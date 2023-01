Что есть и как мыть голову, чтобы избежать электризации волос зимой

1,2. Graffiti Hair Color Mask, серия ухаживающих оттеночных масок от ICE Professional

3. Кератиновый крем-детанглер из коллекции домашнего ухода за волосами от ICE Take It Home

4. Шампунь для объема и густоты волос Sammy Beauty

5. Сплэш-маска 3-в-1 для окрашенных волос Security color из коллекции Organic Kitchen by Klava Coca

6. Спрей-эликсир для волос от lifecode