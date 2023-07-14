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Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по истории России за 8-й класс

Ответьте на несколько вопросов по истории России XVIII века и получите оценку

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Худ. Деларош/Российский этнографический музей/Худ. Эриксен
В 8-м классе ученики проходят историю России XVIII века – это время инноваций, пышных балов, суровых сражений и придворных интриг. Специально для читателей «Газеты.Ru» магистр истории, координатор и преподаватель Филипповской школы Онлайн Кирилл Клопков подготовил несколько вопросов о загадках этого исторического периода нашей страны. Интересно, кто справится лучше – школьники или их родители?

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