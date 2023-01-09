Тест: была ли проституткой эта литературная героиня

Известные куртизанки, обладательницы «желтых билетов» и просто особы легкого поведения – эти героини мировой литературы всегда вызывали осуждение других персонажей. Однако многие из них играли ключевую роль в произведениях. Сможете вспомнить, занимались ли проституцией эти литературные героини? Проверьте свои знания или интуицию в тесте «Газеты.Ru».