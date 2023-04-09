ДТП, травмы, смерть: как обучить детей правилам дорожного движения для безопасности на дороге

Безопасное поведение на улице способно сохранить жизнь ребенку даже в сложных ситуациях, именно поэтому детям необходимо рассказывать про правила дорожного движения. О том, с какого возраста начинать обучение и как это лучше делать, «Газете.Ru» рассказали педагоги, психологи и юрист.

Обучение правилам дорожного движения – это задача родителей

Как сообщает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, согласно данным статистики, в дорожно-транспортных происшествиях чаще всего страдают дети, которые переходят дорогу в неположенном месте (даже если поблизости находился подземный пешеходный переход), дальше уже идут ДТП с участием велосипедов и мопедов.

«В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ, родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей и обязаны заботиться об их здоровье. Таким образом, обучение и контроль за соблюдением ПДД тоже входит в зону ответственности родителей. Ни школа, ни какие-то другие организации за это ответственности не несут, если происшествие случилось не на их территории», – предупреждает юрист.

Петр Гусятников отмечает, что при неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей в соответствии со ст. 5.3 КоАП РФ родителей могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на 100-500 рублей.

«Надо заметить, что это является самостоятельным правонарушением, а не наказанием за совершение ребенком какого-то поступка. То есть если, например, несовершеннолетний на мопеде повредил чей-то автомобиль, родителей могут дополнительно оштрафовать на 100-500 рублей. Определять, есть ли основания для наложения штрафа на родителей, будет комиссия по делам несовершеннолетних в каждом конкретном случае индивидуально. Здесь нет общих критериев», — объясняет Гусятников.

Юрист уточняет, что иной ответственности для родителей, которые не учат своих детей ПДД и не следят за их соблюдением, не предусмотрено.

С какого возраста и с чего начинать обучение правилам дорожного движения

Обучение правилам дорожного движения важно начинать с самого рождения ребенка, считает директор Института изучения семьи, детства и воспитания, член Общественной палаты РФ Наталья Агре. Самое главное, с чего нужно начать, – это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:

«Детское автокресло – важный элемент, который зарождает в ребенке привычку придерживаться определенных правил. Ребенок растет и в полтора года осознает, что садиться в машине на свое детское кресло и пристегиваться – обязательно. Если же начинать приучать ребенка к автокреслу, например, с полутора лет, это может стать большим стрессом для него. Обратите внимание на выбор автокресла. Оно должно соответствовать его возрасту, росту и весу, чтобы было комфортно. Ребенок перерастет детское кресло, а привычка пристегиваться в машине останется».

Как только ребенок сможет самостоятельно передвигаться вместе со взрослыми и активно познавать окружающий мир (обычно с трех лет), эксперт рекомендует рассказывать ему обо всех элементах дорожной безопасности, которые можно увидеть вокруг:

«Старайтесь не перегружать ребенка информацией, сегодня – расскажите про «пешеходную зебру», перед которой нужно остановиться и посмотреть, нет ли машин слева и справа, а завтра, остановившись на прогулке перед пешеходным переходом, спросите у ребенка «Что мы сейчас будем делать?» Такое познание правил дорожного движения создаст для ребенка определенные ритуалы безопасности, которые останутся с ним на всю жизнь и будут оберегать его от аварийных ситуаций, формируя культуру поведения на дороге».

Сотрудник Института изучения семьи подчеркивает, что родители сами должны соблюдать правила дорожного движения – тогда ребенок быстрее поймет, что такое безопасное поведение на улице.

В возрасте шести-семи лет многие дети начинают ходить в школу или на секции дополнительного образования. Если родители хотят дать им возможность самостоятельно добираться до места обучения, то Наталья Агре обращает внимание на важность предварительной подготовки:

«Сначала можно вместе с ребенком пройти маршрут от дома до школы или секции, проговорив все места, где ребенка могут ждать какие-либо опасности. Причем не только их проговорить, но и обсудить, услышать его рассуждение, чтобы через какое-то время вы понимали, что дали ребенку не только знание правил, но и навык принятия решения в той или иной ситуации».

Обучение детей дошкольного возраста

Безопасность ребенка на дороге напрямую зависит о того, насколько хорошо он знает правила дорожного движения и умеет применять их на практике, сообщает психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук:

«Начинать обучение следует с элементарных вещей, постепенно углубляя эти знания. Например, с малышами трех-четырех лет по дороге в детский сад и обратно нужно проговаривать, что:

1. Переходить дорогу можно только на зеленый сигнал светофора, а красный свет запрещает движение;

2. При отсутствии светофора дорогу можно переходить только в специальном месте по пешеходному переходу, убедившись, что движение безопасно».

У детей дошкольного возраста в силу особенностей памяти информация может не усваиваться как следует. Поэтому знания детей о правилах поведения на улицах города важно подкреплять практикой.

Юлия Токарчук советует после нескольких бесед проверить, насколько ребенок усвоил эти правила. Например, остановившись на красный сигнал светофора, спросить у него: «Почему мы стоим?»

По словам психолога, по мере взросления важно вводить новые правила:

«Если маленьких детей родители постоянно держат за руку при движении по улице, то с детьми четырех-пяти лет, которые в основном передвигаются рядом с родителем или на самокате, необходимо вводить новые правила безопасности:

1. Нельзя перебегать через дорогу.

2. Нельзя выбегать на проезжую часть с тротуара.

3. Нельзя стоять рядом с проезжей частью.

4. Нужно заранее останавливаться перед проезжей частью и ждать взрослого».

В вопросе обучения детей правилам поведения на улице важно уделить внимание движению транспорта и пешеходов.

По словам научного сотрудника Токарчук, детям пяти-шести лет необходимо рассказать правилах дорожного движения, чтобы они поняли, что такое безопасное поведение на улице.

«Ребенок обязательно должен знать, что:

1. Кататься на велосипеде, самокате можно по специально выделенным полосам на дороге. При движении по таким полосам нужно быть внимательнее, потому что некоторые участники движения могут передвигаться с опасной скоростью.

2. Автобус/троллейбус нужно обходить сзади, а трамвай спереди. Но лучше всего дождаться, пока транспорт отъедет, и после этого перейти дорогу.

3. В общественном транспорте нужно держаться за поручень. А при возможности занять сидячее место», — говорит Токарчу.

Навыки безопасного поведения детей школьного возраста

Юлия Токарчук объясняет, что детей школьного возраста нужно учить быть максимально внимательными на дороге:

«Это означает, что нельзя переходить проезжую часть в наушниках или глядя в телефон, так как можно не заметить машину, которая появляется неожиданно или не успевает остановиться. Разумеется, что усвоение правил дорожного движения ребенком зависит и от того, насколько сами родители их соблюдают и какой пример подают они. То есть, если родители говорят ребенку, что дорогу можно переходить только по пешеходному переходу, а сами на его глазах переходят там, где им удобно, можно не рассчитывать, что ребенок неукоснительно будет соблюдать правила».

Что касается управления детьми транспортными средствами, такими как велосипеды, самокаты и другие средства индивидуальной мобильности, то Наталья Агре настоятельно рекомендует начать с изучения правил дорожного движения и культуры поведения:

«Ребенок должен знать про выбор средств пассивной безопасности: шлема, налокотников и наколенников, световозвращателей. Обязательно ознакомьтесь сами и расскажите ребенку о разделе в Правилах дорожного движения РФ, в котором рассказывается о правилах передвижения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности (глава 24)».

Особенности обучения детей с ограниченными возможностями

При обучении правилам дорожного движения детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать как индивидуальные особенности каждого конкретного ребенка, так и общие дополнительные правила, сообщает научный работник Юлия Токарчук и приводит в пример основные правила:

1. Детей с нарушениями зрения необходимо учить пользоваться тактильно-слуховым способом восприятия для ориентации в пространстве, а также надевать очки, выходя из дома.

2. Детей с нарушениями слуха необходимо учить чаще смотреть по сторонам, опираться на вибрационные ощущения, и, при возможности, использовать звукоусиливающую аппаратуру.

3. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует выбирать маршруты без подземных/надземных переходов.

4. Для детей с расстройством аутистического спектра (РАС) важно следовать по знакомому безопасному маршруту.

«Для обучения основам безопасности детей с ОВЗ на дороге можно обратиться за консультацией к специалистам Федеральных ресурсных Центров и Центров Психолого-медико-социальной помощи», – добавляет специалист Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ.

Какие методы обучения правилам дорожного движения эффективнее

Старший преподаватель кафедры правового регулирования университета «Синергия» Светлана Кубиевич считает, что в современных условиях учебники не всегда помогают:

«Дети привыкли к интерактивным формам обучения. Это гораздо нагляднее. Ребенок увлекается яркой картинкой, активным действием. А если при этом в игре присутствуют его любимые герои, то ребенок быстрее запоминает информацию. Поэтому сегодня при изучении ПДД дошкольниками и школьниками используются лэпбуки, интерактивные приложения, дидактические игры. Возможны также варианты обучения с использованием комиксов и компьютерных игр».

Светлана Анзорова, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики вышеупомянутого учебного заведения придерживается мнения, что обучение правилам дорожного движения должно проходить в том числе с педагогами:

«Для знакомства с правилами дорожного движения педагог может обсуждать с детьми те или иные ситуации, проводить экскурсии, читать художественные тексты на заданную тему, устраивать просмотр видеороликов о правилах дорожного движения, включать в процесс настольные дидактические игры и разгадывание ребусов. При формировании знаний о правилах дорожного движения педагог обязательно учитывает возраст ребенка, его личные возможности».

Какие инструменты используются для обучения: игры, мультимедиа, пособия

Наталья Агре сообщает, что образовательный процесс в сфере дорожной безопасности на сегодняшний день идет достаточно активно, большая работа ведется в Лабораториях Безопасности, которые функционируют во всех регионах РФ и базируются в центрах дополнительного образования, в школах, детских садах, в детской общественной организации «Юные инспекторы дорожного движения»:

«Информационные ресурсы с методическими рекомендациями, фильмами и социальными роликами по теме расположены на ресурсах Минпросвещения России и Госавтоинспекции. Просвещение родителей ведется и в Федеральном ресурсном центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Института воспитания. Все зависит от желания родителей быть просвещенными в этом вопросе. Ответственный родитель будет переживать за безопасность собственных детей и обязательно даст ребенку все необходимые знания в этой сфере, а также на личном примере покажет важность соответствующего безопасного поведения на дороге».

Эксперт вместе с коллегами из Института воспитания советует обратить внимание на следующие полезные материалы:

1. Иллюстрированные памятки от Института воспитания;

2. Мультфильмы об основах безопасного поведения на дорогах и в транспортных средствах;

3. Мультфильмы про «дорожные ловушки»;

4. Рабочие тетради, разработанные Юными инспекторами движения для детей:

7—8 лет;

9—10 лет;

11—14 лет.

5. Раскраска «Правила дорожного движения»;

6. Настольная игра «Велоактивити».