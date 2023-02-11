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Цивилизация
Семья и Дети

Тест: писатель или серийный убийца — угадайте по портрету

Проверьте, сможете ли вы вычислить преступника по внешности

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AP/ Wikimedia Commons
Предостерегая детей от общения с потенциальными преступниками, взрослые часто рисуют их как грубых и отталкивающих людей. В то время, как показывает практика, педофилы и серийные убийцы могут быть не просто приятными в общении, но и обладать почти голливудской внешностью. Убедитесь в этом сами — пройдите новый тест на «Газете.Ru» и попробуйте угадать маньяка по портрету. Чтобы усложнить задачу, мы разбавили портреты преступников известными классиками русской и мировой литературы.

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