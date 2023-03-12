Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Колонки родителей Звездные семьи Красота и здоровье Развлечения Из жизни Психология Образование
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети

Тест: как хорошо вы помните российские сериалы 2000-х

Вспоминаем кино, которое помогало на час в день отвлечься от всех проблем и забот

close
100%
«Русское видео»/Телеканал «СТС»
Если в начале 1990-х на российском телевидении преимущественно крутили зарубежные мыльные оперы, то ближе к 2000-м и позже на экранах стали появляться отечественные кинопродукты, которые почти сразу стали пользоваться всенародной любовью. В новом тесте на «Газете.Ru» предлагаем вспомнить популярные сериалы 20-летней давности и проверить, как хорошо вы помните сюжетные линии и героев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть