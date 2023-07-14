Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по истории России за 8-й класс

В 8-м классе ученики проходят историю России XVIII века – это время инноваций, пышных балов, суровых сражений и придворных интриг. Специально для читателей «Газеты.Ru» магистр истории, координатор и преподаватель Филипповской школы Онлайн Кирилл Клопков подготовил несколько вопросов о загадках этого исторического периода нашей страны. Интересно, кто справится лучше – школьники или их родители?