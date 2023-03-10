Уколы, гормоны, лазер: какими способами можно вылечить алопецию

Алопеция — это повышенное и прогрессирующее выпадение волос, приводящее к частичному или полному облысению головы. В материале «Газеты.Ru» врачи и эксперты рассказывают об этой болезни и объясняют, можно ли ее вылечить.

Норма выпадения волос

Анна Лысова, руководитель направления обучения Green Mama объясняет, что для того, чтобы разобраться, почему выпадают волосы, необходимо иметь хотя бы поверхностное представление о них.

«Волос — это придаток кожного покрова, состоящий из омертвевших клеток кератина. Видимая часть волоса — стержень, невидимая — луковица (живая структура). Основанием является волосяной фолликул, в котором происходит зарождение и деление клеток луковицы. Питание луковице несут кровеносные сосуды через волосяной сосочек. Питательные вещества, поступающие с кровью, обеспечивают образование и деление клеток луковицы, а также активный рост волоса», — рассказывает эксперт.

Анна Лысова добавляет, что волосяную луковицу формируют непрерывно делящиеся живые клетки — кератиноциты. Клетки делятся, поднимаются вверх, ороговевают и на выходе становятся корнеоцитами (мертвыми белковыми клетками), которые составляют стержень.

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«Количество фолликулов у каждого человека индивидуально, в среднем 100-250 тысяч. Искусственно увеличить количество фолликул невозможно. Один фолликул в течение жизни продуцирует около 25-27 волосяных луковиц», — отмечает Анна Лысова.

Эксперт рассказывает, что допустимым считается ежедневное выпадение 50-150 волос. Происходит это потому, что волосы постоянно обновляются и на месте выпавших в норме начинают расти новые.

По словам Лысовой, такая плавная смена волос не ощущается, поскольку их жизненный цикл протекает не синхронно, то есть все волосы находятся в разных фазах жизненного цикла.

Что такое алопеция

Елена Вешнякова, врач превентивной медицины, наставник сервиса Health Buddy, рассказывает, что алопеция — это полное или частичное выпадение или значительное повреждение волос, чаще на голове, но может быть и на других частях тела.

Вешнякова объясняет причины появления алопеции: длительный стресс, нарушение гормонального статуса, функции щитовидной железы, циркуляции крови на определенных участках, сосудистые нарушения, травмы.

«Выпадение волос также может быть следствием аутоиммунных процессов, дисбалансов микроэлементов — дефицита железа, меди, кремния, селена, цинка, недостатка аминокислот, а также генетической предрасположенности», — поясняет Елена Вешнякова.

Врач превентивной медицины рассказывает, что существует два типа алопеции: рубцовая и нерубцовая. Если при алопеции образуется рубец с полной или частичной атрофией волосяных фолликулов, то возобновить рост волос и вылечить такую алопецию представляется маловероятным.

Елена Вешнякова объясняет, что к рубцовой алопеции могут привести: наследственная предрасположенность, физические повреждения — механические, лучевые, термические, инфекции (грибковые, бактериальные, протозойные, вирусные); новообразования (опухоли), системные заболевания (красная волчанка, склеродермия, саркоидоз).

«Во всех остальных случаях, то есть при нерубцовой алопеции, возможно возобновление роста волос, но полное выздоровление зависит от причины и возможности прекращения действия триггерных факторов», — поясняет врач превентивной медицины.

Вешнякова добавляет, что лечением алопеции занимаются врачи узкой специализации. В зависимости от причины, следует обращаться к врачу-трихологу, андрологу, гинекологу или эндокринологу. Но на первом этапе стоит проконсультироваться с врачом-терапевтом или превентологом, который назначит дополнительные обследования для определения вероятных причин.

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Алопеция у мужчин и женщин

Александра Ракша, эндокринолог, наставник сервиса Health Buddy, рассказывает, что алопеция чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

«Так называемое облысение по мужскому типу часто обусловлено присутствием андрогенов (мужских половых гормонов) и наследственными причинами», — приводит пример врач.

Александра Ракша говорит, что у женщин тоже может быть андрогенная алопеция, но гораздо реже: после 40 лет при менопаузе.

Врач-эндокринолог рассказывает, что облысение у мужчин начинается на теменной и лобной областях, у женщин — в области пробора.

«Причем у мужчин алопеция может привести к полному облысению, а у женщин чаще наблюдается лишь частичная потеря волос», — резюмирует врач.

Какие косметологические процедуры помогут

Врач превентивной медицины Елена Вешнякова говорит, что действие многих косметологических процедур направлено на улучшение кровоснабжения волосяных фолликулов. В зависимости от причины алопеции врач назначает средства ухода.

«Например, при андрогенной алопеции, связанной с нарушением обмена тестостерона, используются средства с миноксидилом», — рассказывает Вешнякова.

Также, по словам Вешняковой, применяется мезотерапия: в кожу головы вводят специальные лечебные коктейли, что обеспечивает их прямое поступление к волосяному фолликулу. Чаще всего такие составы содержат цинк, селен, витамины группы В, аминокислоты, которые приводят к усилению кровоснабжения в конкретной зоне.

«Помогает микротоковая терапия — воздействие импульсных токов низкой частоты, лазерная терапия — используется низкочастотный пульсирующий световой луч, проникающий под поверхность кожи до фолликулов на 6-8 мм», — объясняет Вешнякова.

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Врач превентивной медицины говорит, что для лечения облысения применяют плазмотерапию (введение собственных тромбоцитов) и плацентарную терапию (гидролизат плаценты человека).

Однако по словам Елены Вешняковой, такие более серьезные методы могут приводить к осложнениям.

В тяжелых случаях алопеции также используют глюкокортикостероидные препараты (гормоны) — в том числе местно делаются уколы в область поражения.

Когда ожидать результатов

Врач-эндокринолог Александра Ракша предупреждает, что бывает непросто добиться полного восстановления волосяного покрова, особенно если причина в генетическом факторе. Однако своевременное обращение к специалисту, выявление причин и использование различных видов терапии, таких как противовоспалительная и физиотерапия, гормональное лечение, а также прием необходимых препаратов — может способствовать успешному лечению алопеции.