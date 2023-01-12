Что есть и как мыть голову, чтобы избежать электризации волос зимой

Ношение головных уборов, сильные перепады температур, сухость воздуха — эти и другие причины провоцируют электризацию волос зимой. «Газета.Ru» попросила экспертов рассказать, как справиться с проблемой в холодное время года.

Почему электризуются волосы

Валентина Глушкова, основатель бренда 19 Lab Professional, отмечает, что электризация является естественным процессом.

«На волосе происходит формирование положительно заряженных ионов. Находящиеся рядом волоски с одинаковым зарядом отталкиваются друг от друга», — объясняет Глушкова.

Основатель бренда рассказывает, что электризация чаще всего связана с плохим состоянием волос, а также с неправильным уходом за ними в зимний период.

Эксперт обращает внимание на факторы, которые усугубляют этот физический процесс в холодное время.

«Сухость воздуха и отсутствие влаги в помещениях и самих волосах усиливают эту проблему. Чем суше воздух, тем сильнее на них накапливается статическое электричество. При ношении головных уборов и трении волос о грубую одежду также происходит накопление заряда. При контакте волосы начинают пушиться и становятся практически неуправляемыми. Перепады температур также могут быть причиной появления электризации», — заключает Глушкова.

Ольга Иванова, врач превентивной медицины, наставник проекта по восстановлению и сохранению здоровья Health Buddy утверждает, что на электризацию влияет дефицит коллагена, витаминов группы В, цинка, селена и меди.

«Из-за недостатка витаминов и полезных микроэлементов волосы лишаются своего питательного защитного слоя, истончаются, становятся слабыми и сухими, из-за чего теряют полезную ионизацию, быстрее подвергаются трению — магнитятся и электризуются», — объясняет эксперт.

Как избавиться от электризации

Валентина Глушкова рассказывает, что зимой нужно бросить все силы на борьбу с сухостью воздуха, стержня волоса и всего организма.

«Для увлажнения воздуха в помещениях используйте увлажнитель. Для волос — шампуни и бальзамы для сухих и поврежденных волос, но обязательно без сульфатов, так как они сушат локоны и повреждают их структуру», — объясняет эксперт.

Валентина Глушкова просит обратить внимание на регулярное использование масок для волос, а также несмываемых кремов-спреев. При этом она подчеркивает, что важно изучать состав продуктов.

«Отдавайте предпочтение средствам с такими компонентами, как пантенол, протеины, эластин, коллаген, кератин. В зимний период для защиты можно использовать пленкообразующие компоненты, например, силиконы и керамиды», — рассказывает Глушкова.

Валентина Глушкова объясняет, что с электризацией также помогут справиться эфирные масла, которые являются природным силиконом.

close 100% 1. Гель-воск для фиксации волос от LOreal Professionnel

2. Маска «Интенсивное увлажнение» от 19Lab

3. Гель-крем Liss control от LOreal Professionnel

4. Разглаживающая сыворотка Liss Control от LOreal Professionnel

5,6. Шампунь и кондиционер Kerasys Advanced Repair Пресс-службы брендов

Лейла Свеженцева, арт-директор «ЛС–Студии» и творческий партнер бренда L'Oreal Professionnel Paris, советует использовать после мытья специальные средства против электризации.

«Например, спреи-кондиционеры с антистатическим эффектом. Они содержат увлажняющие компоненты, которые не только нейтрализуют заряды, но и создают защитную пленку», — рассказывает Свеженцева.

Эксперт дает советы по поводу сушки и укладки волос. Она рекомендует при использовании фена применять прохладный воздух, а также приобрести расчески с антистатическим покрытием.

«Пластик увеличивает статику, лучше иметь силиконовую, деревянную, керамическую или карбоновую расческу», — отмечает Лейла Свеженцева.

Эксперт рассказывает, какие салонные процедуры необходимы в зимний период. По мнению Лейлы Свеженцевой, поможет ламинирование или кератиновое выпрямление: «Ламинирование восстанавливает поврежденные волосы. В процессе обработки составом создается защитный слой по всей длине, который помогает удерживать влагу внутри структуры волоса, а значит, защищает от пересушивания — одной из самых частых причин электризации волос. В свою очередь, кератиновое выпрямление мгновенно заполняет пористую структуру волос и точно так же создает защитную пленку».

Врач Ольга Иванова просит обратить внимание на материал, из которого сделана ваша зимняя одежда.

«Необходимо убрать из гардероба синтетику: шапки, шарфы из флиса, акрила, полиэстера, которые накапливают статическое электричество», — резюмирует Иванова.

close 100% 1,2. Graffiti Hair Color Mask, серия ухаживающих оттеночных масок от ICE Professional

3. Кератиновый крем-детанглер из коллекции домашнего ухода за волосами от ICE Take It Home

4. Шампунь для объема и густоты волос Sammy Beauty

5. Сплэш-маска 3-в-1 для окрашенных волос Security color из коллекции Organic Kitchen by Klava Coca

6. Спрей-эликсир для волос от lifecode

Пресс-службы брендов

Как скорректировать питание

Лейла Свеженцева объясняет, что зимой необходимо следить за количеством влаги в организме. Важно избегать обезвоживания.

«Убедитесь, что вы пьете достаточное количество воды в соответствии с вашим весом. Также полезно употреблять насыщенные влагой продукты — в основном это зеленые овощи», — советует эксперт.

Валентина Глушкова просит обратить внимание на употребление в пищу продуктов с витаминами группы B, особенно биотина, влияющего на структуру волоса. Кроме этого, она рекомендует не допускать дефицит белка в организме.

«Дефицит белка может спровоцировать сухость и повышенную электризацию волос. Если человек соблюдает слишком строгую диету, в которой содержится мало протеина, рост волос замедляется и ухудшается структура, появляется пористость и ломкость, так как белок является строительным элементом в наших волосах и жизненно необходим им», — заключает Глушкова.

Эксперт советует следить за здоровьем. Она рекомендует контролировать показатели общего и биохимического анализа крови, а также витамина D.

В свою очередь врач Ольга Иванова советует регулярно проходить профилактические обследования у врачей. Она отмечает, что часто проблемы с волосами связаны с нарушением усвоения витаминов и микроэлементов, поэтому стоит заботиться о кишечнике, поддерживать водный баланс организма.

«Также выпадение, сухость волос и электризация может быть сигналом о проблемах с щитовидной железой и надпочечниками — в таком случае важен своевременный отдых, согревающие и расслабляющие процедуры для снижения стресса на упомянутые органы, и, конечно, грамотный специалист, который поможет с изменениями в организме», — объясняет Иванова.

Народные рецепты

Лейла Свеженцева дает несколько советов, которые быстро помогут побороть электризацию волос.

«Попробуйте следующие лайфхаки: прополощите волосы водой с лимонным соком, используйте 50 грамм сока на 1 литр воды; распылите лак для волос на расческу и разгладьте волосы; слегка намочите ладони и проведите по волосам».

Валентина Глушкова рекомендует также ополаскивать волосы минеральной водой. Кроме этого, важно мыть волосы слегка прохладной, а не горячей водой. Важен и подбор полотенца — эксперт отдает предпочтение вафельным, хлопковым или полотенцам из микрофибры.