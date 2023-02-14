«Мне нравится, когда у девушки растяжки, целлюлит, складки на талии и мягкий живот»

Ольга, 33 года, про бороды и юбки

Мне сложно представить кого-то сексуальнее мужчины с бородой и в юбке. А если эта борода ухоженная и благоухает ладаном, хмелем и лесным мхом, а юбка – красивый килт, то это, как говорят, огонь-пожар! Еще один пунктик в мужской внешности – большие мягкие ладони. И такие же уши. Особое удовольствие иметь возможность по утрам тереться носом о теплые нежные уши, а потом дотрагиваться до таких же ладоней. Если день начался с этого ритуала, то он прожит не зря.

Евгения, 42 года, про очки

Первый мальчик, в которого я влюбилась в младшей школе, носил очки. Наверное, с тех пор у меня слабость к очкарикам, причем нравятся и стильные модные оправы, и дурацкие «ботанические».

Конечно, это не должно быть единственным достоинством мужчины, но при прочих равных я отреагирую на очкарика. Есть еще один невероятно сексуальный момент: когда мужчина перед поцелуем снимает очки.

У него сразу становится такое беззащитное и юное лицо, что земля уходит из-под ног! В общем, не знаю, зачем люди носят линзы!

Михаил, 30 лет, про отсутствие эпиляции

Мне очень нравится, когда у женщин, не знаю, как бы это сказать корректно, натуральная растительность в зоне бикини. Не кокетливые полосочки, не эпиляция под ноль, а так, как природа задумала. К сожалению, сейчас это не модно, но однажды я приехал из командировки на день раньше, а моя девушка не успела сходить в салон. Какой был потрясающий эффект!

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Оксана, 35 лет, про дефекты речи и зрения

У меня целый набор секс-странностей. Во-первых, мне нравится, когда мужчина курит, и потом от кожи и волос пахнет табаком. Да, понимаю, что курение вредит здоровью, но ничего не могу поделать. Второй кинк – бритая голова, когда проводишь по ней, а она под рукой как замша. И, наконец, легкая картавость сражает меня наповал. И еще – бывает такое легкое косоглазие, оно обычно проявляется вечером, если человек устал. Сразу готова идти на край света, а лучше – в спальню.

Сергей, 48 лет, про кривые зубы

У одной из женщин, с которой я встречался, были неровные зубы: верхние клыки росли сверху, как будто вторым рядом. Это было мило, необычно и очень, очень сексуально. На свиданиях я всячески старался ее смешить, чтобы увидеть эту прекрасную улыбку. К сожалению, мы расстались, а кинк остался. Хоть в стоматологи иди.

Евгений, 28 лет, про татуировки

Мне очень нравится, когда у девушки есть татуировки. Не большие и заметные, а крошечные и в каких-то только мне известных местах. На спине, на пояснице, на шее под волосами. Невероятно сексуально! К счастью, моей девушке нравится делать тату, поэтому на праздники я регулярно дарю ей походы в тату-салон.

Олег, 36 лет, про растяжки

Боюсь, на меня ополчатся все производители средств по уходу за кожей, но мне очень нравятся женщины в стиле Рубенса. Если называть вещи своими именами, растяжки, целлюлит, складки на талии, мягкий живот. Дело не в полноте, это не всегда зависит от веса, а именно в такой нежной несовершенной женственности. Обидно, что девушки стесняются тех вещей, которые многим кажутся красивыми.

Алина, 29 лет, про мужской педикюр

Самое неожиданное, что возбуждало меня в мужской внешности – мягкие, розовые гладкие пятки у моего молодого человека. У меня такие были разве что в первые дни после салонного педикюра. А у него – просто сами по себе. Притом в остальном он был совершенно брутальный тип: высокий, мускулистый, из всех косметических процедур – душ и мытье головы. Когда он спал и я видела эти пятки, торчащие из-под одела, постоянно его будила с требованием секса и шутила, что если устал – пусть ложится в носках.