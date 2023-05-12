«Мы испытываем стыд, когда ставим себя ниже других»

Любые чувства, которые испытывает человек, нужны и важны, даже зависть, ревность, вина и стыд. Но порой они могут стать препятствием на пути к достижению цели и успеха. В каких ситуациях возникают эти чувства, как понять, когда они к месту, а когда появляются безосновательно, рассказывает психотерапевт Ирина Гиберманн в одной из глав своей новой книги «Живу как хочу», вышедшей в издательстве «МИФ». С разрешения издательства «Газета.Ru» публикует отрывок о том, откуда берутся стыд и вина, и как с ними обходиться.

Стыд и вина — два взаимосвязанных чувства, которые часто сложно отделить друг от друга, и тем не менее они совершенно разные и имеют разную природу. Обе эти эмоции мы испытываем, когда ставим себя ниже других или соглашаемся с тем, что кто-то ставит себя выше рядом с нами.

Таким образом мы отдаем власть другому, позволяя решать, можно ли нам испытывать то, что мы испытываем.

Стыд, навешенный на нас социумом, проявляется в чувстве вины, когда внутренние родители обвиняют, угрожают, санкционируют, наказывают, а внутренний ребенок беспомощно ищет защиты. Если мы чувствовали себя неуместными и наша спонтанность и импульсивность пресекались, то и сейчас нам сложно следовать своим импульсам, рефлексам, желаниям, свободно говорить о своих потребностях в работе, отношениях, сексе, быту, в том, как мы ставим границы.

Стыд появляется, когда наши эмоции кажутся нам неуместными. Так, за сарказмом и цинизмом скрываются хрупкость и тонкокожесть. Стыд мы испытываем, когда ставим себя ниже других.

Прочтите еще раз. Стыд — это следствие активного действия, которое производите вы сами.

Не вас унижают, а вы ставите себя ниже. Смотрите на других с позиции снизу вверх. В роли ребенка мы чувствуем себя неловкими, неуклюжими, навязчивыми, глупыми, потому что в детстве взрослые пресекали, высмеивали наши эмоции, позорили нас за них.

Вам 24, 37 или 44, а вы чувствуете себя на 7, и пока психика ничего другого для себя не открыла и не попробовала, вам суждено быть рабом своих бессознательных установок.

Блокада говорить на иностранных языках из-за акцента — это стыд за свое происхождение, отсутствие желания быть принятым, признанным, «своим» и бессознательное реинсценирование старого чувства изгоя: если вы были самым маленьким, худым, бедным, слабым, с кривыми зубами, шепелявящим, из многодетной семьи, из маргинального района, другой национальности, с пьющими родителями, самым умным, сильным, порядочным. Примеров масса. Если человек был изгоем в собственной семье, это ведет к переносу такого паттерна поведения сквозь всю жизнь, вплоть до реакций в настоящем.

Придумаете новые реакции — изменятся проекции, которые выбирает ваша психика.

И не родители во всем виноваты, а вы не выучили ничего нового и действуете как ребенок. Именно поэтому вам сложно следовать своим импульсам, рефлексам, желаниям и свободно, без стыда говорить о своих потребностях: просить повышения зарплаты, ставить границы в токсичных отношениях, осуществлять фантазии в сексе, распределять обязанности в быту.

Парадокс заключается в том, что игнор самого себя стоит очень дорого. И платите вы всегда со своего счета — силами, временем, энергией.

Чувство вины возникает по четырем причинам.

1. Из-за роли, которую мы вынуждены играть (сотрудник, мать, отец, дочь, сын, внук, бизнес-партнер, лидер, начальник, подруга, любовник), но не находим у себя компетенций ее исполнять так, как это ожидают от нас другие или как это диктуется обществом. Социальный корсет слишком сильно стягивает, нет возможности свободно дышать и быть собой. Я всегда говорю, что чувство вины — спасательный жилет из бетона: он вроде бы должен спасать, но топит и тянет вниз.

2. В силу неадекватной оценки своих ролей и ожиданий от самого себя. Часто у нас есть идеализированная картинка себя, какими мы должны быть. Она диктуется или конкуренцией с родителями — «я буду лучше, чем вы!» — и необъективной оценкой себя со своими слабыми и сильными сторонами, или страхом потерять контакт со значимыми другими: «Я буду любой ценой стремиться к тому, чтобы угодить тебе, сократить угрозу потери наших отношений и делать все за свой счет. Даже если я всегда буду в минусе, главное — я удержу тебя!»

3. Из-за диффузной идентичности: когда нам неизвестно, кто мы и какие у нас ценности. В этом случае мы пытаемся слиться с идентичностью других людей, чтобы стать одним из них.

В этом случае нами управляет бессознательный страх, что другие узнают, какие мы на самом деле, и отвергнут нас.

4. Из-за травмы. Не будем сейчас разделять травму, травмирующий опыт, травматичную ситуацию или посттравматический синдром. Важно лишь понять, что установка, которая вызывает чувство вины, звучит как «все здоровые, и только я один дефектный».

Безусловно, есть ситуации, когда мы испытываем адекватное чувство вины, если, например, не сдержали обещание. Это сигнал для нас реалистично оценивать свои возможности, не прогибаться и не давать себя прогибать в угоду другим. Чувство вины сигнализирует, что где-то мы забыли за себя постоять, упустив момент, когда нужно было проинформировать об изменении условий. Важно помнить, что взрослые не спрашивают разрешения, — взрослые информируют.