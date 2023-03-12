Тест: как хорошо вы помните российские сериалы 2000-х
Вспоминаем кино, которое помогало на час в день отвлечься от всех проблем и забот
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«Русское видео»/Телеканал «СТС»
Если в начале 1990-х на российском телевидении преимущественно крутили зарубежные мыльные оперы, то ближе к 2000-м и позже на экранах стали появляться отечественные кинопродукты, которые почти сразу стали пользоваться всенародной любовью. В новом тесте на «Газете.Ru» предлагаем вспомнить популярные сериалы 20-летней давности и проверить, как хорошо вы помните сюжетные линии и героев.