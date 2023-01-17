Тест: делала ли аборт эта литературная героиня
Вспомните, героини каких произведений прерывали беременность
close
100%
Кадр из фильма «Живи и помни»/ Худ. Ребров
Тема проблемы абортов не была популярна в произведениях русской литературы. Однако некоторые героини принимали решение избавиться от нежелательной беременности. В зависимости от эпохи и социального положения они приходили на подпольные процедуры с целью «ослобониться» или прибегали к услугам зарубежных врачей, чтобы «устранить неудобство». Сможете вспомнить, кто из этих литературных героинь делал аборт? Проверьте свои знания или интуицию в тесте «Газеты.Ru».