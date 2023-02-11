Тест: писатель или серийный убийца — угадайте по портрету
Проверьте, сможете ли вы вычислить преступника по внешности
close
100%
AP/ Wikimedia Commons
Предостерегая детей от общения с потенциальными преступниками, взрослые часто рисуют их как грубых и отталкивающих людей. В то время, как показывает практика, педофилы и серийные убийцы могут быть не просто приятными в общении, но и обладать почти голливудской внешностью. Убедитесь в этом сами — пройдите новый тест на «Газете.Ru» и попробуйте угадать маньяка по портрету. Чтобы усложнить задачу, мы разбавили портреты преступников известными классиками русской и мировой литературы.