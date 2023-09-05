Сексуальный викинг или «ветхий» бородач: эксперты – о мужской растительности на лице

Мода на бороды среди россиян не сдает своих позиций уже долгие годы. Сегодня «Газета.Ru» вместе с историком вспомнила цену ношения бороды при Петре I и выяснила у врачей и сексолога, от чего зависит густота растительности на лице мужчины и действительно ли она свидетельствует о маскулинности.

Цена мужской бороды – при Петре I и сегодня

Многие считают, что первый указ, запрещающий носить бороды, был издан Петром I 5 сентября 1698 года, однако в «Полном своде законов Российской империи» он отсутствует.

Кирилл Клопков, магистр истории, педагог и координатор в «Филипповской школе Онлайн», подтвердил, что достоверность этих данных под сомнением:

«История об этом указе похожа на миф. Другой же документ, уже точно известный нам по «Своду», был издан 16 (27) января 1705 года. Задумка Петра была чрезвычайно проста: если уж страна выступает на мировой арене как европейская, то и выглядеть надо по-европейски».

close 100% Из «Полного собрания законов Российской империи» (закон 2015) Российская национальная библиотека

Эксперт отметил, что сумма налога на бороду («бородовые деньги») зависела от сословия и выплачивалась один раз в год:

«Богатейший купец с правом торговать за рубежом – 100 рублей «с бороды». Купцы более бедные платили «меньше ста рублей». Царедворцы, а также «дворовые и городовые, и всяких чинов служилые и приказные люди» – 60 рублей. Ямщики, извозчики и «всяких чинов московские жители» – 30 рублей».

Что касалось крестьян, то требование брить бороду для них действовало только в городе: при каждом въезде и выезде по «2 деньги с бороды».

Если мы сравним стоимость «бородовых денег» с современными ценами, то, по словам Кирилла Клопкова, нас может охватить настоящий ужас:

«100 рублей деньгами XVIII века – это стоимость хорошей усадьбы в центре петровской Москвы (читайте квартира на Патриарших прудах). 60 рублей в эквиваленте стоил бы современный автомобиль премиум-класса. 30 рублей – зарплата стрельца (сравнима с доходом современного менеджера). Зато две деньги (деньга – ½ копейки) – это всего-навсего 30 килограммов хлеба (то есть примерно стоимость двух букетов на 1 сентября)».

Налог был отменен только в 1772 году Екатериной II.

Сегодня минимальная «цена бороды», по словам россиян, варьируется от 400 рублей до нескольких тысяч в месяц.

Так, Алексей из Москвы тратит на уход 1500-2000 рублей: «Покупаю шампунь и масло для бороды – расходую примерно на 400-500 рублей в месяц. Есть расческа, куплена пару лет назад. Цена одной стрижки – 1000 рублей». Владимир из Брянска почти не посещает барбершопы: «У меня отличная борода, достаточно домашнего ухода и редкой стрижки. Пара кокосовых щеток и масло с воском – вот и все мои траты. Примерно 400 рублей». А Сергей из Санкт-Петербурга тратит на уход за бородой более пяти тысяч в месяц: «Для меня обязательна стильная укладка бороды и усов».

Неухоженная борода – риск дерматита и гнойников

Трихолог Наталия Жовтан рассказала, что щетинистые волосы на лице требуют отдельного внимания ежедневно. По словам специалиста, для этого применяют специальные шампуни и укладочные средства, так как строение щетинистых волос имеет свои особенности:

«Отсутствие должного ухода грозит не только бородой неопрятного вида, но и заболеваниями. Между густыми и плотными щетинистыми волосками могут скапливаться чешуйки кожи и кожное сало – в результате может развиться себорейный дерматит или иные грибковые заболевания, которые увидеть на ранней стадии достаточно трудно. А при контакте со здоровой кожей может произойти перенос инфекции. Также могут появиться гнойнички (бактериальная инфекция) в области подбородка и шеи».

Врач уточнила, что чем гуще борода, тем тщательней должен быть уход за ней.

Густая борода – показатель уровня гормонов?

Как рассказал уролог-андролог «Нова Клиник» Владлен Петрищев, рост волос на лице стимулируется мужскими половыми гормонами – андрогенами:

«Главным образом – дигидротестостероном, который представляет собой продукт тестостерона и является мощным регулятором роста волос, мышечной массы и сжигателем жировой ткани. Интересно, что он же ответственен за облысение у мужчин на макушке и передней части головы. В период полового созревания рост андрогенов приводит к тому, что в волосяном фолликуле вместо пушковых волос появляются более крупные, темные и жесткие. Однако активность андрогеновых рецепторов, а значит, и рост волос определяется генетически. Как следует из опубликованного недавно обзора в журнале Nature, известно 18 генов, вовлеченных в рост волос: четыре их них непосредственно связаны с ростом бороды».

По словам андролога, низкий уровень тестостерона действительно может быть причиной плохого роста бороды, однако переоценивать его роль не стоит, так как именно генетические факторы влияют как на уровень половых гормонов (через андрогеновый рецептор), так и на характеристику волос.

Эндокринолог Виктория Иванова предупредила, что принимать гормональные препараты для густоты бороды категорически запрещено:

«Если рост бороды оставляет желать лучшего, лучше обратиться за консультацией к врачу-трихологу или эндокринологу. Только после полного обследования специалисты могут выявить основную причину неравномерного или же замедленного роста волос и найти способ решения данной проблемы. Но не стоит забывать и про наследственность: если в роду по мужской линии наблюдается отсутствие волос на лице, возможно, причина заключается в генетике».

Правда ли, что бородатые мужчины более доминантны

Что касается связи маскулинности и густого волосяного покрова на лице, по этому вопросу ученые спорят до сих пор.

По словам андролога Владлена Петрищева, существует популярная точка зрения, что наличие бороды может быть показателем мужественности и доминирования:

«Действительно, ранние исследования доложили, что тестостерон, определяющий половые характеристики, связан с плотностью роста волос на лице. Однако в недавно проведенном исследовании польских авторов (Марта Коваль с соавторами, 2021 год) не было обнаружено такой связи. Они рекрутировали 97 молодых здоровых мужчин и оценивали их «бородатость», уровень доминантности, используя специальные опросники, а также уровень тестостерона в динамике. Было показано, что степень оволосения на лице не связана ни с уровнем тестостерона, ни с доминантным поведением».

Сегодня борода – символ брутальности, но можно обмануться

По словам магистра истории Кирилла Клопкова, вопросы сексуальности в истории России – тема довольно щекотливая в том смысле, что почти нет исторических источников по этой теме:

«Мы знаем, что, например, Алексей Михайлович (отец Петра I) однажды сбрил свою бороду ради молодой жены Натальи (мать Петра I). Мы также знаем, что во множестве обществ – от Древней Греции до современной России – борода была признаком зрелости, мудрости и мужского начала. Как бы то ни было, довольно очевидно, что для Петра I и его ближнего круга борода была не столько символом мудрого мужчины, сколько символом ветхости, косности и бесперспективности».

Сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Екатерина Лакшми сообщила, что мода на бороду у современных мужчин – это желание выглядеть брутальными и зрелыми:

«Часто женщины бессознательно выбирают себе мужчину с бородой из-за желания ощутить безопасность рядом с таким мужчиной. Ведь если мужчина зрелый, значит, он ответственный, имеет сильный характер, устойчивую психику и масштабные цели. А еще он страстный викинг и, несомненно, хочет семью. Так годами формировалось наше представление о бородатых мужчинах из славянских традиций, сказок и исторических фильмов. Такие образы укоренились в нашем подсознании».

Однако, по мнению сексолога, зачастую борода становится маской, за которой скрывается юноша, который совершенно не является примером мужественности.

«Исходя из физиогномики, тут можно совершить большую ошибку в выборе партнера. Борода скрывает линии подбородка, по которым мы можем понять характер человека. А также линию губ, форма и полнота которых отвечает за чувственность. Поэтому на всякий случай попросите у своего бородача фото из архива без бороды, чтобы точно понимать, что вам нравится именно этот человек, а не его борода», – порекомендовала Екатерина Лакшми.

Почему дети боятся бородатых мужчин

По словам детского психолога Екатерины Маденко, детские страхи часто связаны с неизвестностью:

«Если ребенок не встречал среди близких взрослых бородатых мужчин, то, встретив «бородача», он может испытывать тревогу. Отчасти это обусловлено тем, что борода скрывает значительную часть лица, создавая некую «неопределенность», которую дети могут воспринимать как угрозу».

Психолог отметила, что не стоит исключать влияние образов из сказок и мультфильмов (например, Карабас-Барабас, Бармалей):

«Многие рогатые и бородатые персонажи в детских историях являются отрицательными, что может способствовать формированию страха. Но такой страх не является непреодолимым. Постепенное знакомство с бородатыми друзьями или членами семьи, а также обсуждение разнообразия внешности людей могут помочь развеять страхи и построить более открытое отношение к различным типам внешности. Вместо того, чтобы просто сказать: «Не бойся», постарайтесь объяснить, что бороду носят многие люди разных профессий, включая врачей, пожарных, учителей. А еще Дед Мороз».