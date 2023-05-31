«Родители, а не школа или чиновники, должны решать, где и как ребенок будет учиться»

В издательстве Individuum вышла книга юриста и психолога Кристины Сандаловой «Звонок для родителя. Как дать ребенку качественное образование вне школьных стен». Автор книги прошла со своим сыном через все трудности альтернативного образования, а также помогла многим семьям отыскать образовательный маршрут, подходящий именно их ребенку. В интервью «Газете.Ru» эксперт рассказала о тонкостях перехода на альтернативное обучение с технической и юридической стороны.

— Кристина, в каком виде альтернативного образования семья меньше всего соприкасается со школьной системой? Какой из них самый беспроблемный в плане оформления и взаимодействия с разными официальными структурами?

— Согласно российскому законодательству, считается, что ребенок получает образование, если он числится как в контингенте школы, обучаясь на очной, очно-заочной или заочной форме, так и вне контингента: на семейном образовании до 10-го класса или на самообразовании в 10-11 классе.

Если ребенок в контингенте, то семья обязана подчиняться регламенту школы: учиться в том темпе, по тем учебникам, которые определяет школа.

На семейном обучении или при самообразовании ситуация иная: ребенок вместе с родителями может выбирать и книги, по которым изучать предметы, и темп, и последовательность тем.

Однако сказать, что ребенок может совсем не учиться или совсем не взаимодействовать с системой, нельзя, потому что по ФЗ «Об образовании» (статья 273) все обучающиеся независимо от формы обучения обязаны сдать Государственную итоговую аттестацию: в 9-м классе ОГЭ (для допуска к экзаменам обязательно надо сдать промежуточную аттестацию за 9-й класс), в 11-м классе — ЕГЭ (для допуска также необходимо сдать аттестацию за 10-й и 11-й класс).

Поэтому в любом случае ребенок должен освоить базу школьных предметов, но при этом семья может использовать широкий спектр книг, учебников, видеоуроков, занятий в образовательных центрах, которые им нравятся. И составить собственный комфортный учебный план и график.

— Какая форма обучения предпочтительна, если родители хотят взять ответственность за образование полностью на себя? И сделать так, чтобы контакт со школой был минимальный?

— Все зависит от того, планируют родители сдачу ежегодных аттестаций или нет.

До 9-го класса сдача промежуточных аттестаций (ПА) – право, а не обязанность ребенка. Если есть желание сдавать – сдавайте, если такого желания нет, можно отказаться.

В девятом классе такого выбора нет: чтобы получить допуск к экзаменам, сдача аттестации обязательна (только за текущий год). Такое же требование действует и для сдачи ЕГЭ, до которого учащегося не допустят без результатов промежуточных аттестаций за 10-й и 11-й классы.

Это регулируется частью 3 статьи 17 и частью 3 статьи 34 Федерального закона «Об образовании». Большинство семейников, кстати, предпочитают сдавать аттестации не только перед государственными экзаменами. ПА помогают семьям сверяться, соответствуют ли знания ребенка, требуемым школой, а также помогают увидеть, какие темы важно подтянуть или рассмотреть с другого ракурса.

Для сдачи ПА необязательно выбирать муниципальную школу. Можно отдать предпочтение частной школе с государственной аккредитацией и лицензией, которая предоставляет такие услуги сдачи ПА для ребят на семейном обучении. Более того, некоторые школы и специальные платформы дают возможность сдать экзамены онлайн.

— Могут ли родители вообще никак не оформлять образование, не прикрепляться ни к какой школе (например, родитель занимается с детьми сам или нанимает репетиторов, дети ходят на курсы – в общем, учатся, не бездельничают) и могут ли быть в этом случае у них проблемы с законом?

— Право ребенка на получение образования защищено Конституцией Российской Федерации. Родители обязаны обеспечить реализацию этого права, то есть, проще говоря, должны приложить все усилия, чтобы дать ребенку качественное образование.

Для этого не обязательно отдавать ребенка в школу на очную форму. Потому что все формы образования, которые я перечисляла ранее, равноценны.

А родители, согласно тому же закону «Об образовании» и Семейному кодексу, имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Именно родители, а не школа, администрация, чиновники — могут и должны решать, как и где будет учиться ребенок, где ему будет лучше. Конечно, при выборе формы обучения или школы родители должны учитывать и мнение самого ребенка.

При этом органы власти ведут учет детей и стараются следить, чтобы конституционные права на получение образования не нарушались.

close 100% Юрист и психолог Кристина Сандалова Личный архив Кристины Сандаловой

По статье 67 ФЗ «Об образовании» все дети в нашей стране должны пойти в школу в период с 6,5 и не позже 8 лет, если нет противопоказаний по состоянию здоровья. Вот почему, забирая ребенка из школы или из 1-го класса и оформляя его на семейное обучение, важно письменно уведомить органы местного самоуправления о том, что теперь ребенок будет учиться дома. То есть проинформировать, что вы не просто забрали ребенка и забыли об учебе, а добросовестно планируете обучать его дома. При этом вам не обязательно самим учить всем предметам, вы можете обратиться за помощью в семейную школу, в онлайн-школу, к репетиторам, или объединиться с другими родителями в небольшое сообщество и нанять выбранных вами педагогов — вариантов много.

При этом сдавать или не сдавать ежегодную промежуточную аттестацию, вы решаете, ориентируясь по ситуации. Напомню, что это право, а не обязанность.

— Какие нюансы необходимо учесть в оформлении документов, чтобы не было претензий от опеки?

— Важно написать уведомление о переводе ребенка на семейное обучение в органы местного самоуправления. Уведомление пишется в свободной форме, и вы не обязаны его повторять ежегодно.

Только обязательно сохраните себе копию уведомления с отметкой органа о принятии — этот документ будет доказательством, что вы свою обязанность по уведомлению выполнили, и теперь можете спокойно обучать ребенка. Если ребенок успел какое-то время поучиться в школе, то тогда необходимо помимо уведомления органов местного самоуправления написать заявление на отчисление в связи с переходом на семейное образование. И после этого забрать документы на руки.

Также я рекомендую сохранять всевозможные дипломы, сертификаты о прохождении разных курсов — эти документы пригодятся и для портфолио ребенка при поступлении, и для органов опеки, если вдруг возникнет непредвиденная ситуация. Однако помните, что если вы перевели ребенка на семейное обучение, уведомили органы, то теперь, по закону, вы не должны ни перед кем отчитываться: сдает ли ваш ребенок ПА, где сдает и как. В том числе перед органами опеки.

Но в моей практике были случаи, когда родственники при разводе от обиды могли пожаловаться в опеку и спровоцировать проверки. Вот в этом случае всегда хорошо, если есть копия уведомления и разнообразные документы, подтверждающие получение ребенком образования.

close 100% Пресс-служба издательства Individuum

— Могут ли дети не сдавать аттестационные экзамены в 9-м и 11-м классах? Например, если планируют ехать учиться за границу?

— Если ребенок учится за рубежом, или семья планирует уехать жить в другую страну, всегда важно ознакомиться с законодательством этой страны в отношении образования. Потому что в ряде стран семейное обучение запрещено или сильно ограничено.

Если ребенок пойдет в общеобразовательную школу в другой стране, то его конституционное право по законодательству РФ выполняется. В этом случае ребенок может не сдавать ОГЭ и ЕГЭ в России, но должен сдать экзамены той страны, где остается учиться дальше.

А вот если вы решите вернуться, вам нужно подумать о совпадении программ: российской и зарубежной. Например, не так давно я консультировала маму, которая решила вместе с дочкой вернуться из Германии в Россию. Девочка училась на отлично, заканчивала 9-й класс в хорошей немецкой школе. Однако программа сильно разнилась с российской, и в русскую школу ее соглашались взять только в 8-й класс. То есть вернувшись на очную форму в школу, девочка бы потеряла два года. Вместо этого я посоветовала им вернуться в Россию ближе к лету, оформиться на семейное обучение, подготовиться к 9-му классу российской программы, и с осени прикрепиться к школе для сдачи ОГЭ, и параллельно сдавать промежуточную аттестацию за 9-й класс. Они так и поступили, в результате потерян был только один год, а не два, и девочка благополучно получила аттестат, и пошла дальше учиться в 10-й класс уже на очную форму в российскую школу.

— Что, если родители долго обучали ребенка по альтернативной форме, а затем решили вернуться к традиционной очной форме? Какие документы школа вправе потребовать? И может ли отказать в зачислении?

— Наше законодательство допускает смену формы обучения в любое время. Например, вы можете забрать ребенка на семейное образование в любом классе, и точно так же ребенок может вернуться в школу, когда захочет.

Проще всего, если ребенок сдавал ПА, и у вас на руках остались справки с отметками, или хотя бы справка за текущий год. Тогда муниципальная школа по прописке обязана зачислить такого обучающегося, проведя перезачет отметок. Если таких справок с отметками нет, тогда школа вправе провести тестирование для того, чтобы определить уровень знаний ребенка, и понять, в какой класс его стоит зачислить.

А вот если семья решила, что пришла пора поступать в топовую гимназию, то важно учитывать нормативные документы такой школы. Как правило, в престижных школах предусмотрено тестирование и собеседование, проведение которых регламентируют нормативные акты школы. Неважно, решил ребенок поступать после семейного обучения или после очного обучения в районной школе — порядок приема для всех един.

— Есть какой-то рубеж по возрасту, до которого ребенок должен обязательно пройти ГИА? То есть может ли он сдать экзамены в 17, 18 лет, 19 лет и позже? Или будут вопросы от каких-то проверяющих органов, если не сдаст их до совершеннолетия?

— Существуют Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), которые регламентируют, что в школе существует три ступени общего образования: начальное, основное общее и среднее (полное) общее образование. И каждая ступень длится несколько лет: на освоение программы начальной ступени отведено четыре года, на основную — пять лет, среднюю — два года. При этом отдать ребенка в школу родители должны в период с 6,5 до 8 лет: либо на очную форму, очно-заочную, заочную, либо оформить на семейное обучение. Таким образом все дети должны закончить школу примерно в 17-18 лет. Растянуть сроки обучения возможно только через ПМПК — психолого-медико-педагогическую комиссию.

В противном случае, если ребенку еще не исполнилось 18 лет, и он не зарегистрирован на ГИА, хотя возраст уже подходит, семьей может заинтересоваться опека. На практике таких случаев немного, но лучше не рисковать и сдавать экзамены вовремя.

А вот если ребенку уже исполнилось 18 лет, то он может сам решать, продолжать обучение или нет. Но без сдачи ЕГЭ или обучения в колледже ребенок не получит аттестат за среднее общее образование, а значит, не сможет продолжить обучение. Это стоит учитывать и помогать детям совершать выбор осознанно.