«Девочки договорились, что придут на последний звонок в форме из секс-шопа»

Ирина, 42 года, про скандал из-за мальчиков

Я училась в гуманитарном классе, где ребят было шесть, а девочек – аж 18. Причем одноклассников мы своих не жаловали и постоянно шутили, что женщина-филолог не филолог, а мужчина-филогог не мужчина.

Приближался последний звонок, для его организации нам даже выделили хореографа. Шесть пар должны были открывать праздник, вальсировать, а остальные – стоять и хлопать. Какой начался ажиотаж! Наши непопулярные стеснительные мальчики моментально превратились в звезд!

Их наперебой заваливали предложениями «встать в пару», а несколько лучших подруг переругались из-за Феди Колесникова, который, как оказалось, занимался танцами много лет и очень хорошо вальсировал.

Самое смешное, что мальчики от такого внимания расцвели, приосанились, и после последнего звонка у нас сложилось целых три не вальсовых, а вполне настоящих пары. Тот самый Федя и подруга, с которой я из-за него поругалась, позже даже поженились и, насколько я знаю, до сих пор вместе.

Олеся, 41 год, про красные глаза

Наш с подругой Олей школьный девиз должен был звучать как «слабоумие и отвага». Чего мы только не вытворяли в школьные годы – и стояли зимой на балконе босиком, чтобы заболеть перед контрольной (заболели сразу после), и жгли дневники, и крали школьный журнал…

Накануне последнего звонка мы сентиментально решили, что наверняка будем плакать, тушь потечет и фото будут некрасивыми.

Водостойкой туши в девяностые в нашем маленьком городке не было, поэтому мы стащили у мамы Оли краску для ресниц и решили, что сами отлично справимся.

Не буду вдаваться в детали, но на выпускной мы пришли с красными опухшими глазами, поскольку что-то напутали и получили ужасный аллергический отек. Все очень сочувствовали, как же сильно мы переживаем!

Максим, 25 лет, про «песню про наркозависимых»

Накануне выпускного мы традиционно готовили концерт: с прощаниями, поздравлениями, благодарностями. И одним из номеров была переделка песни группы «Звери», «Районы-кварталы». Песня про «ухожу красиво» отлично ложилась на тему ухода из школы. Мы добавили что-то от себя: имена друзей, учителей, какие-то узнаваемые моменты. Придумали классный танцевальный номер.

И вот за день до последнего звонка к нам приходит директор – посмотреть репетицию. И устраивает грандиозный скандал, потому что оригинал, якобы, песня про наркомана. Развеселые зрачки – последствия употребления психоактивных веществ, очки – способ их скрыть, а ухожу красиво – вообще намек на прощание с жизнью.

Мы чуть ли не со слезами умоляли не снимать номер, но он был непреклонен. В итоге просто пели «Куда уходит детство». Очень странно, что в строчках «уйдет неслышно, когда весь город спит» он не увидел, например, пропаганды побега из дома.

Олег, 30 лет, про школьную форму из секс-шопа

У нас в классе была девочка по имени Аня с совершенно чудовищной скандальной мамой. Та читала переписку дочери, вечно лезла в ее жизнь, постоянно ходила домой к родителям других девочек, которые, видите ли, на дочь плохо влияют. Аня, к счастью, была хорошей девчонкой, несмотря на маму, с ней все дружили.

Накануне последнего звонка все, как обычно, лихорадочно искали школьную форму, и одна из девочек в разговоре с Аней пошутила, что можно купить форму в секс-шопе, там есть среди костюмов для ролевых игр.

Мамашу перемкнуло, и она решила, что это акция: девочки договорились, что придут в форме из секс-шопа! Она бросилась строчить заявления классной, директору, обзванивать мам и грозить скандалом.

В итоге ужасная женщина стояла у входа в зал, где проходил концерт, и требовала каждую из девочек отчитаться, где она взяла форму. А бедная Аня вообще пришла в глухой рубашке и синих брюках, лишь бы не связываться с мамой.