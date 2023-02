Как отличить любовь от полового влечения: объясняет ученый

Любовь — это чрезвычайно сложный феномен, который влияет на мозг разными необъяснимыми и загадочными способами. Влечение, притяжение к другому человеку — это более простой процесс, и нам хорошо известны биологические и химические механизмы, лежащие в его основе.

Первое, что стоит отметить о влечении: оно появляется мгновенно, что, однако, не означает «импульсивно». Мы можем оценить пригодность потенциального партнера менее чем за двести миллисекунд после того, как впервые увидели его.

А когда мы не заинтересованы в человеке, или, выражаясь языком «Тиндера», смахиваем влево, решение формируется еще быстрее. Оно принимается в доли секунды на основе комплексной визуальной информации, глубоко укоренившихся генетических предпочтений с точки зрения репродуктивной пригодности и личных предпочтений вроде «мне нравится твой стиль». Интересно, что в потенциальном партнере нас, в частности, привлекает собственный образ, хотя мы этого не осознаем. В одном исследовании участникам показывали их собственные отфотошопленные фотографии, на которых их лица превратили в лица противоположного пола. При этом как мужчины, так и женщины не только не узнали на отредактированном фото себя, но и сочли собственное изображение наиболее привлекательным.

Эту склонность влюбляться в двойников можно заметить и у моих родителей, которые так похожи друг на друга, что их можно принять за брата и сестру.

Обоняние тоже играет важную роль в формировании влечения, но с точностью до наоборот. Нас, как правило, привлекают люди, чей запах отличается от нашего. Человеческий нос улавливает феромоны — химические сигналы, содержащие генетическую информацию.

В одном довольно зловонном исследовании студентки колледжа нюхали футболки студентов, и в итоге выяснилось, что они предпочитали запахи мужчин с иммунной системой, сильно отличающейся от их собственной [48]. Такой выбор обусловлен желанием защитить потомство, позволив ему унаследовать больше способов борьбы с болезнями.

На выбор партнера — причем не только у людей — влияют и другие факторы, от погоды в момент знакомства до чувства голода. Например, исследования показывают, что голод влияет на предпочтения самок пауков: в сытом состоянии они наиболее восприимчивы к предполагаемым партнерам [49].

Когда мы не просто испытываем влечение к кому-то, а начинаем влюбляться, в мозге высвобождается каскад нейротрансмиттеров и химических веществ, которые меняют наше настроение и восприятие. Первое, что вы замечаете, когда влюбляетесь, это насколько вам хорошо в этот момент. «Эйфория» — так мы часто описываем это состояние. И если взглянуть на химические процессы, лежащие в основе этого чувства, эйфория окажется вполне объяснимой. Влюбленность запускает целую охапку биологических фейерверков, включая активацию сердцевидной области, называемой вентральной тегментальной зоной, которая посылает дофамин в систему вознаграждения мозга, отвечающую за чувство наслаждения. Эти же области активируются, когда люди едят вкусную, но вызывающую привыкание пищу или пьют вино. Вот почему влюбленность бывает похожа на наркотическое опьянение, разве что без отходняка. Сердцебиение учащается, температура поднимается, на щеках появляется румянец, зрачки расширяются, а мозг посылает телу сигналы о необходимости выделения глюкозы для получения дополнительной энергии. Бурлящий поток дофамина затапливает мозг.

Но это не единственное химическое вещество, которое активно вырабатывается в период влюбленности. Мозг также увеличивает выработку норадреналина — гормона, который обеспечивает эффект туннельного зрения, заставляет фокусироваться на текущем важном моменте и искажает восприятие времени. Повышенный уровень норадреналина (наряду с избытком дофамина) — одна из причин ощущения, будто время на первом свидании с новым возлюбленным летит незаметно. При этом в период влюбленности уровень серотонина — ключевого гормона, регулирующего аппетит и навязчивые тревожные мысли, — снижается до такой же отметки, как у пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством. Поэтому вы можете заметить, что нерегулярно питаетесь и зацикливаетесь на мелочах, беспокоитесь о том, как сделать «правильный шаг» или отправить «идеальное сообщение», а затем снова и снова прокручиваете в голове прошедшее свидание.

close 100% Стефани Качиоппо «Там, где рождается любовь» Издательство «МИФ»

Физический контакт между вами и вашим возлюбленным активирует другой чрезвычайно важный гормон человеческого влечения — окситоцин. Это нейропептид, который иногда называют гормоном связи, потому что он действует как клей между людьми и усиливает чувства сопереживания и доверия. Его уровень также повышается, когда вы смотрите в глаза партнеру или обнимаетесь. Другими словами, окситоцин необходим для формирования отношений.

А недавнее исследование Гарвардской медицинской школы показало, что повышение уровня окситоцина может также объяснять, почему некоторые люди меньше едят в состоянии влюбленности [50]. Когда исследователи давали мужчинам с разной массой тела назальный спрей с окситоцином перед приемом пищи, участники съедали меньше (по сравнению с контрольной группой мужчин, получавших плацебо) и не так активно баловались перекусами между трапезами, особенно шоколадным печеньем.

