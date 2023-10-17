Едой – можно, деньгами – нет. Психологи и юрист – о помощи пожилым родителям

Должен ли взрослый ребенок финансово помогать пожилым родителям? Мнениями и рекомендациями, как это правильно делать, с «Газетой.Ru» поделились семейные психологи. А юрист прокомментировал, в каком случае россияне по закону могут претендовать на помощь своих взрослых детей.

«В идеале родители заботятся о детях, не ожидая от них финансов в будущем»

Владимир Зуев, семейный психолог:

— Абсолютно не должны: система долженствования загоняет в чувство вины.

Если у родителей есть нужда, а у выросших детей есть возможность помогать, то будет правильно поддержать отца и мать. Однако хорошо, когда взрослые заботятся о детях и отпускают их в свободный полет, не ожидая от них финансов.

Конечно, есть родители, которые считают, что вложенные в ребенка деньги нужно вернуть сполна. Например, я видел в Кении семьи, где отцы записывают все затраты на своих дочерей и во время свадьбы просят, чтобы их мужья вернули эти средства. А в западной культуре, когда ребенок становится совершеннолетним, его просят покинуть родительский дом и не ждут от него финансовой помощи.

В нашей культуре, когда взрослые дети становятся состоятельными, они способны помогать финансово. Но подчеркну, это надо делать из любви к родителю, а не из-за долженствования.

«Лучше покупать родителям необходимые вещи, а не давать деньги»

Ольга Романив, семейный психолог:

— Прекрасно, когда взрослые дети ответственны и любят своих родителей. Но финансовая помощь может быть разной.

Хорошо проявлять по отношению к родителям заботу: дарить подарки, покупать им необходимые вещи, продукты, лекарства, оплачивать медицинскую помощь, если пожилые люди действительно в этом нуждаются.

Помогать можно любым способом, но не стоит переводить деньги напрямую на регулярной основе.

Стесненные финансовые обстоятельства бывают не только у пожилых родителей, но и у их взрослых детей, поэтому к оказанию финансовой помощи необходимо подходить обдуманно. В противном случае существует риск возникновения чувства вины, когда возможности выделять определенную сумму денег не станет.

Также многие финансовые психологи говорят о том, что прямое содержание родителей и регулярная передача им денежных сумм грозит взрослому ребенку ролью жертвы. Человек может страдать от осознания того, что из-за чувства вины («Не даю денег, значит, я недостойный ребенок») он не способен позволить себе чего-то важного.

Расскажу об этом психологическом аспекте на примере конкретной истории.

Взрослая дочь (возраст 35+) ежемесячно оказывает денежную финансовую родителям-пенсионерам: она дает деньги на покупку продуктов по первому же требованию. Ее мать обосновывает это тем, что они периодически сидят с внуком и покупают продукты на всех.

Дочь с ребенком живет отдельно, но на продукты в родительский дом «скидывается» регулярно и не может отказать. У молодой женщины нет личной жизни, присутствует неудовлетворенность из-за постоянной финансовой опеки над родителями и регулярных манипуляций. Она на протяжении многих лет пребывает в состоянии жертвы.

При этом у женщины есть брат, который живет вместе с родителями. Мужчина поступает совершенно иначе: периодически он сам покупает что-то родителям, иногда делает им хорошие подарки. И от него никто ничего в приказном порядке не требует.

Эта история наглядно демонстрирует: помогать можно по-разному. И в первую очередь помощь должна быть комфортна именно для дающего, чтобы не загонять его в позицию жертвы, из которой потом очень сложно выйти.

«Закон снимает с детей обязанность помогать недобросовестным родителям»

Виктория Бессонова, адвокат, основатель адвокатского кабинета BonaFides:

— Поддержка родителей в большинстве случаев происходит добровольно де-факто или может быть оформлена де-юре через алиментное соглашение.

Если добрые родственные отношения с детьми не сложились, нуждающиеся родители могут обратиться с иском в суд. Статья 87 Семейного кодекса РФ устанавливает обязательные условия для взыскания ежемесячных алиментов:

1) дети должны быть совершеннолетними и трудоспособными;

2) родители должны быть нетрудоспособными и нуждающимися.

В данном случае под нетрудоспособностью подразумевается достижение пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин), а также инвалидность 1-3 группы.

Родители могут быть признаны нуждающимися как при отсутствии средств, так и при их недостаточности для обеспечения нормального существования, включая оплату лекарств, коммуналки, базового уровня питания и потребности в вещах.

Нуждаемость родителей и материальное положение детей будет оценивать суд.

Алименты на родителей назначаются в твердой денежной сумме, которая обычно имеет привязку к доле прожиточного минимума и индексируется вместе с его изменением.

В каких случаях родители не смогут подать на алименты? Семейная связь юридически разрывается, если они были лишены родительских прав, уклонялись от исполнения своих обязанностей (включая уплату алиментов). В таком случае закон снимает с детей обязанность как-либо помогать недобросовестным родителям.