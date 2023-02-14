Как влюбленность меняет тело и психику человека: отвечают биолог, врач и психолог

Многие люди в период влюбленности отмечают, что их тело и разум преображаются: у них «отрастают крылья», по ним «бьют гормоны», они «пылают» от смущения или страсти. А что на самом деле происходит в организме человека, когда он влюбляется? Об этом «Газете.Ru» рассказали психолог, эндокринолог, а также доктор биологических наук, специалист по возрастной психологии.

Почему мы испытываем чувства к определенным людям и что происходит с психикой влюбленных?

Ольга Романив, семейный психолог:

– В первую очередь, мы реагируем на запах человека и феромоны. Феромоны являются летучими веществами, не имеющими как такового запаха, но представители одного пола считывают феромоны противоположного. Чем выше уровень феромонов, тем нам кажется человек более привлекательным. Женский феромон носит название копулин, мужской – андростенол.

Но последнее слово не за феромонами. Они лишь помогают нам обратить внимание на человека противоположного пола, а мы ищем с ним что-то общее, что-то «свое» – в том числе, с психологической точки зрения. Поскольку образец отношений мы несем из детства и ориентируемся на образы своих родителей, то для нас подсознательно важно найти некий похожий вариант.

Какими будут эти отношения – во многом зависит от пережитого нами опыта в детском возрасте.

Поэтому мы можем подсознательно выбрать человека, который, как и кто-то из наших родителей, будет отвергать нашу любовь, или, наоборот, того, кто будет доказывать свою.

В зависимости от уровня нашей осознанности и развития мы будем ориентироваться на какие-то сигналы в поведении, черты внешности, которые нам будут казаться знакомыми и что-то напоминать. Здесь немаловажную роль играет отключение критического мышления у влюбленного человека, что не позволяет проанализировать поведение избранника и при необходимости самоустраниться.

После феромонов в работу включаются гормоны. С психологической точки зрения в этот момент влюбленные сталкиваются практически с полным отключением критического мышления.

Они уже не могут воспринимать предмет своей страсти таким, какой он есть на самом деле, приписывают ему несуществующие черты и не замечают очевидных недостатков.

Кроме того, под действием химических процессов происходит блокировка нервных импульсов, что способно привести даже к тому, что человек может на какое-то время немного поглупеть. И потом спустя года три-четыре, когда критическое мышление восстановится, будет сильно удивляться своему выбору и тем безумствам, которые творились в период влюбленности.

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Какие гормоны заставляют нас влюбляться и как их баланс зависит от взаимности чувств?

Анастасия Калмурзина, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге:

– Влюбленность возникает в результате воздействия на наш организм сложной комбинации из гормонов и нейромедиаторов – биологически активных веществ, отвечающих за передачу сигналов между клетками нервной системы.

Первый в их ряду – биогенный амин фенилэтиламин. Это органическое вещество поступает в кровь в самом начале взаимодействия с объектом нашей симпатии – еще до первого поцелуя и даже прикосновения.

Фенилэтиламин в буквальном смысле слова заставляет нас влюбляться и дает нам те самые пресловутые «крылья любви».

Мы ощущаем эмоциональный подъем и прилив сил, попутно теряя аппетит и сон.

Одновременно в крови происходит всплеск гормона адреналина. Он вводит организм в состояние стресса, когда нам кажется, что мы готовы на все ради расположения предмета наших воздыханий. Многим знакомы характерные ощущения при виде возлюбленного или возлюбленной: ноги подкашиваются, дышать становится трудно, ладони потеют. Все эти проявления также являются «заслугой» адреналина.

Если добиться ответной симпатии не удается, то адреналин уступает место гормону гнева норадреналину. В этом случае обычная адреналиновая взвинченность рискует перерасти в агрессию.

Если же нам отвечают взаимностью, то в дело вступают дофамин – гормон удовольствия и эндорфины – гормоны радости. Дофамин дает ощущение душевного подъема и предвкушение чего-то хорошего. Он также стимулирует либидо и сексуальную возбудимость. Под его воздействием мы становимся активнее, с радостью беремся за новые дела, живее интересуемся окружающим миром. Эндорфины, в свою очередь, гасят в человеке стресс и тревожность, дарят чувство эйфории и бесконечной радости от нахождения рядом с возлюбленным.

Окситоцин называют «гормоном привязанности». Именно он отвечает за формирование связи между матерью и младенцем.

В паре окситоцин работает на укрепление доверия между партнерами и мотивирует нас проявлять больше заботы к близким или родным людям.

Он также снижает выработку в организме гормона стресса кортизола. В результате мы ощущаем себя более умиротворенными и защищенными от «жизненных невзгод».

Серотонин известен как «гормон счастья». Однако это вещество скорее делает человека более эмоционально устойчивым, спокойным и сосредоточенным на повседневных задачах.

Наконец, вазопрессин имеет схожее действие с окситоцином, но при этом он активнее вырабатывается у мужчин.

Он способствует укреплению эмоциональной связи с партнершей и помогает хранить верность.

В некотором смысле сочетание окситоцина и вазопрессина дает эффект противоположный действию дофамина и эндорфинов. Поэтому их выработка усиливается по мере развития отношений – когда страсти первых месяцев или лет постепенно уступают место привязанности и крепнущему чувство «родства» между партнерами.

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Что происходит с мозгом влюбленных и какую реакцию выдает психика, когда чувства проходят?

Елена Николаева, доктор биологических наук, специалист по возрастной психологии, научный консультант клиники «Прогноз»:

– Часто непосвященному читателю кажется, что при мощных событиях в мозге человека резко меняется концентрация разных веществ, что позволяет предсказать состояние человека. Это не так. Концентрации активных веществ в мозге находятся в наноколичествах (в переводе на привычный язык – миллиардная доля). Именно поэтому мы не можем говорить о биохимии влюбленного. Если влюбленный человек сдаст все возможные анализы от кала, крови и даже, возможно, сделает томографию мозга, то врач, получив результаты, сможет сказать многое о здоровье, но разочарует нас в высказываниях про эмоции.

Он сможет сказать не более того, что человек чем-то возбужден и это возбуждение, вероятнее всего, относится к спектру положительных эмоций.

Изучая поведение влюбленного человека, внешний наблюдатель сможет сказать существенно больше, хотя положительный спектр эмоций существенно хуже дифференцируется по сравнению с отрицательным: сложно отличить радость от влюбленности, зато легко различить страх, гнев, тревогу, отвращение.

При этом субъективный мир человека может распадаться на бесконечное число оттенков. Это явление называется психофизиологической проблемой, суть которой состоит в том, что субъективный мир нельзя объяснить конкретными изменениями в мозге. Более того, субъективный мир вообще не передается другому человеку.

Простой пример. Когда молодой человек говорит девушке, что любит ее, она наивно полагает, что он имеет в виду то же, что она ощущает сама.

Но каждый из них под этими словами понимает лишь то, чему обучены в своих семья.

Итак, что биолог может сказать о состоянии влюбленности?

Чтобы влюбиться, нужно находиться в состоянии готовности к встрече с тем, в кого легко влюбиться. Это состояние готовности состоит в том числе в том, что при встрече с объектом любви человек не воспринимает его как реальный объект, но видит только то, что соответствует ожиданию.

Этому способствует то, что правое полушарие всегда видит все детали и несколько негативно оценивает видимое. Левое полушарие предпочитает воспринимать желательный объект и описывает его более положительно.

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В момент влюбленности левое полушарие просто отключает информацию от правого, что позволяет наслаждаться собственными фантазиями по поводу объекта любви.

Чем меньше возраст влюбленного, тем романтичнее и дальше от реальности образ того, кого любишь.

Но «любовная лодка разбивается о быт». И постепенно приходится возвращаться к реальности. Здесь возможны два варианта.

Зрелый человек понимает, что нужно договариваться, и постепенно решает проблемы, а потому влюбленность перерастает в глубокое чувство любви. Мы любим то, во что вкладываем свой труд.

Незрелый обижается на объект любви, обвиняя его в обмане.

Зрелый человек просто перестает любить, но сохраняет нежность и положительные эмоции.

Незрелый – начинает ненавидеть. Ненависть не имеет никакого отношения к любви. Это свидетельство неумения любить.