«На моего парня вылила кофе его бывшая»: Клава Кока, Ханна и другие звезды о неудачных свиданиях

Клава Кока, певица

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Я познакомилась с парнем на премьере фильма. На День всех влюбленных он пригласил меня в кафе на чашечку кофе и десерт. 14 февраля мы встретились в кофейне в центре Москвы, сели за столик. К нам подошла официантка, мы сделали заказ. Через несколько минут девушка вернулась с кофе и демонстративно вылила его на рубашку парня. Как оказалось, это была его бывшая девушка, и таким образом она выразила свою ревность. В это кафе мы больше не ходили.

Ханна, певица

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Я тогда жила в Америке. Подруга уговорила меня сходить на двойное свидание в День святого Валентина. Договорились, что ее парень возьмет с собой друга и мы встретимся у входа в парк аттракционов.

Мы отлично погуляли, съели мороженое, сладкую вату. В финале решили прокатиться на американских горках. Разделились по парам и поехали. На первой мертвой петле мой кавалер стал так громко визжать, что я испугалась. Конечно, когда мы остановились, он сделал вид, что ничего не случилось, но я до сих пор улыбаюсь, вспоминая его реакцию.

Анна Плетнева, певица, солистка группы «Винтаж»

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Это было на Чукотке, куда я прилетела на гастроли еще в составе группы «Лицей». В аэропорту нам сказали, что на протяжении дня какой-то маньяк караулит нас у гостиницы, и поэтому нас сопроводит наряд милиции. Мы, конечно, жутко испугались. Когда выходили из машины около отеля, нас окружили тройным кольцом охраны. И внезапно я услышала голос моего любимого: «Аня!». Узнала я его не сразу: он был замерзший, с сосульками на носу и в шапке из росомахи!

Оказалось, что мой мужчина хотел сделать мне сюрприз и прилетел рейсом накануне. В гостинице он так настойчиво требовал, чтобы ему сказали, в каком номере я буду жить (он хотел оставить там огромную корзину роз), что бдительная охрана решила, что он безумный фанат. Представляете, ему не дали поселиться ни в одной гостинице города! Почти сутки он прождал меня, согреваясь в кафе и магазинах, в одном из которых, кстати, и купил этот жуткий головной убор. Зато потом мы не расставались все мои гастроли и даже разжигали костер в чуме с аборигенами!

Ольга Серябкина, певица

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В День святого Валентина парень пригласил меня в кафе на свидание. Так как мы оба были студентами, я понимала, что у него, как и у меня, немного денег. Поэтому я заказала что-то очень простое, вроде колы. И он тоже взял что-то недорогое. Когда нам принесли счет, он посмотрел на меня и спросил: «Ну что, мы с тобой будем вместе или нет?». Я была в шоке от ситуации. Видимо от моего ответа зависело, заплатит ли он за мой напиток или нет. Меня это очень задело и оскорбило. Я просто бросила деньги на стол и ушла.

Natan, певец

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Я решил поэкспериментировать и организовал свидание вслепую на 14 февраля. Это же самый романтичный день в году! Мы встретились в моей музыкальной студии. Но девушка была не в моем вкусе. Я хотел как можно скорее завершить свидание. Поэтому попросил своих друзей вырубить пробки. Через 15 минут они выключили свет в студии, и поэтому нам пришлось попрощаться с девушкой. Больше свиданий вслепую я не назначал.

Виктория Талышинская, певица, солистка группы «2 Океана»

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В юности я отдыхала в Испании, где у меня случился чудесный роман с красавцем-испанцем, который был очень образован, знал несколько языков, был невероятно галантен. Все это напоминало волшебную сказку.

Когда пришло время уезжать, я, конечно, очень переживала. В Москве мы созванивались по домашнему телефону (мобильных еще не было), но вскоре переживания сошли на нет. Меня закрутила столичная жизнь. Я работала в театре, шла подготовка к новому спектаклю. Было не до него. И вот зимой раздается звонок, и он говорит, что прилетел в Москву. Мы договорились о встрече в каком-то клубе. Было очень холодно. И когда я его увидела, весь этот флер южного романа улетучился. Он совершенно не так выглядел, наша погода ему явно не подходила, он нелепо был закутан в какую-то смешную шапку с шарфом, ежился от холода.

В клубе играла громкая музыка, и мы даже не могли толком поговорить. Я поймала себя на мысли, что и говорить-то нам не о чем. Наступило сильное разочарование. Когда он улетел, наши разговоры даже по телефону быстро сошли на нет. Я поняла, что между тем романом, который был на курорте, и тем, что я увидела в Москве, — настоящая пропасть.

Владимир Курто, композитор, солист группы «2 Океана»

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Неудачное свидание у меня было лет в 14-15. Я тогда работал музыкантом в летнем кафе и познакомился с интересной девушкой. Мы выпили вина и пошли гулять после работы по ночному городу. Мы весело проводили время, смеялись и шутили. И вдруг я увидел впереди нас шлагбаум. Не очень высокий, как мне тогда показалось. Мы поспорили, что я смогу его легко перепрыгнуть. В итоге я порвал штаны и чуть не поранил себе ногу, приземлившись весело на асфальт всем телом. Было больно, но очень смешно.

TAMRO, певица

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Дело было в Грузии. Меня первый раз пригласили на свидание. Кто хотя бы раз бывал в Тбилиси и пробовал национальную кухню, знает, как это чревато для фигуры. И меня, к сожалению, не обошло это стороной (улыбается).

На свидание я хотела надеть брюки, которые мне дико нравились, но они были на размер меньше. Тогда я задалась целью немного похудеть ко дню встречи с молодым человеком. Но в час Х я не влезла в штаны. Веря в себя и в пуговицу, я натянула брюки с мылом и спустилась к молодому человеку.

По пути захватила конфетку. Помню, как парень удивленно спросил: «Ты ешь вечером?», и я в ответ ему: «Пфф, могу себе позволить». Едва сказав ему эту фразу и проглотив последний кусочек конфеты, пуговица на моих брюках отлетела прямо в лобовое стекло. Еще и с таким треском, что парень, испугавшись, подумал, что машину обстреляли. Хорошо, что его реакцией на это был смех.