присутствует больше трех месяцев. Но, конечно, это формальные рамки. В целом к алгологам обращаются пациенты и с острой болью, и с хронической, и с нейропатическим болевым синдромом, то есть с болью, вызванной не условной травмой руки или ноги, а повреждением какого-то отдела нервной системы.

У врачей-алгологов есть разные специализации: например, уролог-алголог, онколог-алголог и так далее, и врач работает с болью в рамках этой специализации. Например, с головной болью можно пойти к неврологу, а можно — к цефалгологу, который специализируется именно на мигренях, поможет найти причину боли и подобрать препараты.

— Насколько опасно терпеть боль?

— Острая боль — это, прежде всего, защитный механизм нашего организма. Сигнал, что произошло или происходит что-то, что раздражает наши болевые рецепторы. В некоторых случаях это требует лечения, а в некоторых нужно именно снять болевой симптом. Например, после тяжелого удаления зуба или операции.

Боль доставляет эмоциональные и физические страдания, повышает уровень тревожности. Нужно исходить из ее силы: если можно игнорировать, она не мешает жить, лучше потерпеть. Если же снижает концентрацию внимания, отвлекает, но при этом диагноз ясен, можно принять препарат.

При этом важно понимать, что обезболивание затрудняет диагностику и человек может пропустить что-то опасное, вплоть до перитонита. Так что очень важно, чтобы обезболивание происходило под контролем врача. В некоторых случаях количество препаратов снижают постепенно, в том числе, чтобы можно было проводить реабилитационные мероприятия и понимать, как организм на них реагирует.

— Современные препараты от боли вызывают зависимость?

— Абсолютно безопасными назвать их нельзя. Например, неумеренное употребление анальгетиков может привести к так называемой лекарственно-индуцированной головной боли, которая лечится хуже, чем обычная мигрень.

Если же говорить об опиоидных анальгетиках, которые используют для снятия боли при онкологических заболеваниях, то правильно назначенные, с индивидуальным подбором дозы, зависимости они не вызывают. Благодаря им у человека повышается качество жизни, появляются силы бороться с основным заболеванием, а не болью. Обычные популярные обезболивающие вроде анальгина, принимаемые бесконтрольно, могут нанести гораздо больше вреда.

— А существует какая-то норма приема анальгетиков, скажем, при головной боли?

— Все очень индивидуально. В среднем более восьми приемов препарата в месяц — это высокий риск лекарственно-индуцированной головной боли. Но при этом важно иметь в виду, о ком идет речь: о молодом и здоровом человеке или, например, о пожилом со сниженной функцией почек и печени.

Стандарта нет, каждый случай индивидуальный, поэтому алгологи используют подробные опросники, чтобы лучше понять, что происходит с пациентом.

Это совместная работа, очень важная и эффективная.

Не стоит бояться длинных инструкций к лекарствам с перечислением побочных эффектов: это говорит лишь о том, что действие препарата изучали досконально. Это гораздо безопаснее, чем БАД, где из противопоказаний указана лишь индивидуальная непереносимость.



— А работают ли немедикаментозные методы лечения боли?

— В каких-то случаях да, это может быть и иглоукалывание, и кинезиотерапия, когда-то может сработать и эффект плацебо. Важно психологическое состояние пациента: иногда боль может быть связана с депрессией.

— От чего зависит болевой порог?

— По большей мере он обусловлен генетически. Но могут присоединяться, как я уже сказала, психологические моменты: люди в тяжелой жизненной ситуации, без поддержки близких, ощущают боль сильнее. Также известно, что мужчины в среднем переносят боль тяжелее женщин.

Существуют отклонения и в другую сторону: например, при некоторых генетических мутациях или поражении нервной системы люди могут не чувствовать боли вообще. Например, у меня был пациент, который прислонился к печке и даже не заметил, что обжегся. Оказалось, что у него опухоль спинного мозга и сниженная чувствительность.

— Есть ли способы измерить болевой порог?

— Да, есть методики, помогающие понять, насколько человек чувствителен к боли. Правда, просто так, для общего развития, это обычно не выясняют, в основном, когда начинает что-то беспокоить. Но если вам кажется, что у вас какая-то очень высокая или низкая чувствительность к боли, врач поможет разобраться.