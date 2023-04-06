Как навсегда перестать мыть голову обычным шампунем — отвечают эксперты

Существуют альтернативные способы сделать волосы чистыми — это не обязательно жидкий шампунь. Как пользоваться сухим, твердым и другими видами шампуней, «Газете.Ru» рассказали эксперты.

Что такое твердый шампунь

Екатерина Павлова, врач-дерматовенеролог Клиники МЕДСИ на Станционной (Мытищи), рассказывает, что твердый шампунь по механизму действия является аналогом жидкого шампуня.

«Твердый шампунь также наносится на влажные волосы, распределяется по волосам легкими массажными движениями и полностью смывается водой», — отмечает врач.

Екатерина Павлова объясняет, что у твердых шампуней в отличие от жидких другой состав. Такой косметический продукт содержит более мягкие ПАВы — те самые вещества, которые вымывают из волос и кожи головы все загрязнения. Кроме того, все твердые шампуни не содержат сульфатов и консервантов.

«Из-за отсутствия жидкости в шампуне нет питательной среды для развития бактерий, поэтому у производителей не возникает необходимости добавлять в состав консерванты», — рассказывает медик.

Дерматолог отмечает, что твердые шампуни подходят для любого типа волос, однако Павлова рекомендует использовать этот косметический продукт людям с сухими, тонкими, ослабленными волосами.

«В твердых шампунях менее агрессивный состав, поэтому они подходят людям с волосами, требующими деликатного очищения», — резюмирует Павлова.

close 100% 1 Сухой шампунь без запаха, Dove

2 Сухой шампунь с цветочным ароматом, Dove

3 Сухой шампунь, Love Beauty&Planet

4 Сухой шампунь, 7days

5 Сухой шампунь очищающий, TRESemme Пресс-службы брендов

Что такое сухой шампунь и мусс-шампунь

Врач-дерматовенеролог Екатерина Павлова объясняет, что сухой шампунь — это средство, которое применяется без использования воды за счет удаления загрязнений с помощью абсорбентов.

«Основными компонентами сухого шампуня являются такие абсорбенты, как тальк, мука, крахмал, глина, либо синтетические компоненты — полисахариды, циклодекстрины», — добавляет эксперт.

По словам Павловой, в настоящее время сухой шампунь производится в двух формах: в виде порошка и в виде спрея. Состав у этих продуктов может быть разным.

«В зависимости от типа волос и кожи головы могут быть добавлены, например, компоненты, убирающие воспаление, — салициловая кислота и триклозан. Либо в составе будут наблюдаться аминокислоты и силиконовые микросферы, которые делают волосы гладкими. Иногда в сухие шампуни добавляют пигменты — коричневый для темных волос, фиолетовый — для нейтрализации желтого оттенка светлых волос. Для придания аромата могут быть использованы натуральные специи и эфирные масла, не стимулирующие выработку кожного сала», — рассказывает врач.

Лейла Свеженцева, арт-директор салона красоты «ЛС–Студия» и партнер L'Oreal Professionnel Paris, рассказывает, как пользоваться сухим шампунем.

«Встряхните флакон, распылите средство из баллончика на расстоянии 20-30 см от головы на корни сухих волос. Помассируйте корни волос, чтобы лучше распределить продукт, и удалите остатки расческой», — объясняет она.

Валентина Глушкова, эксперт в области ухода за волосами и основатель бренда 19Lab Professional, приводит пример еще одного продукта, который заменит обычный шампунь.

«Мусс-шампунь, или крем-шампунь, — особенность этого продукта в том, что он позволяет бережно удалить загрязнения, не повреждая при этом структуру волос. Что важно, он не сушит волосы и подходит для ежедневного применения», — делится эксперт.

Бальзамы и кондиционеры

Валентина Глушкова приводит в пример еще один способ мытья головы без шампуня — ко-вошинг (от англ. co — conditioner (кондиционер) и washing (мытье). — Прим. «Газета.Ru»).

«Это не средство, а способ отказаться от жидкого шампуня. Он подразумевает использование только бальзамов и кондиционеров», — рассказывает Глушкова.

Эксперт отмечает, что ко-вошинг подходит не всем: например, обладателям жирной кожи головы стоит продолжить использовать обычный шампунь. Глушкова говорит, что часто такой метод мытья применяют люди с кудрявыми волосами, а также те, у кого сухие и поврежденные волосы, окрашенные или мелированные.

«Без жидкого шампуня в современных реалиях можно обойтись, но нужно делать это аккуратно и с акцентом на свою проблематику и кожу головы, после консультации с врачом-дерматологом», — резюмирует эксперт.

close 100% 1 Сухой шампунь Morning After, L Oreal Professionnel

2 Твердый шампунь-кондиционер «Лаванда», Siberina

3 Твердый шампунь против перхоти для всех типов волос, Botavikos

4 Твердый шампунь-кондиционер 2В1, Duann

5 Мицеллярный бальзам для волос (Моринга & Кокос), Ecolatier Пресс-службы брендов

Противопоказания

Врач Екатерина Павлова предупреждает об опасности частого использования сухих шампуней. Она не рекомендует применять этот косметический продукт при наличии воспалений кожи волосистой части головы, псориазе, себорейном дерматите.

«Очень внимательно нужно следить за составом сухого шампуня людям, имеющим абсолютную непереносимость глютена, так как в шампуне не должно быть даже следов зерновых. Вместо них -— рисовый крахмал. Ну и, конечно, никто не может исключить индивидуальные реакции на отдельные компоненты продукта», — рассказывает медик.

Павлова говорит, что сухой шампунь можно применять не чаще одного раза в неделю. При первой же возможности медик рекомендует смывать его, так как частицы шампуня, загрязненные кожным салом, остаются на голове и препятствуют нормальной работе сальных и потовых желез.

«В случае, если вы регулярно пользуетесь сухим шампунем, добавьте в свой уход средства для интенсивного очищения кожи головы, например пилинги», — объясняет дерматолог.

Екатерина Павлова отмечает, что сухой шампунь и мусс-шампунь могут использоваться как SOS-средство, однако они не подходят для постоянного применения и уж точно не смогут послужить заменой обычного шампуня.

А вот твердый шампунь, если он правильно подобран, по мнению врача, может послужить прекрасной альтернативой традиционным средствам.