Актриса Катя Кабак: снималась, когда дочке было три недели, отправляла на такси сцеженное молоко

Катя Кабак в «нулевые» с успехом играла в сериалах «Клуб», «Мачеха», «Женщина, не склонная к авантюрам». После девушка сделала перерыв в карьере ради учебы в Англии. С 2016 года Катя Кабак возобновила актерскую карьеру. Помимо кино, девушку можно увидеть в шоу «Фактор страха». «Газета.Ru» расспросила актрису о новом проекте СТС, воспитании дочери и жизни в Англии.

— Катя, ты приняла участие в шоу «Фактор страха». Расскажи, чем тебя напугал проект?

— Думаю, что погодными условиями. Самая запоминающаяся ситуация, как я оставила кружку чая на улице, зашла в номер поговорить с родными, вернулась, а там кусок льда. Причем разговор длился не так долго (улыбается). Мы снимали на Алтае в конце ноября – начале декабря. Предлагали ехать раньше, но я не могла из-за своих съемок в другом проекте. Любые испытания летом даются легче, чем зимой. Залезть на высоту, подойти к обрыву, проплыть по горной реке — все могу, но летом. Как только я представила, что нужно будет это делать в тяжелых погодных условиях, испытывала страх почему-то. Даже сейчас с вами говорю, вспоминаю, и мурашки по коже (улыбается).

Некоторым ребятам, кто прибыл раньше, повезло больше — было тепло, они снимались без курток, а мы прилетели, и Алтай занесло. У нас и с вылетами были сложности, и ураган мы застали.

— Ты по жизни много чего боишься?

— Вообще я понимаю, что мы способны на многое и все ограничения — в голове. Да, возможно, весьма банальные слова, но это правда. Я просто обожаю тот путь, который ты проходишь сам с собой. Я не то чтобы очень смелая, но понимаю, если мне что-то предложили, например, провести какую-то церемонию, и внутри все сжимается, сразу говорю себе: «Стоп, значит мне это надо».

close 100% Катя Кабак во время съемок шоу «Фактор страха» СТС

Я все время испытываю себя — иду туда, где страшно. Это кайф, ты чувствуешь, как меняются все сферы жизни. Ты растешь внутри и по-другому смотришь на проблемы, которые казались тебе непреодолимыми.

— Если говорить о страхах в актерской профессии — есть ли у тебя они? У кого-то в райдере есть запрет на постельные сцены, кто-то не будет долго находиться в закрытом помещении…

— Мой самый большой страх, и он мне постоянно снится, — забыть слова, когда я играю спектакль. По поводу райдера: я и трюки люблю делать под руководством каскадеров, партнеров и постельных сцен тоже не боюсь. Но есть какой-то страх ответственности. Иногда тебе кажется: у меня столько всего было, я ничего не боюсь. И тут наступает день съемок нового проекта — и хоть ты до этого снимался в 30 фильмах, именно на 31-м ты начинаешь нервничать. Появляются мысли: «Справлюсь или нет?». Кино предполагает уникальность. Каждый раз ты делаешь что-то новое.

— Катя, ты в кино уже не новичок, начала с роли в сериале «Клуб». В период с 2006 года по настоящее время ты снялась в 22 проектах. Находясь в кино такое долгое время, не было ли у тебя мыслей сделать перерыв и на время уйти в тень?

— Глобально для артистов важно находиться в гармонии с собой, и если человек чувствует, что ему нужен перерыв, надо это делать. Но я понимаю, что актерская профессия непредсказуема: ты можешь иметь четыре проекта параллельно, а потом сразу, как они заканчиваются, остаться без работы. Это складывается само по себе. Я поняла, если не допускать перерывов, то можно выгореть. Перерывы случаются сами по себе, и я стараюсь брать от них все.

Если возвращаться в то время, когда я начинала, долгий перерыв в карьере случился неожиданно. Я снималась в сериале «Клуб», потом был проект «Мачеха», после чего я поступила в «Ламбу» — самую старую театральную академию Англии. На тот момент я сыграла в трех больших проектах, у меня были предложения, но надо было учиться, чтобы стать профессиональнее.

close 100% Катя Кабак в сериале «Мачеха» Кадр из сериала «Мачеха»

Несмотря на учебу, предложения о съемках продолжали поступать, но агент, с которым я сотрудничала, не брала их в работу. Хотя я ей сказала, что готова прилетать в Россию.

После я вернулась в Москву. Первым делом поменяла агента, а вторым — стала восстанавливаться в профессии. Было тяжело. Уровень потока предложений был другой. Я потеряла три года. До этого меня постоянно показывали по ТВ, узнавали на улицах. Теперь в индустрии появились другие звезды.

— Почему ты решила все-таки вернуться в Россию, а не пробовать свои силы за границей?

— У меня был агент во время учебы в Англии. Я даже ходила на кастинг «Пиратов Карибского моря – 5», пробовалась и в другие проекты. Дело было в другом: за три года в Англии я поняла, что это не моя страна в плане менталитета. Я чувствовала себя не в своей тарелке, притом, что очень хорошо говорю по-английски, никогда не было проблем с языком, преподаватели меня хвалили, говорили, что у меня идеальное произношение. Но одно дело туризм, другое — эмиграция.

Когда я только приехала в Англию, были очень сильные эмоции, эйфория, ажиотаж, все нравилось, все мне улыбались. Ну а спустя три года я осознала, что это не мое. Смотрела на эти же улыбки по-другому. Помню, как однажды возвращалась ночным рейсом в Москву, анализировала, какие там (в Англии) люди — ты можешь излить им душу, а они тебе так и не откроются, ну вот настолько там все по-другому. И я помню, как вернулась в Москву, зашла ночью в магазин, а там русская продавщица с очень недовольным лицом разбирала продукты. Я смотрела на нее и радовалась: «Боже, я дома!» Ну вот мне привычнее в родном пруду со своими рыбками.

— Когда родилась твоя дочь Кристина, ты брала декретный отпуск? Знаю, что далеко не все актеры приостанавливают карьеру ради семьи.

— Я узнала, что беременна, когда меня утвердили в англоязычную программу ведущей. Было как в кино: меня утвердили, и в этот же день узнаю, что в положении. Очень боялась сказать продюсерам, но они хорошо восприняли новость, сказали, что рады и будут поддерживать на съемках. Я была в кадре вплоть до 8,5 месяцев. Я не сильно поправилась — следила за собой, так как понимала, что потом придется отдавать долги, если буду есть все, что хочется. Мы научились с оператором и режиссером делать так, чтобы в кадре вообще не было видно живота.

Когда Кристина появилась на свет, я понимала, что кормлю грудью и не могу отрываться от ребенка, но все равно взяла себе проект. Начала сниматься, когда дочке было три недели. Помню, как отправляла домой на такси сцеженное молоко.

Оглядываясь назад, понимаю, что это было мое желание остаться подольше в профессии, не делать перерыв, пусть немного, но работать. Сейчас я бы сделала по-другому. Очень важно после родов дать себе передышку. Принять решение, что на время ты отключаешься от работы. Если не делать этого, выходить, пускай и на пару часов, ну это очень тяжело, для меня, по крайней мере. Ты, находясь дома с ребенком, головой в работе. А когда, наоборот, на площадке, мыслями дома, думаешь: а как там моя дочка. Ужасно ощущать эти эмоциональные качели. Мне кажется, что хотя бы три месяца надо сделать перерыв, сказать всем, чтобы тебя не трогали.

— Каким ребенком растет Кристина? Чем она увлекается? Есть ли в ней творческие амбиции?

— Я боюсь делать какие-то выводы, да еще пока и рано. Она безусловно раскована. Мне повезло с ребенком, с ней комфортно путешествовать. Кристина очень умная, осознанная, у нее на многие вещи взгляд взрослого человека. Нам даже тут сказали, если бы вы решились отдать ребенка в школу, мы бы не удивились. Хотя ей 4,5 года.

Если говорить об увлечениях: я стараюсь смотреть на то, что ей нравится, чтобы все было комфортно, без какого-то давления. Пусть выбирает то, что хочется. Вижу, когда даешь ребенку выбор, свободу, он чувствует себя расслабленно, все дается легче.

close 100% Катя Кабак с дочкой katekabak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

А еще важно развивать в ребенке ответственность за самого себя. С двух лет можно начать говорить: ты должен понимать, холодно тебе или нет, это твоя ответственность, если вдруг заболеешь. Конечно, как мама, я понимаю, что, если ребенок сумасбродно скинул шапку в минус 20, это неправильно, но родитель должен его к этому подвести. Очень много людей вырастает и к 30 годам не могут нести за себя ответственность и понять: хорошо им или плохо, нравится им что-то или нет.

— Если говорить о детях и ранних съемках в кино, как человек, работающий в кино с 14 лет, что бы ты посоветовала начинающим актерам или, может, родителям начинающих актеров? Как не сломать ребенка?

— Самый важный совет — ценить себя. Неважно, ты начинающий артист и это твой первый проект или 21-й. Надо уметь постоять за себя, не прибедняться и не размениваться по мелочам.

Осознание своей ценности я приобрела только со временем, набив много шишек. Я вот не смогла в начале карьеры понять, что я важна на площадке. Казалось, что я не могу пожаловаться на усталость, потому что только начинаю.

Если ребенок снимается в кино, важно понимать, что у него есть определенные условия. Если он говорит, что устал, значит, надо сообщать это продюсерам.

Когда я начинала, у меня и ставка была ниже, хотя детям всегда платят чуть больше, и условия работы у них получше, чем у обычных артистов. У меня же было ощущение: «Боже, мне так повезло, я готова пахать сутками!» Продюсеры поняли это и ездили на мне.

— Общаешься ли ты с кем-то из актеров «Клуба», с которого ты стартовала? Как относишься к некоторым звездам сериала, которые в итоге не стали развивать актерскую карьеру? Например, Настя Задорожная давно перестала сниматься в кино.

— Мы периодически пересекаемся со многими ребятами, кто остался в профессии. Это касается не только артистов, но и тех, кто был за кадром. Безумно ценно, ведь понимаешь, что спустя столько лет проект свел потрясающих людей вместе.

Мы с Настей Задорожной долгое время дружили, вместе проводили вечера, но какое-то время назад разошлись интересы, да и территориально мы теперь живем не рядом. А так — собирались компанией: я, Настя, продюсер «Клуба» Петро Шекшеев.

Недавно общалась с Петей Федоровым. Он снимал в прошлом году новый проект. Петя еще с тех времен мне всегда был симпатичен как человек. Даже на пике славы, когда он играл главного секс-символа «нулевых», Петя всегда был человечным, хорошо относился ко мне.

Не из сериала «Клуб» — пыталась узнать, что сейчас с Димой Мартыновым. Он играл со мной в «Мачехе». Мне казалось, что у него такое шикарное будущее в кино, но почему-то потом Дима перестал сниматься. Я его нашла во «ВКонтакте», написала, он не сразу ответил. Дима записывает какие-то очень странные песни, каверы. Тревожно на душе за него. Хотела с ним встретиться, но он не согласился.

Общаюсь с Нилом Кропаловым. Он просто не изменился со времен «Мачехи». Всегда позитивный, в хорошем настроении. Каждый раз, когда пересекаемся, встречает меня улыбкой.