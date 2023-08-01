Выгоняют отцов из кровати и не принимают отчимов. Как справиться с детской ревностью?

Родители и другие значимые для ребенка взрослые – самые важные люди в его жизни, так как от них зависит выживание. Появление нового члена семьи становится для детей потрясением – они не готовы делить мать или отца с кем-то другим. Ребенок может ревновать даже к родному родителю. Откуда берется детская ревность и как правильно на нее реагировать? На эти вопросы «Газете.Ru» ответила Наталия Дербенева, детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники.

Как детская ревность связана со страхом за собственную безопасность

Ревность к младшим братьям и сестрам, второму родителю, отчиму или мачехе, воспитательнице, бабушке – все это один и тот же механизм. В его основе лежит страх потерять любовь, лишиться привычного уклада жизни и перестать быть приоритетной фигурой в семье. На фоне этой дестабилизации запускается процесс ревности. Это естественная реакция, ведь на подсознательном уровне ребенок знает, что он маленький и слабый, а от близких взрослых зависит его жизнь.

Причины ревности можно поделить на два типа: внешние и внутренние. Внешние – те, что не зависят от ребенка и происходят без его участия или желания (например, изменение состава семьи). Ко внутренним мы относим особенности характера и воспитания ребенка, а также состояние его здоровья.

На внешние причины, в отличие от внутренних, влиять невозможно: жизнь сложилась так, как сложилась.

Зачастую родители сами усиливают ревность ребенка. Все дело в том, что большинство современных российских семей детоцентрированные (то есть интересы сконцентрированы на детях), поэтому сами родители тревожатся куда больше, чем нужно. Такой подход лишь усиливает волнение ребенка, например, от появления младшего брата или сестры, и провоцирует чувство ревности.

Почему кто-то из родных родителей может стать «соперником» в глазах ребенка

Здесь, на мой взгляд, чаще страдают папы: дети нередко воспринимают их как нежелательный объект, который мешает получать всю любовь и внимание матери. Именно поэтому их не хотят видеть приходящими в детский сад, выгоняют из кроватей и так далее. И все это происходит без какой-то подоплеки. Сам отец в недоумении, ведь ничего плохого ребенку он не сделал.

Проблема кроется в том, что в семье была нарушена иерархия – ребенка приучили к тому, что мать всегда прибежит и заменит отца по первому капризу.

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Причем дети могут «выбирать» маму просто потому, что от нее приятнее пахнет или потому, что у нее подбородок не колется.

Здесь важна мягкая позиция родителей: позволять ребенку расстраиваться, принимать все его эмоции, но стоять на своем до конца. Например, если маленький ребенок пытается прогнать отца с дивана, чтобы остаться там только с матерью, ни в коем случае нельзя идти у него на поводу. Очень важно организовывать больше совместного досуга, чтобы ребенок научился воспринимать второго родителя как полноценного члена семьи.

Например, у нас в саду была девочка, чей папа часто уезжал в командировки. Когда он приходил за дочерью, у нее сразу же случалась истерика, она просилась к маме. Мы начали учить ребенка правильно общаться с папой, встречать его, обнимать, интересоваться его делами и только потом спрашивать, где мама. Такой небольшой тренинг в течение пары недель помог наладить связь дочери и отца.

Отчим или мачеха как «угроза» детской безопасности

В случае ревности к отчиму или мачехе все немного сложнее. Ребенок жил в одной семье, например, с мамой и бабушкой, у него была своя вселенная, в которой безопасно. Вдруг приходит новый член семьи, и вся эта вселенная рушится.

Неожиданное появление нового человека в семье воспринимается ребенком как угроза его безопасности.

В моей практике была непростая и очень редкая ситуация. Двое людей, которые очень давно знали друг друга, только недавно поженились. У каждого из них уже был ребенок: со стороны мужчины – девочка, со стороны женщины – мальчик. Изначально женщина была подругой его бывшей жены, которая очень долго и тяжело болела раком. Она всячески помогала их семье, занималась их дочерью, поскольку сама была одинокой. Спустя время умирающая жена благословила подругу и своего мужа на совместную жизнь. Прожив горе, они стали встречаться, их роли сменились: вместо друзей они стали партнерами, и это не прошло бесследно для сына женщины. Он очень ревновал маму к отчиму, так как роль главного и любимого «мужчины» семейства принадлежала уже не ему. Но даже в такой ситуации нам удалось провести грамотную работу и выстроить семейную иерархию.

Чтобы предотвратить серьезные конфликты, необходимо вести подготовительную работу, а не ставить сына или дочь перед фактом. Чтобы не было такого, что ребенок проснулся, а в доме вдруг появился кто-то «посторонний». Важно заранее объяснить выгоду от таких перемен. Например, если в жизни ребенка появляется отчим, можно рассказать, что теперь он будет защищать, помогать и так далее.

Как предотвратить ревность старшего ребенка к младшим братьям и сестрам

Появление младшего ребенка – всегда волнительный момент для каждого члена семьи. К тому же дети часто не понимают, чего ждать от появления младенца в доме, и на подсознательном уровне воспринимают новорожденного как конкурента за родительские ресурсы.

Чтобы предотвратить негативные эмоции и любые недопонимания, следует заранее рассказывать старшему ребенку о том, как изменится распорядок дня в доме и что у него появится новая интересная роль – старшего брата или сестры. Стоит упомянуть, какие преимущества он получит вместе с новой ролью и что сможет в ней реализовать. Например, научить младшего собирать паззлы из кубиков, ведь никто другой не умеет это делать лучше него. Это поможет старшему осознать свою значимость в семье, а значит, повысит чувство безопасности.

Можно вместе пофантазировать о новом члене семьи: какого цвета у него будут глаза и какое имя подойдет ему больше? Полезно совместно выбирать игрушки или одежду новорожденному – так первенец свыкнется с мыслью о появлении в доме младенца.

Ревность – нормальное чувство, и ругать или винить ребенка за него нельзя, ведь даже многие взрослые ревнуют своих любимых людей. Не торопитесь, наберитесь терпения, и ваши старания и вложения обязательно окупятся.