«Имитация оргазма – огромный стресс»: интервью с сексологом о женском либидо

Эстер Вавилонская, к.м.н., клинический психолог Института репродуктивной медицины Remedi рассказала «Газете.Ru» о том, как повлиять на сексуальное желание.

– От чего изначально зависит либидо женщины?

– Женское либидо – это очень тонко устроенная система. Безусловно, сексуальное желание связано с гормональным фоном, работой внутренних органов, менструальным циклом, а также приемом определенных препаратов.

Например, прием бета-блокаторов, антигистаминных, а также некоторых видов оральных контрацептивов понижает половое влечение. Но важную роль играет и психологический компонент женской сексуальности.

Часто бывает, что женщина абсолютно здорова, ее гормоны в балансе, но она практически не испытывает сексуального желания. В таком случае нужна работа с опытным психологом, сексологом, чтобы понять, что происходит с пациенткой, почему она сознательно или бессознательно блокирует свою жизненную энергию. Ведь кто бы что ни говорил, либидо неразрывно связано с желанием жить в целом.

– Как либидо меняется с годами?

– Некоторый спад с возрастом происходит естественным образом, ведь во время менопаузы снижается уровень «женского» гормона эстрогена. Соответственно, снижается общая энергичность и драйв, все ткани, в том числе слизистая влагалища, становятся сухими. Могут возникать болезненные ощущения во время полового акта.

В то же время, это все условности. Если женщина физически активна, много двигается, занимается спортом, если у нее сохраняется живой интерес к жизни в целом, то возраст либидо не помеха.

И наоборот, даже у совсем молодой девушки, которая постоянно живет в стрессе и угасает эмоционально, сексуальное желание может пропасть.

– Есть ли средние показатели того, как часто женщина должна хотеть секса?

– В современной науке есть такое понятие, как либидо-оргастический индекс – это коэффициент уровня сексуального желания для конкретного человека, определить который можно, пройдя определенные тесты.

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В то же время, я считаю, что никакой нормы тут не существует. Уровень либидо неразрывно связан с психотипом женщины, ее образом жизни, внутренним ритмом. Сейчас многие осознанно берут на себя аскезу и отказываются от секса, пока не построят по-настоящему глубокие, серьезные отношения с одним партнером. В этом случае нерастраченная сексуальная энергия направляется в самореализацию, например, творчество.

В то же время, если отказ от секса — не обдуманное решение, если либидо просто взяло и пропало, это не норма. И, кстати, один из признаков депрессии.

– Чем отсутствие секса грозит женщине?

– Вопреки распространенному мифу, отсутствие секса не влияет на репродуктивное здоровье женщины и ее внешнюю привлекательность.

Гормоны вырабатываются за счет гипоталамуса, гипофиза, яичников и щитовидной железы, и секс никак не вмешивается в эти процессы. Иногда без регулярной половой жизни у женщин может нарушаться тонус стенок влагалища, уменьшается выработка естественной смазки. Но эту проблему можно решить упражнениями Кегеля, специальными вагинальными тренажерами.

Но вот на психическое состояние отсутствие секса влияет.

Может развиваться фрустрация и депрессия, проблемы с компульсивным перееданием: пытаясь компенсировать недостаток серотонина, женщина обращается к самому доступному способу — еде.

– Какие еще физические и психологические факторы влияют на либидо?

– Как я уже сказала, либидо меняется с течением цикла: уменьшается перед менструацией и повышается во время овуляции. Кормление грудью тоже естественным образом снижает сексуальное желание: вырабатывается гормон пролактин, который выступает как антагонист половых гормонов. Не хотеть секса после родов – нормально. Важно находиться в гармонии со своими биологическими ритмами.

Другие физические факторы, понижающие либидо, – это обострение хронических заболеваний, постоянный стресс, гинекологические заболевания, недостаток определенных микроэлементов. Женщине важно посмотреть на себя как на цельную систему и не просто купить мультивитамины в аптеке, а обратиться к грамотным врачам, пройти чекап.

Психологические факторы бывают даже важнее. Например, пуританское воспитание или воспитание в конфликтной семье, заложенные строгие гендерные программы, скажем, что «секс» и «замуж» – это синонимы.

Негативно влияет отсутствие психосексуальной подготовленности и травматичные опыты в анамнезе. Простой пример: приходя в женскую консультацию, многие женщины стесняются ответить на вопрос о начале менструаций, не то что о начале половой жизни! Глобально за снижением либидо почти всегда стоят страх и запреты. Именно поэтому так важно проработать их с психологом.

– Как можно повысить либидо? И вообще, нужно ли это делать, если, скажем, женщину все устраивает, а мужа – нет?

– Сексуальные отношения – важная часть здоровых отношений в принципе. Поэтому необходимо не закрываться в себе, разговаривать, гармонизировать эту сферу брака.

Повторюсь, определенной нормы нет, но если один из партнеров страдает, страдает вся система в целом. Это серьезный кейс для семейной и индивидуальной психотерапии. Полезно выделять день в неделю на свидание друг с другом и говорить искренне, без упреков, с добротой и уважением.

Уважение – это больше, чем любовь. Только так можно достучаться друг до друга.

Искусственно повысить либидо нельзя и не нужно, но можно устранить факторы, блокирующие его. Самое важное – быть внимательной к самой себе. Не нужно изображать желание, чтобы кого-то порадовать, и уж точно не стоит имитировать оргазм. Секс с имитацией оргазма – огромный стресс для психики.

Я советую вести дневник своего цикла и либидо, записывать, в зависимости от чего оно меняется. Украшайте свою жизнь, устраивайте свидания с самой собой.

Человек – это цельная система, и если «поломалась» одна деталь, проблемы будут во всем механизме. Если женщина чувствует себя желанной, ее либидо естественным образом приходит в норму. А это зависит не столько от партнера, сколько от внутренней работы, в том числе – с помощью психолога.