Диагноз «СДВГ» врачи в последнее время ставят все чаще. Но многие по-прежнему считают, что это выдуманная болезнь, которой прикрывают обычную избалованность. О том, почему это не так, как появляется синдром дефицита внимания и как облегчить жизнь детей и взрослых при таком диагнозе «Газете.Ru» рассказали эксперты Фонда «Обнаженные сердца», клинический психолог Татьяна Морозова и детский невролог Святослав Довбня.

– Что означает модная аббревиатура СДВГ?

Святослав Довбня: СДВГ расшифровывается как синдром гиперактивности и дефицита внимания – это нарушение неврологического развития.

Проявляться СДВГ может целым комплексом симптомов, обусловленных тем, что человеку трудно концентрироваться на чем-то, долго удерживать внимание или просто сидеть на месте.

При этом симптомы СДВГ у разных людей отличаются: у кого-то сильнее выражен дефицит внимания, у кого-то – повышенная активность.

Специалисты выделяют три подтипа этого синдрома: первый связан именно с проблемами внимания, второй – с гиперактивностью, а третий сочетает и то, и другое.

Поставить диагноз может только врач, невролог или психиатр. Вылечить СДВГ нельзя, но можно развить социально приемлемое поведение. Согласно исследованиям, в среднем у 10% детей (по разным данным, от 3 до 15%) в современном мире диагностирован этот синдром.

– Правда ли, что сейчас детей с СДВГ больше, чем раньше? Если да, с чем это связано?

Святослав Довбня: Да, в последние годы число таких детей в мире растет. Эксперты не пришли к единому мнению, с чем это связано: с улучшением диагностики или с реальным увеличением.

– Многие считают, что СДВГ – «выдуманный» диагноз. Мол, просто избаловали, дисциплины не хватает.

Святослав Довбня: Нет, СДВГ не выдумка, диагноз подразумевает реальные трудности, которые можно заметить в достаточно раннем возрасте. СДВГ может влиять на развитие речи и моторики, на возможность обучаться и даже общаться со сверстниками.

Эти трудности совершенно не зависят от воспитательных методов родителей или других взрослых, и того, сколько внимания уделяют ребенку.

Подростки с СДВГ, не получающие помощь в компенсации синдрома, чаще начинают курить, употреблять алкоголь и наркотики, они более склонны к рискованному выбору сексуальных партнеров.

Таким образом, как только ребенку ставится диагноз СДВГ, ему необходимо получить правильную программу помощи.

– Как помочь ребенку с СДВГ, чтобы его жизнь и учеба стали проще и продуктивнее?

Святослав Довбня: Прежде всего, родители ребенка с СДВГ должны хорошо понимать, с каким нарушением они имеют дело, как оно влияет на поведение и возможности их ребенка.

Скажем, из-за повышенной импульсивности ребенок не всегда может осознать, к чему приведет его поступок. Захотел залезть на дерево – и сразу полез, не думая, опасно ли это, и как он будет спускаться.

Неумение сконцентрироваться приводит к тому, что ребенок вместо того, чтобы делать уроки, отвлекается на все подряд и в итоге сидит за столом два часа и допускает кучу ошибок.

Если учитывать эти особенности, то станет понятно, как облегчить жизнь ребенка. Например, чтобы проще было сосредоточиться, можно помогать ему разделять задачи на мелкие составляющие, писать всевозможные расписания и чек-листы.

Импульсивным детям, которые с трудом регулируют свои эмоции – например, при проигрыше в настольную игру плачут, кидают фигуры и убегают – важно показать техники, которые помогут успокоиться.

Таких моментов очень много, родитель может обсудить их не только со специалистами по поведению и врачами, но и с педагогами. Лучший способ обучения ребенка с СДВГ – это применение идеи прикладного анализа поведения: определение соответствующих возрасту достижимых целей, а затем систематическое вознаграждение ребенка за каждое маленькое достижение, пока его поведение не станет привычной рутиной.

Наш фонд создал подкаст «Инклюзия и жизнь», где эксперты и сами люди с СДВГ рассказывают об особенностях этого диагноза.

– Правда ли, что дети с СДВГ умнее сверстников?

Святослав Довбня: Интеллектуальный уровень детей с СДВГ может быть самым разным: и очень высоким, и средним, а в каких-то случаях СДВГ может сочетаться с интеллектуальными нарушениями.

Но если ребенок с СДВГ получает комплексную программу поддержки, он сможет максимально реализовать свой потенциал. Многие известные люди с СДВГ смогли достичь больших успехов в самых разных областях. Вот лишь некоторые примеры: пловец Майл Фелпс, повар, ресторатор, телеведущий Джейми Оливер, певец Джастин Тимберлейк и многие другие.

– Бывает ли СДВГ у взрослых? Можно ли его диагностировать у себя самостоятельно?

Татьяна Морозова: Хотя с возрастом проявления СДВГ могут несколько снижаться, у взрослых людей с этим расстройством по-прежнему остаются определенные трудности.

У взрослых частота встречаемости нарушения падает до 2,5 – 3,5%, а у людей старше 50 лет СДВГ встречается всего лишь у 1,5%.

Результаты исследований показывают, что симптомы импульсивности и гиперактивности со временем часто уменьшаются, а проявления дефицита внимания остаются с человеком на более длительное время.

Став взрослее, люди с СДВГ продолжают испытывать сложности с концентрацией внимания, усидчивостью. Могут появляться поведенческие трудности, проблемы с установлением границ, тяжелее дается здоровое питание.

В интернете можно найти много тестов на СДВГ. Если результат покажет, что у вас высокая вероятность наличия СДВГ, стоит обратиться к психиатру или неврологу. Симптомы СДВГ похожи на многие другие нарушения, поэтому точный диагноз по тестам не поставить.

– Как помочь себе? Какие факторы усугубляют или наоборот снижают проявления СДВГ?

Татьяна Морозова: В интернете есть тысячи советов для взрослых с СДВГ, но, прежде всего, нужно опираться на себя и свой опыт и создавать рутины, помогающие именно вам.

Советы не могут быть универсальными, так как все люди разные. Например, каким-то людям с СДВГ помогает сосредоточиться фоновый шум, а кому-то нужна тишина. Некоторые люди с СДВГ могут чувствовать перегрузку от задач, которые кажутся им слишком большими. В этом случае стоит разбить их на несколько маленьких, которые можно делать шаг за шагом, с перерывами.

При этом потребности человека с СДВГ со временем могут меняться, поэтому ежедневную рутину тоже нужно адаптировать. Тем более, что многие люди с СДВГ сильнее жаждут новизны в повседневной жизни, поэтому потребность в изменении привычных действий высока.

Взрослым людям с СДВГ может помочь медикаментозная поддержка, назначить которую сможет только врач.

Исследования показывают, что наилучшие результаты компенсации синдрома достигаются при сочетании медикаментозной терапии и когнитивно-поведенческих стратегий, когда пациенты работают с психотерапевтом.

Специалист помогает лучше наладить взаимодействие между своими мыслями, чувствами и действиями и освоить навыки, которые позволят справиться с тревожащими проблемами.