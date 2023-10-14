Семь советских писателей, которые понравятся современным детям

14 октября 1938 года родился классик советской детской литературы Владислав Крапивин. Ко дню рождения писателя «Газета.Ru» рассказывает о его творчестве и коллегах по литературному цеху, чьи книги оценят и современные дети.

С чего начать: «Оруженосец Кашка», «Трое с площади Карронад», «Журавленок и молнии».

Для героев Крапивина, прямых, бескорыстных, готовых всегда прийти на помощь и презирающих лицемерие, придумали даже термин «крапивинские мальчики». Это мечтатели и романтики, максималисты — одним словом, подростки, которые, кажется, никогда не превратятся в солидных и рассудительных мужчин.

Если раннего Крапивина часто сравнивают с Аркадием Гайдаром, то в более позднем творчестве у него появляются фантастические мотивы и возникает целый мир, система Великого Кристалла.

Но независимо от реалий, любимые герои Крапивина придерживаются принципов клятвы, которую он придумал для созданного им детского отряда «Каравелла»: «Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня».

Анатолий Алексин (1924 — 2017)

С чего начать: «Третий в пятом ряду», «Безумная Евдокия», «Старший брат», «А тем временем где-то».

Главная тема подростковых книг Алексина — конфликт между чувством и долгом. Перед героями встают моральные дилеммы: рассказывать ли матери, что видел отца с другой женщиной, вмешиваться ли в личную жизнь старшего брата ради его блага, выбрать страдающую маму или бабушку, которая положила на тебя всю жизнь.

Даже если современных подростков воспитывают чуть иначе и по-другому расставляют акценты между личным и общественным, то первая безответная любовь, дружба, зависть и раскаяние и сейчас выглядят точно так же, как в книгах Алексина.

С чего начать: «Рассказы», «Витя Малеев в школе и дома», «Веселая семейка».

Реалии носовских книг неизменно вызывают ностальгию у взрослых и непонимание у детей. Как можно поехать одним в электричке за елкой зимой? Зачем с приключениями варить кашу в печке на даче, если можно залить молоком хлопья? Для чего в школе помогали отстающим, если есть репетиторы?

Но добрый юмор Носова, будь то рассказы про Мишку и Колю, приключения Незнайки или Вити Малеева, универсален, а озорные бесхитростные герои вызывают искреннюю симпатию.

С чего начать: «Чучело», «Таня и Юстик», «Жизнь и приключения чудака».

Железникова знают в основном по страшной в своей реалистичности повести «Чучело» про школьный буллинг, о котором в советских книгах писали крайне редко.

Но помимо грустной истории про школьного изгоя Лену Бессольцеву у писателя есть и другие, гораздо более светлые, но не менее серьезные книги, посвященные вечным подростковым темам: разбитой дружбе, первой любви, конфликтам с родителями и учителями.

Ирина Пивоварова (1939 год — 1986)

С чего начать: «Тройка с минусом, или Происшествие в 5 «А»», «Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса», «Рассказы Павлика Помидорова, брата Люси Синицыной».

Возможно, современным подросткам больше скажет имя сына писательницы Павла Пепперштейна, но советские дети зачитывались историями про двух подружек-Люсек и отличницу Аню, которая, переживая из-за тройки, украла школьный журнал.

«Прозу, как и стихи, я пишу веселую. Очень люблю, когда дети смеются!» — говорила о своих книгах Пивоварова. Читая ее книги, нельзя с этим не согласиться.

С чего начать: «Девочка, с которой ничего не случится», «Сто лет тому вперед», «Лиловый шар».

«Нашим детям жить в двадцать первом веке, летать к звездам, открывать новые планеты, но что они будут читать, когда узнают все про Бабу Ягу и Кащея? Может, они ничего не будут читать? Будут смотреть видео, жевать «сникерс» и обойдутся без книжек? С этим я не согласился и решил попробовать написать повести для детей, которые станут взрослыми в будущем веке», — говорил Булычев.

И как в воду глядел: книги про девочку Алису, смело путешествующую в пространстве и во времени, читают (и экранизируют) до сих пор.

Александра Бруштейн (1884 —1968)

С чего начать: «Дорога уходит в даль…», «В рассветный час».

Если Булычев писал о фантастическом будущем, то Бруштейн — о реальном прошлом. Героиня ее автобиографической трилогии — дочь врача Саша Яновская, живущая в дореволюционной России. Возможно, рассуждения о свержении монархии могут показаться неоднозначными, но описание гимназического быта Саши и дружбы с неходячей дочерью прачки Юлькой, которую отец главной героини в прямом смысле поставит на ноги, трогают и сейчас.