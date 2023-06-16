Фестиваль «Архстояние Детское» 2023 объявил полную программу

9-й фестиваль современного искусства для всей семьи состоится 23-25 июня в Калужской области в арт-парк Никола-Ленивец. В программе фестиваля — приключения для участников всех возрастов: арт-объекты, творческая мастерская, театральные постановки и перформансы, маршруты и квесты, мастер-классы и игры, тематические кэмпы, шествия и мультфильмы под открытым небом, а также дискотека и посиделки у костра.

Искусство

Хедлайнер фестиваля — молодой художник Дмитрий Шабалин, который создаст 3-метровый объект-портал из множества тотемов, наполненный «простыми детскими радостями». Надя Лихогруд и Михаил Хвалебнов презентуют объект «GUM» — обтекаемую по форме детскую комнату, пахнущую жвачкой, а Ксюша Федя — объект «Просто мечтать!». Кроме этого, на территории парка появится объект «Качели «Облачко», придуманные 8-летней Варварой Анищенко из Краснодара, победившей в открытом конкурсе, — качаясь на них можно будет попасть в разноцветный водоворот. Также на фестиваль вернется объект «Большая Грязь» Дарьи Лисицыной — безразмерная грязевая лужа, которая никого не оставляет равнодушным.

Тотальная мастерская

Все три дня в парке будет работать большая творческая мастерская для всех без исключения и без предварительной записи.

Здесь можно будет попробовать себя в роли художника под началом сотрудников детских центров известных институций: Музея Москвы, Государственного литературного музея, Музея архитектуры, библиотеки «Гайдаровка» и других.

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Музыка

Музыкальные гости «Архстояния Детского» 2023 — самобытный и обаятельный Антоха МС, известный своими песнями о простых вещах и событиях. Также выступит группа-загадка «Хадн Дадн», играющая в стиле ляоакын песни из детских стихов и выдуманных слов. Кроме этого, на мероприятии выступят группы с фестиваля «Песочница», придуманного подростком для подростков, а команда ADMI Lab при участии всех желающих запишет трек в арт-объекте «Непроходимая чаща», из которого лучше всего получается извлекать ритмы.

Театр и шествие

Зрителей ждут театральные представления и неожиданные перформансы: для детей до трех лет пройдут бейби-спектакли «Дома у Дома» от творческого объединения «Дом на ножках», и «Сны о море» от творческого объединения «Босиком».

Дети до шести лет смогут посмотреть музыкальный спектакль-чаепитие «Муха-Цокотуха», а ребята постарше — спектакль «Вафельное сердце» по бестселлеру норвежской писательницы Марии Парр в переводе Ольги Дробот, его исполнит творческое объединение 9.

Шоу без возраста — фантасмагорический перформанс «Яртария», где команды лицедеев-скоморохов во главе с повелителем мусорных баков Рыжебородым Нище Бро будут появляться то тут, то там, увлекая за собой всех, кто будет рядом. Кроме того, гости фестиваля сами смогут стать артистами, создав прямо на месте удивительные костюмы и примкнув к карнавальному шествию «Лоскутное Объединяло» под предводительством Министра Глупых Идей.

Кэмпы

Некоторые из участников фестиваля, объединенные любовью к искусству, откроют в Никола-Ленивце самоорганизованные кэмпы.

close 100% Фестиваль «Архстояние Детское» 2023

В их программе — театральные постановки, арт-объекты, экологические и архитектурные мастер-классы, театр теней и разноцветные парады. Принять участие в этих развлечениях может любой желающий.

Мультфильмы

Каждый вечер все гости соберутся на сенных подушках в кинотеатре под открытым небом, чтобы посмотреть мультфильмы от проекта «Кинопередвижка».

В этот раз показы начнутся уже 22 июня — лучше приехать за день до фестиваля, чтобы стать первыми зрителями. Кроме того, «Кинопередвижка» проведет мастер-классы, на которых можно будет узнать всю правду о кинопоказах и кинопроекторах.

Также творческая группа «Экомьюнити» научит гостей создавать стоп-моушн кино, используя мусор.

Маршруты

Дневные и ночные путешествия по всей территории Никола-Ленивца: для самых бесстрашных — самостоятельные, для сомневающихся — с родителями. Нужно только записаться и отправиться в дорогу в компании попутчиков, которые впоследствии станут друзьями.

close 100% Фестиваль «Архстояние Детское» 2023

Игротека

Большая игротека: настольные игры от проекта «Простые правила», долгие и стратегические для подростков и взрослых — от Никола-Ленивца, а также знакомые с детства подвижные и неподвижные, полузабытые, но вечные дворовые игры — от «Зеленой Школы Парка Горького». И, конечно, футбол шарами-планетами.

Маркет

Детский маркет — грандиозная площадка самого молодого искусства, где дети смогут продавать произведения, сделанные своими руками.

Фестиваль «Архстояние Детское» пройдет с 23 по 25 июня в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области. Узнать все подробности и купить билеты можно на сайте kids.stoyanie.ru.

Генеральный инфопартнер фестиваля: Семья и дети

Генеральный радио-партнер фестиваля: Детское радио

Инфопартнеры: Мел, Workingmama, НЭН, OSD.ru