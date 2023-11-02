«Отец бил собачьей цепью, а мы дразнили «лиловым глазом»: 3 истории про школьный буллинг

С 2020 года в первый четверг ноября отмечается Международный день борьбы с насилием и травлей в школе. «Газета.Ru» рассказывает три истории взрослых, которые в детстве травили одноклассников, а психолог Катерина Демина объясняет причины такого поведения.

«Мне сейчас за это жутко стыдно»

Как вспоминает Светлана (36 лет), в школе она и ее близкие подруги регулярно становились зачинщиками травли.

«Мы вчетвером, я и еще три популярные девочки, были заводилами в классе и часто находили себе какую-нибудь жертву. Не то, чтобы высмеивали конкретные недостатки, просто дурью маялись. Я, например, постоянно доводила соседа по парте: он доставал булочку на переменке, а я подходила и откусывала огромный кусок под общий смех. Или на уроке подбивала его в стихотворении про зиму вместо слова «пороша» сказать «параша», — вспоминает женщина.

По ее словам, самая грустная история, за которую ей особенно стыдно, была связана с мальчиком по имени Саша.

«Как я сейчас понимаю, это был очень несчастный парень из неблагополучной семьи.

Саша часто приходил с синяками на лице, за что мы дразнили его «лиловым глазом». Он обижался страшно, кричал, а мы хохотали. Не знаю, почему учителя ничего не делали.

Много лет спустя я случайно узнала, что отец Саши был форменный садист и бил его по голове собачьей цепью, отсюда и синяки. Он регулярно избивал мать Саши из ревности и, в конце концов, убил. А тут еще мы со своими дразнилками. Мне сейчас за это жутко стыдно», — признается Светлана.

«До сих пор не могу понять свои мотивы»

Елена (30 лет) рассказывает, что занималась буллингом бывшей подруги.

«У нас в классе была девочка с несколько необычной внешностью. Она была очень высокая, крупная, с неправильным прикусом, кривыми зубами и очень странным, как будто несколько раз сломанным носом. В классе над ней смеялись, издевались, а я поначалу дружила и даже все внешние особенности не замечала», — вспоминает женщина.

Позже, по словам героини, произошла ссора и она решила присоединиться к травле, хотя сама не могла понять причину своего поступка.

«Повод был ерундовый. Мы сидели за одной партой и в какой-то момент начали спорить, кто кого толкает локтями. А потом я начала говорить какие-то ужасные вещи: какая она уродина и как всю жизнь будет одна, потому что никто на нее не посмотрит.

Я не знаю, что меня к этому подтолкнуло, явно не минутная злость. Возможно, я самоутверждалась, как и остальные», — рассказывает Елена.

Дружба на этом закончилась, у жертвы появился еще один преследователь, и вскоре она перешла в другую школу.

«Знаю, что в новом классе она нашла хороших подруг, а потом поступила в престижный вуз. Надеюсь, что у нее сейчас все хорошо в жизни», — заключила женщина.

«Начала из ревности, а потом втянулась»

Как вспоминает Мария (42 года), в младшей и средней школе она была закомплексованным ребенком и плохо ладила с людьми.

«Тогда никто не знал о таком понятии, как «социальный интеллект», но сейчас я могу сказать, что у меня с ним были серьезные проблемы. Я много читала, хорошо училась, но катастрофически не могла находить общий язык со сверстниками, меня редко принимали в компании или звали на праздники те, с кем я хотела дружить.

В седьмом классе я все же подружилась с девочкой по имени Оля, мы везде ходили вместе, сидели за одной партой. А потом эта Оля вдруг стала дружить с другой девочкой, Таней. Было ужасно обидно, я ревновала и злилась.

Таня была из многодетной семьи, всегда очень плохо одетая, в грязных вещах, с нелепой прической «под горшок». В классе ее и до этого дразнили, а тут я подлила масла в огонь: начала рисовать идиотские карикатуры, придумывала прозвища и доводила до слез. Ее родители даже к моей маме приходили жаловаться, но она на это никак не отреагировала», — рассказывает женщина.

Она говорит, что в итоге все нормализовалось само собой: Оля уехала из города, класс расформировали, все повзрослели и перестали доставать Таню. По словам героини, вспоминать свое поведение ей тяжело до сих пор и она очень жалеет, что выбрала такой травмирующий для всех способ самоутверждения.

«У меня сейчас растет дочь и я стараюсь внушить ей, что недопустимо дразнить других и смеяться над ними. Если человек не нравится, неприятен, можно просто с ним не общаться, но ни в коем случае не обижать. Очень надеюсь, что она не повторит моих ошибок», — подытоживает Мария.

«Травля невозможна без участия взрослого»

По словам психолога Катерины Деминой, буллинг — это всегда спроецированная вовне боль и собственное неблагополучие обидчика, которому внутри очень плохо и совершенно непонятно, что с этим делать.

«Ощущение, что ты жертва, настолько невыносимо, что ребенку проще присоседиться к противоположному полюсу: стать сильным и значимым агрессором, не переживать ужас унижения и бессилия и на время получить облегчение», — сказала эксперт.

Как уточнила психолог, чаще всего так себя ведут дети, для которых насилие в собственный адрес стало нормой:

«Бывает, что в роли обидчиков выступают, казалось бы, успешные дети: первая красавица или самый популярный парень в классе.

Дело в том, что к таким ролевым моделям стремятся мальчики и девочки, которые не чувствуют себя любимыми, достойными, благополучными. Когда такое ощущение есть внутри, как раз не нужно никому ничего доказывать, самоутверждаться.

Конечно, это все не должно стать оправданием, но понимание ситуации помогает работать с автором насилия».

Демина напомнила, что для того, чтобы травля состоялась, ее должен поддержать взрослый, какой-то тренер, учитель, педагог, который либо даст понять, что жертва сама виновата, либо просто продемонстрирует, что буллинг — это допустимо и ненаказуемо.